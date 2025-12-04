“Maşınlar düşünə bilərmi?” sorğu, Alan Turing tərəfindən 1950-ci ildə yaradılan ünlü testindən bu yana kompüter biliminə sürpriz olmuşdur. Hacker-in başlanğıcı İnternetin ən çox təəccüblü Turing testləri və AI qiymətləndirmə çerçevələrinin 1601-ci kateqoriyası.AI sistemləri kod yazmaq, sənət yaratmaq, xəstəliklər teşhis etmək və təəccüblü insan kimi hiss edən danışıqlar aparmaq üçün, bu sistemlərin nə edə biləcəyini və nə edə bilməyəcəyini anlaymaq üçün daha yaxşı yollar lazımdır. Tədbirlər.tech Tədbirlər.tech Bunu niyə qurmaq olar? Hər gün yeni modellər, yeni referanslar və yeni iddialar gətirir.Ama bütün bu gürültənin ortasında, kritik bir sorğu sıklıkla yanıtlanmır: Bu sistemlərin işlədiyini necə bilirik? “Traditional benchmarks measure narahat xüsusiyyətlər – çoxlu seçki sorğu, kodlama meydanlarında performans, ya da spesifik əməllərdə uğur oranı.Bu metriklər önemlidir, lakin bütün hikməti söyləməzlər.Onlar AI-nin nə etdiyini həqiqətən anlaya bilməyəcəyini, yeni situasiyalar barəsində fikirləşə biləcəyini, ya da həqiqi intellektə bənzəyəcək bir şey göstərə biləcəyini qeyd edə bilməyəcəklər. Turing testləri statik referentlərdən başqa, dinamik, interaktiv qiymətləndirmələrdir ki, maşın intellektinin sınırlarını araşdırırlar.Onlar yalnız “İA bu işi edə bilərmi?” deyə soruşurlar, ancaq “İnsanla ayırd edilə bilməz – yoxsa insanla bənzəyəcək bir şəkildə edə bilərmi?” deyə soruşurlar. Problemdir ki, bu testlər araşdırma yazıları, GitHub repositoryaları, şirkətin blogları və akademik konferanslarda yayılmışdır. Bəziləri çətindir və yaxşı dizayn edilmişdir. Bəziləri reklam stuntlarıdır. Bir çoxları artıq var olduklarını bilmirseniz tapmaq imkansızdır. “HackerNoon” şirkəti bu problemin həllini internetdəki AI qiymətləndirilməsi testlərinin centralizasiya edilə bilən bir katalogu yarataraq yaratır.Bu katalog HackerNoon tərəfindən yaradılmış və qurulmuşdur. Tədbirlər.tech Tədbirlər.tech Turing testini nə etmək olar? Bütün testlər eşitdirilmir.Bu katalogu qurduğumuz kimi, bir neçə kritərə uyğun olan qiymətləndirmələrə baxırıq: Test metodolojisi açıq və yenilikçi olmalıdır. bağımsız olaraq verifikasiya edilə bilməyən siyahı kutuların qiymətləndirilməsi heç kəsə kömək etmir. Test, həqiqətən də AI sistemlərini anlamlı şəkildə meydan verməlidir, ancaq eğitim vergiləri ilə qarşılaşma imkanı ölçməməlidir. “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin” “Qəbələ”nin “Qəbələ” Dürüstlük: Testin fərqli tipli zəlzələyi hesabatlandırması və digər sistemlərə üstünlük göstərici kultural və ya dilli ayrılıqlardan qaçması lazımdır. Evolved: Ən yaxşı testlər AI xüsusiyyətləri artdıqca dəyişir. GPT-2-nin meydan oxunduğu şey, GPT-4 üçün azdır, bu nedenle, qiymətləndirmə çərşənbəyi saxlamaq lazımdır. 2025-ci ildə aparılan araşdırma Biz hər zamankən daha güclü AI sistemlərimiz var, lakin bunları anlamlı şəkildə qiymətləndirə bilməyəcəyimiz mümkün deyil. “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”nin “Qəbələ”in İT sistemləri xəstəxanada, eğitimdə, hukukta və milli təhlükədə yerləşdirilir.Biz yalnız bu sistemlərin bir müddətdə işlədiyini bilməyəcəyik, lakin necə baş verəcəklər, körpülərinin nələr olduğunu və limitlərinin basqın altında necə görünəcəyini bilmək lazımdır. Belə ki, araşdırmacılar bir-birinin işinə dayanmaqla – müxtəlif testlər və sistemlər arasındakı nəticələri bir-birinə bənzəyəndə – AI nəyi edə bilər və nəyi edə bilməyəcəyini anlayırıq. Laboratoriyadan real dünyaya Bu, yalnız araşdırmaçılar üçün deyil: Tədbirlər.tech VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. İT sektoruna aid jurnalistlər və analitiklər, yalnız korporativ xəbərlərə təvəkkül etmədən, real qiymətləndirmə verilərini incə və standartlaşdırılmış testlər üçün farklı sistemlərin necə performansını görəcəklər. “İnteractive” şirkətinin məlumatına görə, “İnteractive” şirkəti “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti tərəfindən “İnteractive” şirkəti Siyasətçilər AI regulasiyası ilə mübahisə edir.Məhlət edə bilməyəcəyiniz şeyləri idarə edə bilməzsiniz. Əvvəlki yol Biz araşdırmaçıları, geliştiricilər və organizasiyaları bu direktoriyaya qiymətləndirmə çerçevələrini və Turing testlərini göndərməyə çağırırıq. Bu, bir çox yöndə, bir eksperimentdir. Biz AI qiymətləndirmə metodolojilərinin centralizasiya depozitinin yaradılması üçün bir qiymət var. Biz açıqlıq və standartlaşdırma daha yaxşı AI sistemlərinə və bu sistemlərin nə edə biləcəyinə dair daha çox xəbərdardır. “HackerNoon”un 45,000-dən çox yazarı və 4 milyon-dən çox aylıq oxucusu olan texnologiya topluluğunun bizə qiymətli bir şey inşa etməyə kömək edəcək. İlk Turing testini basitləşdirmək olardı: Bir maşın bir insanı insan olduğuna təvəkkül edə bilərmi?Bunlar heç vaxt doğru sorğu deyildi.Həqiqətli sorğu hər zaman daha nüanslı idi: Bir maşın düşünmək üçün nə deməkdir? Amma TuringTest.tech ilə, endüstriyanın onları tapmaq üçün işləyə biləcəyimiz bir yer yaratırıq. Bəlkə daxil olun ziyarət Əgər bir AI qiymətləndirmə çerçevəsi hazırlamışsınız, bir Turing testini yerinə yetirmişsiniz, ya da daxil olmalıyıqları təəccüblü testləri bilirsinizsə, sizdən dinləmək istəyirik. Tədbirlər.tech Tədbirlər.tech İT-nin qalibi yalnız daha smart sistemlər yaratmaqla bağlı deyil, daha əvvəl yaratdığımız sistemləri anlamaqla bağlıdır.