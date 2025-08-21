Новая гісторыя

У размове з Дун Ле: інжынернае выдатнасць паміж тэхнічнымі гігантамі і прадпрымальнымі прадпрыемствамі

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - У размове з Дун Ле: інжынернае выдатнасць паміж тэхнічнымі гігантамі і прадпрымальнымі прадпрыемствамі
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

КАМЕНТАРЫІ

avatar

ВЕСІЦЬ БІРКІ

programming#tech-entrepreneurship#performance-optimization#dung-le#distributed-systems#data-infrastructure#consumer-tech-platforms#competitive-programming#good-company

ГЭТЫ АРТЫКУЛ БЫЎ ПРАДСТАЎЛЕНЫ Ў

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories