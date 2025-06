DoubleUp: Yeni GambleFi Generasiyası

San Jose, Costa Rica, May 13th, 2025/Chainwire/-- Dublayış Blockchain-based casino platforması Sui ağında işləyən, decentralized finance (DeFi) elementləri ilə oyun integrasiya üçün tasarlanmışdır.





Platform “GambleFi” modelini əhatə edir və DeFi infrastrukturu ilə aktiv və pasiv iştirak etmək üçün mekanizmaları təqdim edərək oyun və decentralizasiya finansının qarışıqında yerləşdirir.





Onun qəlbində, DoubleUp müxtəlif oyunlar - Coinflip kimi klasikdən, rulet, və slotlar, yüksək bahis raffles və Milyon dollar loteriyadır.





DoubleUp topluluğa yönəldilmiş bir platforma kimi işləyir, oyunçuların traditional casino oyunundan uzaqlaşdırılması üçün tasarlanmış bir mükafat sistemi daxil edir. platforma raffles, loteriyalar, referral programları və liderboard bazalı ödənişlər kimi xüsusiyyətlər içerməlidir ki, istifadəçilər aktiv iştirak yoluyla mükafatları ala bilər.





DoubleUp’in DeFi komponentləri, Unihouse, daha geniş platformaya endirən bir bahis-tərcümə bağlanma mekanizmasını təqdim edir. normal bahis və ya likvidity farming protokollarına bənzəyir, Unihouse istifadəçilərə destekli tokenlər yatırmağı və platformada bahis və house edge nəticələri ilə korrelasiya edən qaytarmalar əldə edə bilər.





2025-ci il may ayının 11-də DoubleUp $UP tokenini tamamilə açıqlanmamış olaraq təqdim edib, tamamilə 40 milyon dollarlıq qiymətləndirilmiş qiymətləndirmə (FDV) ilə doğrudan pazara düşüb. Əvvəlki həddi yoxdur. Sadəcə təmiz GambleFi enerjisi. Çıxışdan 24 saat sonra, $UP bu yazışın vaxtında 53 milyon dollarlıq FDV-də oturub və görünürlükdə yüksəldi.





“DoubleUp” ekosistemində “$UP” dövriyyəsi loteriyaların satın alınıb, oyun mükafatlarını dağıtmaq və “Unihouse” içərisində “$UP” dövriyyəsini artırmaq üçün çoxlu rollar oynayır.





“DoubleUp” 40 milyon dollarlıq qiymətləndirmə ilə “Seed”ə 4 milyon dollar xərcləyib. “Karatage”in liderliyi “Mysten Labs”, “Selini Capital”, “EBlock Capital”, “Comma3 Ventures”, “Alpha DAO” və “Auros”dan ibarətdir. Bu iştirakçılar risk kapitalı, blockchain texnologiya və online oyun sektorunda bir çox deneyimi göstərirlər.





“DoubleUp” şirkəti sport bahisləri, poker və vaxtla limitli kampaniyalar içərisində təkliflərini genişləndirmək planlaşdırır.Bu əlavələr, aktiv bahisçilər, strateji-fokuslu iştirakçılar və pasiv token sahibləri daxildir.





“DoubleUp” platforması “Know Your Customer” (KYC) standartları olmadan işləyir və istifadəçilərə öz funksiyalarına və mükafat sistemlərinə açıq-aşkar qapı göstərir.

Dublayış

