IT-nin cinsi boşluğu açmaq: yaşadığı deneyim və yol

My experience

Universitetimdəki günlərimdən bu yana, özümü azınlıq qrupunun bir hissəsi olaraq görmüşəm. Kompüter bilimi öyrənəndə, 30 nəfərlik bir qrupda yalnız beş qızdan biri idim.Mən özümü bitirdikdən sonra vəziyyətin ciddi şəkildə dəyişdiyini deyim.Mən qadınların iş gücünün 30% və ya daha çoxunu oluşturan şirkətlər tərəfindən işləmirdim və mən heç vaxt bir qadın tərəfindən idarə edilmədim.





Backed up by the stats

Mən həqiqətən inanıram ki, insanın logik və analitik düşüncəsi qadınlardan üstün deyil.2022-2023-ci ildə bütün IT profesiyalarının 19% -niAynı məlumat 2009-cu ildən bu yana qadınların IT rollarında çox yavaş artdığını göstərir.





Bir neçə araşdırmadan sonra, bu sosial fenomenin bir neçə kök səbəbi gördüm.





Pipeline problem

Qadınların daha az sayı üçün açıq-aydın səbəblərdən biri STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ilə bağlı təhsil alan qadınların olmamasıdır.2022-ci ildə kompüter bilimləri diplomları arasında qadınların dəstəyi 24%-dən çox artıbQadınların sayı bitdikdən sonra %20-ni azaldır: IT təhsilinə təhvil edən bütün qızlar fərqli bir iş görmürlər.Həqiqətən, bütün yeni diplomlar, yalnız qızlar deyil.





Winding back

Mən demişəm ki, adamların kompüter bilimində uğur qazanmalarına kömək edən fizyolojik üstünlükləri yoxdur.Ancaq üç oğlan kompüter bilimində böyük seçdi, ancaq bir qız da bunu etməyi seçdi.





Matija Kovacic və Cristina Elisa OrsoAraşdırmaXatırladaq ki, cinsi rollarla bağlı tarixli və kultural faktorlar qadınların STEM kariyerlərini öz valideynləri tərəfindən miras aldıqları modern psixoloji xüsusiyyətlər vasitəsilə izləmə şansını etkiləyir. Daha zayıf atalarla əlaqəli strukturlar, daha qısa ailə bağları və kritik düşüncəyə daha çox predispozisiyalar olan daha individualist kültürlərdən olan qadınlar STEM alanlarına daxil olmağı daha çox şansı verirlər.





Stereotypes

Psixoloq olaraq, stereotiplerlə qarşılaşmaq, özünüzü uzaqlaşdıqca qəbul etmək daha asandır. Artıq 10 ildən çox işlədiyimdə də, müxtəlif yerlərdə IT sektorunda işlədiyimdə də, otuz – kırk yaşındakı bir kişi kimi IT ekspertinin görünüşü var. Başqalarının da bu stereotipləri var. Sonunda, filmlərdə gördüklərimiz budur. Niyə önemlidir? Çox basit - stereotiplər görüşümüzü narahat edir və bizə bilinməyən imkanları araşdıra bilməyəcəkdir. Subjektlə bir az tanışlıq da vermək üçün lazımdır. Bu da tamamilə mənimlə olduqca şeydir - gələcəyimi seçməzdən əvvəl programlama öyrənməyə şansım var idi.





Bəlkə, əgər daha çox qadın IT rol modelləri olsaydı, qızlar IT-də programlaşdırma və təhsil seçmək üçün daha açıq olacaqdılar?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Bu status quo-nun dəyişdirilməsini düşünmək üçün bir neçə səbəb görürəm: ekonomik, cinsi və holistik.





McKinsey haqqında“Tehnologiya inkişafında və yenilikdə yarışmaq üçün Avropada qadınların ən sürətli artan texnologiya rolları üçün işləmək və tutmaq lazımdır” – Bu, daha çox gənc qadınların IT-spesialçıları kimi təhsil alması lazımdır.





Qadınların texnologiya sektorunda işləməsi qadınlara ehtiyacları ilə bağlı daha uğurlu IT məhsullara səbəb ola bilər, çünki qadınlar inkişaf və qərar verməyə iştirak edərlər.Teknologiya sektorunda ən aydın örneklərdən biri Bumble - Whitney Wolfe Herd tərəfindən startlanan ilk qadın-fokuslu dating appdur, ki, qadınlar agentliyi verdi və yalnız stereotip kişilərin boylarını gözləməkdən başqa, onların təhlükəsizliyini prioritetləşdirdi.





Holistic impact based on personal experience

Mənim öz deneyimim, heç bir statistikaya dayanmadıqca, qadınların varlığının komanda işini və korporativ kültürü necə dəyişdirə biləcəyini göstərir. Bir IT şirkətidə gənc ekspert kimi, mən ilk dəfə işləyən qadın idim. Bütün komandanın ilk neçə haftada mənim varlığımla necə uyğundurduğunu gördüm: qadın kollegalar əvvəlcə mübahisə etdilər və ya ağır yorulma sözləri kullandılar. Zamanla, yorulmalar ortadan qalxdı və bütün olaraq, komandanın üslubları daha rahat və daha az agresiv oldu. Mənim varlığım onların daha yaxşı tərəflərini göstərməyə şans verdi. Ekipi bu deneyimdən çox ilham aldı və yeni pozisyonlar açmaq üçün qadınları işləməyə davam etdi. Başqa işlərdə, qızların komandanın qurulmasına kömək etdiyini gördüm, işlə bağlı olmayan danışıqları





Actions

Problemin tanınması onun həllinin başlanğıcıdır.





Burada qadınların IT profesiyasına və IT profesiyasına gedən yolculuğunda çoxu IT çalışanları tərəfindən başa düşə bilər:

Qadınlar arasında STEM-i popülerləşdirmək və STEM-in öyrənilməsini təmin etmək;McKinsey haqqındaBu metodun yaxşı bir nəticə-çox balansına malik olmadığını iddia edir, mən də düşünürəm ki, funnel nə qədər geniş olursa, daha çox qızlar bu işdə iştirak etmək asanlaşır.

● Universitetlərdə yaxşı staj imkanları, mentorluq və dəstək vermək, bu tür işlərə daha çox üsullara çevrilməyə imkan verir.

• Mütəxəssislər, müxalifət və sosial-mütəxəssislər üçün sosial-mütəxəssislik kultürünü inkişaf etdirmək istəyirlər.

Qadınlar üçün “Hibrid” və “Remote Work” imkanları var, lakin bu, qadınlar üçün “Hibrid” və “Remote Work” imkanları var.





Əvvəlki sözlər universitetlər, böyük korporasiyalar və hökumətlər kimi böyük entitetlər üçün bir əməl planı kimi görünür, amma hər bir IT-profesiyalı öz tərəfindən bir şey edə bilər: mentorluq yükümlülüklərini alır, digər qızlar üçün rol model olmaq və bu problemdən danışmaq.