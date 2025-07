Кіберзлобнік, ліфт і Red Gucci Dress Prophecy

Хакеры, што наступнае — першая частка маёй новай навукова-фантастычнай раманы, Hourglass, пра Biohacking, кіберзлобу, філасофію, AI, і некаторыя серыйна дзіўныя рэальныя навукі - усё ставіцца ў вядомай бліжэйшай будучыні дыстапіі.

Хакеры, што наступнае — першая частка маёй новай навукова-фантастычнай раманы, Hourglass, пра Biohacking, кіберзлобу, філасофію, AI, і некаторыя серыйна дзіўныя рэальныя навукі - усё ставіцца ў вядомай бліжэйшай будучыні дыстапіі.

33 трлн клетак яго цела і 20 000 генаў кричалі на яго, каб сказаць ёй што-небудзь, але простая яе прысутнасць паралізавала яго.

Гэта быў трэці раз, калі яна паглядзела на яго ў абмежаваным паездку разам толькі чатырох паверхаў.

Xavier Oren быў нервовы. Гэта быў час, калі ён быў адзін і фізічна так блізка да жанчыны, якая на самой справе носіла сукенку, асабліва жанчыну, як гэта. Яна мела выдатна экзатычныя характарыстыкі: доўгія дрэт-чорныя вочы, перыядныя зялёныя вочы, сэнсуальныя чырвоныя губы, арыстократычныя высокія шчырыкі, чыстая кремавая медыцынская шкіра, колер кавы з шматлікім даданым молокам, і яе босы мелі прывабную шырыню для іх. Яна была абяцана стыльна, з каштоўнымі белымі шклянкамі. Яе канкурваная форма ўзялася з тонкай тканіны сваёй смелай чорнай па

Наверх небяспекі, ён быў раздражнёны, што ён не мог дасягнуць Інтэрнэту праз яго ўбудаваны кібер-оптычны уплинк ( "Лінк" для кароткіх), каб уцягнуць яе погляд, свой уласны разгляд, і гэты незвычайны момант.

Добрае чытанне, вы можаце думаць, што я некаторыя віды кахаласці, каб не пацвердзіць размову з такім жаданым суседнім вертыкальным падарожнікам, але вы можаце змяняцца ў Casanova ў такім моманце, націснуўшы 200 сердцаў у хвіліну? Сумніцеся ў гэта! Што б я нават сказаў ёй? Нешта такое, як, "Добры дзень сёння..." Не, гэта нудная тэма размовы! Ці я магу спытаць яе, калі яна працуе ў будынку? Яна, безумоўна, не выглядае, як яна робіць.

Яго вочы амаль сустрэліся з яго, калі ён паглядзеў на кнопкі ліфта, і ён нервоўна паглядзеў у кут ліфта, каб пазбегнуць вочнага кантакта.Толькі некалькі паверхаў давайце на канцэртыЁн думаў сам пра сябе.

Яна выглядала так, як быццам яна паспела, ступіўшы на падлогу, калі яны, нарэшце, прыбылі на падлогу Ксавьера, кабінеты падтрымкі. Яна выйшла з ліфта перш за ўсё, здаецца, намерна праходзячы блізка да Ксавьера, і ён захапіў яе рэдкі запах. Ён адчуў нешта глыбокае змяненне глыбока ў яго цела.

Або яна можа быць OnlyFanz «модель?» Я не бачыў сапраўднага з тых у доўгі час...

У гэты момант, большая жанчына ў чорных штанах і серый-калясныя рубачкі з простым літарам “Модератар” выйшаў з падтрымкі, захапляючы Ксавьера ў сярэдзіне гаўкавання на зачароўвальніцкую сукенку.

Модератар не рады, што я «рушыў яе прыватнасць!»Ксавьер паглынуў нервоўна, як ён увайшоў у падтрымку для свайго судовага нараджанага штотыднёвага агляду.

Ён увайшоў у залы сустрэч у дзяржаўным кабінеце без характару, дзе каля дванаццаці іншых страшна нудных «Пост-Оп» сядзелі на сірых пластыкавых крэслах.



Я хацеў бы паяднаць вам этымологію гэтай фразы, Post Opp, якая больш-менш звязана са мной. Гэта палітычна няправільны сланг для гібриднага мужчынскага цела чалавека. Некалькі разоў, грубы комік параўноўваў мужчын, якія выбралі бесконечную новаесць і лічбавае божанства з транссексуаламі. І сярэдняе псеўданім, Post Opp, застрыманы, як клей. У залежнасці ад таго, які статыстычны крыніца звязваецца, 50% - 60% мужчынскага насельніцтва з'яўляюцца Post Opps.

Малады мужчына, які знаходзіўся з Ксавьерам, нарэшце насіў маску з дешевой тканіны, як і некалькі іншых.

Чаму яны робяць гэта, вы можаце задаць пытанне - ці існуе небяспечны вірус, які циркулюе? не, яны былі пандемічнымі дзіцяці; іх бацькі ставілі маскі на іх, каб выйсці на публіку падчас COVID на пачатку 2020-х гадоў і птушак-грыпу ў канцы 2020-х гадоў, і яны ніколі не знялі іх.

Модератар увайшоў у залы сустрэч, той самы, хто захапіў Ксавьера, уцягнутыя небяспечнымі кривамі загадкавай жанчыны.Дай мне!Яна ўзяла сябе за стол, які камандаваў салон, ззаду яе вялікі плакат з белым прасцей пазбаўлення, вылучаючыся ў серый машынабудаванні...

Яна не была вельмі надзвычайнай, больш чым што-небудзь, яна была квадратнай; яна сядзела з ногамі разам, і яе плечы квадратныя, яе воласы былі кароткія і накіраваныя прама, і нават яе туфлі былі квадратныя.

«Амар, як мы зрабілі гэта на гэтым тыдні?» - спыталася яна з тонам, нагадваючы пра сваю скуку і апатыю пра свой падатак.

«Ну, не вельмі добра...», — маўчыць ён праз маску з нагадам аб акцэнце.

«Ну што?» — зацікавіла яго мадэрацыя.

"Я нешта здарылася", Ён пачаў нервоўна трымаць адну з яго аздараўлівых падручнікаў, "Я атрымаў новую гульню Sim Core Seven, як толькі яна выйшла, і я думаю, што я забыў спытаць прадастаўшчыка, каб ўсталяваць абмежаванні часу гульні на маю гульнявую ліцэнзію.

"Быць прыдатным" адказвае на прадастаўленне вашых кагнітыўных магчымасцяў на гадзіну да найвышэйшай прапановай. У асноўным, вы адыдзеце безсозначна, у той час як кампанія выкарыстоўвае квантную вылічвальную магутнасць вашага сірога матэрыялу, каб зарабіць грошы. Гэта можа быць астэроід прыгажосці аперацыі пошуку драгоценных металаў, агенцтва аналітыкі дадзеных здароўя мапавання асобных геномаў страхавых кліентаў, хедж-фонд робяць гандлёвыя гандлёвыя транзакцыі, або інвестыцыйная кампанія, якая прыгадвае блокчэйн.

Гэта так, як большасць з гэтых жахлівых Post Opps дазволіць сваю наймальніку, спалучэнне спадарожніка, суілентную дыету, гульні Sim, і падтрымка выплат. Гэта ніжэй за мяне! вялікі спосаб стаць неразумным зомбі, які не можа нават карыстацца добрым sim-sexing больш.

“Амар, якія бенчмаркі мы ўсталявалі для вас у мінулым месяцы?” – працягваў Модератар.

“Тры гадзіны паходжання, тры гадзіны развіцця прафесійных навыкаў, два гадзіны пошуку працы, і...” ён здаўся шукаць словы, “два гадзіны з маім біялагічным сямейным узроўнем”.

«Прывітанне, якое мы задавалі, было 10 гадзін у тыдзень без злучэння».

“Ну, я гуляў з братам у Хайдарабадзе на некалькі хвілін!”

"Амар, гэта пяты тыдзень у гэтым квартале, калі мы не сутыкаліся з бенчмаркамі, якія вы выбралі, калі мы пачалі", - сказала яна строга, "Вы ведаеце, што гэта азначае ..."

“Ні! я магу зрабіць лепш!” Ён пратэстуе на найвышэйшым узроўні энергіі Ксавьер быў убачыў з яго ў апошнія месяцы яны былі ў падтрымцы разам.

“Вы паказалі нулевы працэс, каб стаць прадуктыўным, сацыяльна-інтэграваным гібрыдным грамадзянінам.

Ён выпусціў заключны пратэст: «Як я магу развівацца да інтэграцыі без маёй Link!»

"Гэта тое, што ваш пост-выгнаньне консультант можа абмяркоўваць з вамі."

Яго плечы пайшлі далей, як ён працягваўся, яго галава падала, ён напружыў рукі ў карманы яго куртки, і глядзеў мёртвымі очимі на лінолеумны падлогу.

З-за нешта, што называецца прэкагнітыўнай здольнасцю, некаторыя Post Opps могуць зарабіць драматычна больш грошай, чым іншыя, якія зроблены.Цікавы эксперыментЁн звязаў 26 чалавечых суб'ектаў да biofeedback-наведвання, паклаў іх перад камп'ютарнымі экранамі ў сенсор-забеспячаных асяроддзях, і паказаў іх на выпадковых розных малюнках. некаторыя выклікаюць моцную эмацыйны адказ, але большасць з іх не: дом, аўтамабіль, жаба, голы чалавек, які пацярпеў у вязніцы, палітык, які дае гаворку, котёнка, тралей у лесе, Нью-Ёркскі гарызон, антыль, мёртвае дзіця і г.д...У вас ёсць ідэя.

Затым даследчык атрымаў паверхню і пачаў паказваць порнаграфічныя здымкі ў выпадковым выпадку для людзей суб'ектаў эксперымента - чырвоны спартыўны аўтамабіль, блондынка, які дае ударную працу, бягучы назад, каб зламаць пасаду, бескарыснае ахвяра Тэда Бундзі і г.д. Гэта прывяло да «прадзення» дакладнасці біялагічных прагнозаў, каб скакнуць яшчэ больш вышэй за выпадковую магчымасць Механізм сэксуальнага збудавання розуму, стимуляваны порна, статыстычна быў паказаны як найбольш праўдавыя чалавечыя змогу.

Дадатковыя даследаванні паўтаралі эксперыменты, але выкарыстоўвалі папярэдні парадак выклікальных малюнкаў і выявілі, што людзі былі яшчэ лепшыя ў прагнозе будучыні, калі яна ўжо была зарэгістравана ў камені - або байтах, як гэта было.

Найбольш прэкагнітыўныя розумы могуць прагнозаваць любое даванае падзея адбываецца або не адбываецца ў працягу 33 секунд, з дакладнасцю да 50% лепш, чым цалкам выпадкова. Цікавае адкрыццё з шокаўна малой дапамогай для кожнага. Выключна для кіраўнікоў хедж-фондаў, якія зараблялі або страцілі мільёны долараў штодня ў высокачастачнай гандлі на аснове мінімальных рухаў у каштоўнасці акцый, валют і іншых экзатычных відаў фінансавай сферы. Паколькі малюнкі порна і насильства былі найлепшымі прагнознымі сродкамі, і фінансавыя інструменты рухаюцца толькі ў двух напрамках (навышэй або ўніз у каштоўнасці), малюнкі могуць быць звяза

Гэта была кватэра, на якой трэба было размаўляць...

“Я працую кожны дзень. Я гуляю сваё пса кожны дзень. Акрамя таго, толькі шмат рук SuperSimPoker”.

“Так што вы знаходзіцеся фізічна актыўны, што добра. аднак, у нас ёсць растучая занепакоенне пра вашу онлайн покерную залежнасць, Ксавьер.”

* Інтэрнэт-пакеразалежнасць! Я плачу вам замуж!* Паплаты за падтрымку не былі фіксаваным падаткам, а адсоткам даходаў. Ксавьер быў статыстычным навукоўцам і быў распрацаваны надзвычайнай інтуіцыяй праз дзесяць гадоў гуляння ў покер. У той час як сярэдняя месячная выплата па падтрымку Post Opp можа купіць ежу ў фантастычным рэстаране, яго было эфектыўна месячнай зарплаце адміністрацыйнага работніка, а таксама 12% "прывілеі" даплаты, таму што ён быў прастым, белым мужчынам - *не здаецца, як шмат прывілеі! * Гэта было б яшчэ больш, але ён паспрабаваў схаваць шмат свайго доходу праз свой маленькі бок

“Ну, я прафесійны пакернік.Так я зарабляю жыць”, — паказаў ён, як зрабіў раней для інквізіцыі мадэратараў.

Яна націснула на яго: "Мы вельмі хацелі б бачыць, як вы сконцентруецеся на наборы навыкаў, якія робяць вас больш арганізацыйнай каштоўнасцю".

"Так, я ведаю, таму я праводзіў 37 гадзін у апошнія тры месяцы на занятках публічнай размовы.

«Grandiloquence: гэта значыць экстравагантна шаровы або бомбастычны».

«Так што вы даведаліся пра фарбавыя бомбы і філасофію?»

«Ні! гэта толькі значыць...»Я хачу гэта падмануць«Я магу добра размаўляць».

“Ну, вы можаце добра размаўляць, Ксавье! Вы зрабілі некаторыя публічныя выказванні працы, каб паказаць доказ сацыяльнай інтэграцыі?”

“Няма. гэта, сапраўды, вельмі канкурэнтыўны рынак для публічных выкладчыкаў”.

Яна працягвала: «Ваша прысуда патрабуе, каб вы трацілі час на тыдзень рабіць этычную пераадолю...»

«Я паглядзеў чатырохчасовы дакументальны серыял пра рэкламнага магістра 20-га стагоддзя, Эдварда Бернейса, які лічыцца бацькам пост-мадэрнізацыйнай кансультацыйнай культуры.

"Я не ведаю, ці гэта было б на навучальнай праграме Этычнага пераўтварэння, але на гэтым тыдні, так".

Яна працягвала даследваць Ксавьера за дэталямі пра яго прагрэс у стане сацыяльна інтэграванай Post Opp, апынуўшыся з прынцыпамі шчаслівых парад, на якія ён націснуў з фальшывай ацвяшчальнасцю. Ксавьер паглядзеў на гадзіну; толькі няўдалыя 30 хвілін прайшло. За тры гадзіны Ксавьер мог вярнуць свой Лінк і ўцягнуць назад у дэтыфікаваную апіумную паездку.Усё, што трэба для таго, каб зарэгістраваць свой сайт.

Калі яны вывучылі дзверы, ён чуў яго імя: «Xavier!» Выказана ў шчырым тоне ад квадратнага Модератора. Яна гэтавала, каб ён вярнуўся на адзін з пластыкавых тронаў слабых крокаў. Яго горла падала ў яго шлунак, як ён асядзеў незручна ў сядзенне побач з Модератором.

Калі тое, што я назірала сёння ў лобі, ёсць нешта, што вы робіце часта, то гэта прывядзе да цытацый, якія могуць прывесці да выгнання з вашай праграмы падтрымкі. Вы ведаеце, што гэта азначае...” Яго голас адцягнуўся жахліва.

Чаму яна дае мне праблемы?Я практычна зялёны студэнт тут!Бомбшэль у ліфце не было б так апранацца, калі б яна не хацела ўзяць бродзячы вок або два.

Але, як толькі ён быў на шляху, каб артыкуляваць пратэст аб стяжэнні цифровых вузаў, нешта адбылося, што не павінна было адбывацца.

«Дыскрэсія — лепшая частка смеласці».

Паведамленне без адсылальніка ўспыхнуло над вашым бачаннем, пераклаўшы без чалеўніка Модератар і мяккую кімнату.

Справа ў тым, што гэтая фраза здавалася архаічным, несынханіваным з лічбавым заплывам яго звычайных камунікацый. Гэта знікла так хутка, як гэта з'явілася. І той факт, што ён як-небудзь абмяжоўваў брандмауэр адключэння падключэння падтрымкі быў дзіўным. Вельмі дзіўным. На жаль, модератар не глядзеў на яго і не захапіў бляска ў яго звязанае вока.

«Што здарылася?» - спытаўся тут Ота, але не такім голасам, як звычайна.

Яна паглядзела назад на яго, падняўшы брову.

Ён пацвердзіў: «Я буду уважлівы, каб не парушыць прыватнасць людзей вакол мяне».

Ён вярнуўся назад у дзеркальныя канфіны ліфта, пахапіў кнопку на падземным паверсе, і пакланіўся супраць холоднага металу, жадаючы выйсці з стэрыяльных канфінаў падтрымкі. Але перш чым дзверы могуць цалкам зачыніцца, яны адчыніліся зноў, адкрыўшы Post-Opp з іншай кахорты падтрымкі, фігуру гаўндлю з вечна падпалітымі вочымі.

Але тое, што не змянілася, быў запах.

Post-Opp змяніўся незручна, яго вочы нервоўна дрытвяць, як ён муціў у нізкім голасе да неблытаючай сінефізічнай прыгажосці, "Мы павінны змяніць маю плітку, калі мы дабіраемся дадому.

Несправядлівасць і жалоба ўсялякі разбураліся ў Расеі.Гэта патэтычны надзір супольнасці, дзе вырашаныя мужчыны аб'ядноўваюць асноўныя фізічныя функцыі машынам і знаходзяць заваёў у бездушнай сілікане.

Калі ліфт спускаўся, іншае нечаканае паведамленне квітнела ў яго бачанні. Гэта раз, паведамленне было доўгае - мова дзіўна тэатральнае.

“Таксама гэта будзе, бо калі ноччу неба запальваецца зялёным, твой гнеў разліе крылы Ікаруса, і ты ўдарыш трыдэнт у сэрца сістэмы, якая зрабіла так многіх рабстваў.

Калі ноччу неба запальваецца зялёным? Fury? Strike a trident? I'm not really the "striking a trident" type!

Слова рэзанавалася з дзіўнымі, амаль міфічнымі вагамі, цалкам не ў кантэксце з сусветнай рэальнасцю няправільнага Лінка і пеленавога Post-Opp.

Фарэль падтрымкі выключаны.

Сератонін патопляў яго розум, як зялёная ікона «Верыфікованая» аплаты з'явілася ў яго Лінк з паведамленнем ад падтрымкі GTP: ВАША ПЛАЦЕННЯ 998 CBUSD БЫЛА АБРАГОВАНА ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ - NEXT PAYMENT DUE IN 7 DAYS. Апісанне ўпэўненых нейротрансмітэраў паступіла, як паведамленні пачалі загружацца з яго Лінк і з'явіліся ў яго периферыйным бачанні: новыя маніпуляцыі ад яго гульнявых сяброў, 3-D Prontograms, электронныя лісты, мікраэпізоды яго любімых Utube шоу, TikTik шорты, і наступны

Ён практычна загінуў па прамежу, як адкрыліся дзверы ліфта, адчараваныя, каб выкінуць нябачную бруд, які захапіўся ў паветра.

Пасля дня жыцці ў чорным і белым, з унікальным цяпер-забороненым момантам ірыдэсценцыі, жыццё было зараз зноў у колер.

If you enjoyed this sample chapter and found it provocative, prepare to have your mind blown by the rest of the book!

Адзін з самых магутных сродкаў, з якімі мы маем барацьбу з запаленнем, - гэта ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо, і ежа, якую мы ямо.

У свеце, дзе карпарацыі абараняюць чалавечы розум, каб прагаласаваць будучыню, ён будзе выдатна з-за інструментаў Biohacking, які ён робіць, і яго ўроджаныя таленты, але спяшаюцца з-за яго фундаментальна няправільнага характару.

«Единственный путь завоевать время и победить смерть — через красоту женщины» («Единственный путь завоевать время и победить смерть — через красоту женщины»).

I'm author-banned on Amazon, так што вы зможаце атрымаць яго ў якасці добра фарматаванай цифровай кнігі + аўдыёбука пакету за каля $ 9 праз Limitless Mindset Store, тут...

Гэта можа быць набыта на некалькіх іншых кніг і аўдыёбукаў платформы (у тым ліку Spotify), але самая паліраваная версія аўдыёбука вы можаце атрымаць прама ад мяне праз мой магазин вышэй.

З інструментамі кінабудавання AI, я стварыў гэты пашыраны трэйлер, каб даць вам провокацыйны угляд у свет кіно.Глядзець- сусвет п'яны на віртуальнае благаслаўленне, якое адлюстроўвае знішчэнне імперыі 12,800 гадоў таму...