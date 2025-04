Дубай прыме другое выданне Blockchain Awards на Блізкім Усходзе, паколькі MENA стымулюе глабальны рост крыптаграфіі

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, 6 лютага 2025 г./Chainwire/-- Узнагарода Middle East Blockchain Awards (MEBA) вяртаецца на другі год пасля поспеху яе першага выпуску, у якасці горада-арганізатара выбраны Дубай. Цырымонія адбудзецца ў знакавым Jumeirah Burj Al Arab 29 красавіка, адначасова з канферэнцыяй TOKEN2049.





Мерапрыемства аб'яднае лідэраў галіны, наватараў і празорцаў, каб адзначыць дасягненні ў галіне блокчейна і крыптавалюты.





MEBA 2025 надыходзіць у вырашальны момант на фоне хуткага паскарэння прыняцця блокчейна ў рэгіёне MENA. Апошнія дадзеныя Chainalysis пазіцыянуюць рэгіён як сёмы па велічыні рынак крыптавалют у свеце.





У перыяд з ліпеня 2023 года па чэрвень 2024 года ацэначны кошт MENA у ланцужку склаў 338,7 мільярда долараў, што складае 7,5% ад сусветнага аб'ёму транзакцый.





Характэрна, што ААЭ сталі сусветным лідэрам у выкарыстанні лічбавых актываў. Згодна з апошняй справаздачай Henley & Partners, ААЭ займаюць трэцяе месца ў свеце па выкарыстанні лічбавай валюты.





Дадзеныя Chainalysis таксама паказалі, што ў перыяд з чэрвеня 2023 года па ліпень 2024 года ААЭ атрымалі прыкладна 34 мільярды долараў у крыптавалютах, павялічыўшыся на 42% у гадавым вылічэнні.





Гэта абумоўлена прагрэсіўным падыходам краіны да тэхналогіі блокчэйн, калі такія гарады, як Дубай, сталі ключавымі цэнтрамі інавацый.





Макс Палеторп, заснавальнік і генеральны дырэктар Hoko Group, афіцыйных арганізатараў MEBA, пракаментаваў:





«Узнагарода Middle East Blockchain Awards забяспечвае унікальную платформу для прызнання неверагодных дасягненняў, якія рухаюць наступную хвалю інавацый у блокчейне і лічбавай трансфармацыі. Паколькі ААЭ лідзіруюць у рэвалюцыі Web 3.0, вельмі натхняльна бачыць лідэраў галіны, якія збіраюцца разам, каб сфармаваць будучыню гэтай дынамічнай галіны. Сёлетняе мерапрыемства абяцае стаць сапраўдным святам піянераў, якія рассоўваюць межы і ўсталёўваюць новыя стандарты».





Вяртаючыся ў якасці суддзі другі год запар, доктар Марван Аль Заруні, генеральны дырэктар аддзела штучнага інтэлекту Дэпартамента эканомікі і турызму Дубая і генеральны дырэктар Dubai Blockchain Center (DBCC), дадаў:





**«**Я вельмі рады зноў быць часткай судзейскай камісіі і быць сведкам хуткай эвалюцыі тэхналогій блокчейн ў рэгіёне MENA. Паколькі ААЭ знаходзяцца ў авангардзе гэтай трансфармацыі, дальнабачны падыход урада ў спалучэнні з дынамічнай інавацыйнай экасістэмай рэгіёна паскарае прыняцце тэхналогій Web 3.0. Узнагарода Middle East Blockchain Awards фіксуе гэты імпульс і яшчэ больш умацоўвае пазіцыю ААЭ як глабальнага цэнтра дасканаласці блокчейна».







Сярод іншых суддзяў Блізкаўсходняй Blockchain Awards у гэтым годзе:





● Джумана Аль Дарвіш, лаўрэат узнагарод сацыяльнага прадпрымальніка і заснавальнік Happy Box





● Скот Мелкер, вядучы падкаста The Wolf of All Streets і Crypto TownHall





● Марыё Наўфал, вядучы найбуйнейшага шоу на X і заснавальнік International Blockchain Consulting Group





● Сакр Эрэйкат, генеральны сакратар Асацыяцыі лічбавых актываў Дубая і сузаснавальнік Crypto Oasis





● Хорхе Себасцьяна, сузаснавальнік Global Blockchain Organisation і сузаснавальнік EcoX





● Мэціс Мендэ, заснавальнік і генеральны дырэктар Bonuz і сузаснавальнік Dubai Blockchain Center





Center імкнецца спрыяць інавацыям, прызнаваць дасканаласць і ўсталёўваць новыя стандарты для праектаў блокчейн і Web 3.0 ва ўсім рэгіёне. У сваім першым выпуску ў 2022 годзе MEBA супрацоўнічаў з флагманскай платформай Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Finance Week, і Блізкім Усходам, Афрыкай і Азіяй Crypto and Blockchain Association (MEAACBA).





Заяўкі ўжо адкрыты на сайце www.mebawards.io , дзе ўдзельнікі могуць знайсці дадатковую інфармацыю аб катэгорыях і працэсе намінацыі.

Пра Хока Абу-Дабі

Hoko Agency - гэта дыверсіфікаваная і інавацыйная кампанія, якая валодае і кіруе разнастайным партфелем прадпрыемстваў у сектарах фінансаў, блокчэйна, забаў, спорту і ежы і напояў.





Hoko імкнецца быць лепшым у сваім класе ў кожнай са сваіх ліній паслуг; прапаноўваючы якасную прадукцыю, абслугоўванне сусветнага класа і рашэнні па ўстаноўцы, якія пераўзыходзяць чаканні галіны.

Кантакт

Кіраўнік PR

Юсеф Батэр

Стратэгія White Label

[email protected]

