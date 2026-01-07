Cloud-scale sistemlərinin içində: Abhinav Sharma ilə danışıq

Modern bulud infrastrukturu onlarca geografik bölgədə milyonlarca eyni vaxtda istifadə edən istifadəçiləri idarə etməlidir, eyni zamanda dövlət agenturlarının və “Fortune 500” şirkətlərinin ehtiyaclarını yerinə yetirən təhlükəsizlik, təhlükəsizlik və performans standartlarını təmin etməlidir.Bu ölçüdə işləyən inžinierlər kompleks dağıtılmış sistemləri navigasiya edir, inşaat borularını avtomatikləşdirir və müştərilərə zərər yetirmədən əvvəl potansiyalaşdıra bilər ki, monitorinq sistemləri yaradılır. Ən uğurlu infrastruktur inqilabçıları ağ və təhlükəsizlikdən AI və makine öyrənmə sistemlərinə qədər bir çox alanda versatiliteyi göstərirlər.Bu profesyonallar milyonlarca istifadə edən platformaların yaradılmasının yalnız teknik ekspertlikə ehtiyacı yoxdur, aynı zamanda aylar və yaxud illər öncə ölçülü meydançaları gözləmə imkanına ehtiyacı olduğunu anlayırlar. Microsoft Azure-də yeddi il işləyib, Docusign-də korporativ AI-də liderlik rollarını izləyib, Abhinav Sharma bu modern bulud və AI inqilabı ilə bütünlüklü yolculuğu nümayiş etdirir. Bu söhbətdə Abhinavun bu fərqli inqilablar üzərindəki yolculuğunu və böyük ölçekli bulud və AI infrastrukturunun qurulması və genişləndirilməsindəki işlərini araşdırırıq. “Global Cloud Infrastructure” üçün davamlı test sisteminin qurulması “Azure Networking-dəki ilk günlər intensiv idi. Yeni dərs kimi, bulud ölçüsündə işləyən ağ komponentlərinin bu qədər geniş bir ekosistəminə dalmaq çox çətindir. Kolumbiya Universiteti'ndən 2016-cı ildə master'sini bitirdikdən sonra ilk karyerasını düşünən Abhinav bir neçə ay çəkdi”, -deyir, o, Azure-in public networking stack-a necə daxil ola bilmədiyi açıq bir hissəsi olmadan hər birini ayrı-ayrı bir komandaya və ya subsistemə yönəldərək bir projektə qoymuşdu – proqram yükləmə balansçuları, virtual ağlar və subnetlər, virtual machine-scale sets, network security groups və daha çox. Bu böyük test və izləmə müddəti Abhinav-un daha geniş ağ organizasiyasının regressiya problemlərini daha əvvəl tanımasına kömək edən, yüksək konfigürasiyalı bir çerçevəni tasarlamasına və dağıtmasına imkan verərək, bu problemləri artımdan əvvəl taparaq, komanda Azure müştərilərini etkiləmiş və platformanın güvenliyinə olan güvənini azaldıra bilən yüzlerce kritiki işgüzarlıqdan imtina edə bilərdi. „Bu, yalnız var olmaq lazımdır ki, bu açıq-aşkar projeklardan biri idi – networking stackdəki bir şiddət 1 problemi sayısız upstream xidmətlərdə işgüzarlığa dönüşə bilər. "Enterprise Grade Search" platforması Azure Networking-dəki vaxtından sonra və 2018-ci ildə AI ilə bağlı artan momentumda, Abhinav Azure AI Search-a keçdi. 
 
 "Əgər böyük bir e-ticarət şirkəti olursanız, arama əsas yetkinlikdir.Korporativ arama yığmalarınızı və komandalarınızı yaratmaq və davam etdirmək, ya da bu işləri Azure AI Search-a yükləmək mümkündür. Abhinav şirkəti ilə birlikdəki dörd il ərzində platforma yığınının bir çox hissəsində iştirak etmişdir. Bir xidmətin ölçülməsi üçün əsas komponentləri – telemetri sistemləri, faturalandırma infrastrukturu, gizli idarəçilik, xidmət qurmaq və geniş bir dəhşətli rolu ilə bağlıdır. Bu xüsusiyyətlər platformun büyüməsinin kökünü yaradıb və Abhinav bunları şekillendirmədə əsas rol oynadı. “Service-in bir az regiondan 40-dən çox dünyaya yüksəlməsi bizə regionaldırma prosesimizi standartlaşdırmaq və avtomatlaşdırmaq lazımdır – bu, effektiv ölçülmək üçün əsas idi”, – deyə Abhinav qeyd edib. “Bu dövrdə komandanın böyük bir qaynağı JEDI-nin müqaviləsi ilə gəlmişdi, bir neçə milyard dollarlıq ABŞ-ın bulud quruluşu ki, ölçülməsi, Beləliklə, o, platformanın təhlükəsizliyi və uyğunluq pozuntusunu gücləndirmək üçün bir neçə əsas inisiyativlərini davam etdirdi. O, onlarca min makine üzərində avtomatik gizlilik rotasiya mekanizmalarını təqdim edib, operativ təhlükəsizliyini böyük ölçüdə artırdı. O, telemetriya qaranlıqlarına odaklanan gizlilik çabalarını davam etdirdi. “Həqiqətən, JEDI üçün çoxlu standartlar var idi, bunların əksəriyyəti uzun müddət yaşayacaqdı – bu, işgüzar bir vaxtdı, lakin çox işgüzar bir vaxtdı. Bütün bunların arasında, modernizasiya çabaları platformun auditibilliyi və təhlükəsizliyini daha da şiddətləndirmək üçün davam edirdi. AZERTAG.AZ : “Azure” şirkətinin inkişaf və iş təcrübəsi “Azure-də ilk dəfə iştirak etdiyim gündən bu qədər dramatik şəkildə dəyişib.Azure-də belə bir söz var idi: sistemlərinizin yalnız bir neçə aydan sonra trafikun 10 dəfə artdıqları kimi dizayn olunmasını gözləyin.Hyperscale iş yükləri üçün dizayn, hər şey haqqında fərqli düşünməyi gözləyin – nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, hər şeydən fərqli düşünməyi gözləyin – nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə qədər ki, nə Microsoft-da çalışdıqdan sonra, Abhinav Docusign-ə keçdi, orada kompleks yasal prosesləri asanlaşdırmaq üçün yaradılmış dokument informasiyasının və AI-yə dayandırılan çözümlərin dünyasına girdi. “Bu platformada çoxlu deneyimdən sonra, mən özümdəki ML sistemləri, konkret olaraq NLP-dəki sistemləri ilə tanış olma zamanı olduğumu hiss etdim. Mənim üçün hər zaman fascinant bir dünya kimi görünürdi – dokumentlarla mübahisə edə bilmək və dil araşdırması, dokument düzəltmə analizi, metadata ekstraksiya, chat sistemləri və semantiki bənzərlik algoritmalarını istifadə etmək kimi problemlərə daldırmaq. Abhinav Sharma haqqında Abhinav 2024-ci ildə yaradılan platformadan bu yana Azure Networking və Azure AI Search vasitəsilə quru bulud və infrastruktur inisiyativlərinə kömək edən Microsoft-un Redmond, WA-da yaradılmasından əvvəl, Abhinav Microsoft Azure Azure və Azure AI Search-in qurğusunu və Azure AI Search-in pre-LLM dövründə Azure AI Search-in büyüməsini dəstəkləyib. Abhinav Kaliforniya, Berkeley və Kolumbiya Universiteti Universitetindən magistraturaya sahibdir, orada məlumat bilimi, xəbər alma, maşın öyrənimi, dağılımlı sistemlər və operasiyalı mükəmməllik alanlarındadır.O da Manipal Universiteti tərəfindən Kompüter Bilimi üzrə lisenziyasını qazanıb, kompüter bilimi prinsiplərinin və programlaşdırmanın sağlam bir əsasını qurub.