Son illərdə, digital finans transaksiyaları daha yayılmış və daha da sürətli olmuşdur. Bu çox ehtiyacı olan bir inkişaf olsa da, bu transaksiyaların çevrilişindəki tehdit sahəsi də daha da kompleks olmuşdur. kimlik həlaklığından və ödəyicilərdən sintetik finansal suçlara və verilər həlaklığına qədər, transaksiyaların güvenliyini təmin etmək dünya çapında ən önəmli prioritetdir.





“Generative AI-Driven Automation in Integrated Payment Solutions: Transforming Financial Transactions with Neural Network-Enabled Insights” (“Generative AI-Driven Automation in Integrated Payment Solutions: Neural Network-Enabled Insights ilə Financial Transactions Transforming”) adlı tədqiqat kitabında “Nevral ağlar, generative AI və smart pseudo-labeling” (“Neftçi İncəsənət” və “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İncəsənət” kimi “Neftçi İn

Transaction Security in the Digital Age

Finans transaksiyaları, e-ticarət platformaları, tradicional banklar, mobil uygulamalar və fintech start-uplar arasında genişlənən bu günkü dijital ekonomiya sürətlənir.Digital ödəniş interfeisin yayılması ilə kompleks təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxır.Bu transaksiyalar həddi aşan finansal məlumatların transitinə səbəb olur.Həqiqətən də kiçik həddi aşanların söhbət edilməsi, verilişlərə, böyük finansal zərərlərə və müştərilərin güvənini azaldıra bilər.





Onun araşdırmasında, Sriram hökmranlıq sistemləri və statik kural bazlı algoritmaların və qarışıqların tərk edilməsinin zamanı olduğunu iddia edir. Sağlamlaşdırılmış təhlükəsizlik modelləri O, yeni verilərdən öyrənə bilən və yeni verilərdən öyrənə bilən sistemlərin yaradılmasını tavsiye edir. Kullanıcının kimliğini davranış sinyalləri ilə doğrulayan, risk modellərini millisekundlarda tanımaya bilən və aldatıcı aktivlərin ortaya çıxmasını autonomous şəkildə önləyə bilən intelligent sistemlərdir. Güvenlik onun çerçevəsində yalnız bir proaktiv kateqoriyadır, ancaq hər bir transaksiyanın strukturuna daxil olur.





Qiymət göstəriciyi və riskləri davamlı olaraq analiz edə biləcək AI modelləri daxil edərək, institutlar kompleks və dəyişən normativ sahələrdə reallaşdırma və manualdırma və auditların yükünü azaldaraq reallaşdırmağı təmin edə bilərlər.

Importance of Generative AI and Neural Networks

Növbəti: Neural network architecture Qadınlar AI teknikləri "Sriram"ın araşdırmasının qüsurunu yaratmaq üçün bu texnologiyalar, standart sistemlərin gözləmədiyi modelləri çıxartmaq üçün dizayn edilmişdir.Bu modellər hər bir transakssiya ciklusunda yeni baxışlar yaratmağa imkan verirlər.





VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.





VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.

Real-Time Fraud Detection

Xatırladaq ki, bu metodlar bir qədər effektiv olsa da, sıklıkla yavaş, reaktif və modern finansal davranışın kompleksliyini başa vurmaq mümkün deyil.





“Sriram”ın aldatmağın araşdırılması sisteminin hibridi, nöral ağları, real-time anomaliyaların araşdırılması və fuzzy logiki birləşdirir.Transaction flows monitoring continuously, this system identifies known fraud patterns as well as emerging anomalies that are often missed by traditional systems.





Bu sistemin ən əhəmiyyətli aspektlərindən biri kontekst analitik xüsusiyyətidir. transaksiyaların ayrı-ayrı qiymətləndirilməsindən başqa, xərclər kategoriyası, vaxt zonları, cihazlar və tarixli trendlər arasındakı davranışların yığmalarını analiz edir.





Xatırladaq ki, modellər sintetik hücum vektorlarında GAN-ləri istifadə edən aldatıcı transaksiyaların simülasiyası ilə necə hazırlaşdıra bilərlər.İnsanlar yasa dışı cross-border aktivliyi, yerləşdirmə, transaksiyanın bölüşməsi və identiteti gizlətmək kimi davranışları tanımağı öyrənərək, modellər institütləri və digər istifadəçiləri qorumaq üçün çox etkili olurlar.

Final Thoughts

Harish Kumar Sriram'ın araşdırması, real-time aldatmağın önəminə, sinir ağları ilə aktivləşdirilmiş avtomatiklaşdırmaya və etik AI praktikalarına əsaslanaraq, bu inisiyativ platforma yeniliklər üçün yeni bir referans yerləşdirə bilər.





“Generative AI transaksyon proseslərini ölçülə bilər, öngörə bilər və optimalizə bilər, eyni zamanda təhlükəsizliyi və uyğunluğu qorumaq üçün imkan verir”, - deyə o bildirib. “Mənim hökmümüz özü öyrənən, dolandırıcılığa dayandırıcı və dəyişən finansal davranışlara real-time adaptasiya imkanları olan xərclərin ekosistemlərini qurmaqdır”.