ABŞ-ın Valhalla turniri üçün 75 min dollar ödülləri açıqlandı

"Valhalla", ilk böyük turnirini başlatır – ən böyük 64 yarışçı üçün 75 min dollarlıq mükafatlar var. Miami, Florida, July 25th, 2025/Chainwire/-- Floki ilə Floki ilə Valhalla dünya çapında oyunçular üçün yarışçı bir savaş sahəsi olaraq təsvir edilmişdir və strateji, əxlaq və blockchain-ə dayandırılmış oyunla Norveçdən ilham alan bir metaversi yaratır. Oyunçular Veras adlanan güclü yaratıqları kontrol edər və sürətli, 3v3 turn-based dövrü ilə vuruşurlar - və artıq, bahislər hər zamankindən daha yüksəkdir. Turnir formatı iki ayda bir iki dəfə birləşən üç birləşmiş qələbə turnirindən ibarətdir.Hər turnir ən az üç oyunda yarışan oyunçularla başlayır.Şükürlər olsun ki, qalib gəlin, hər turnirin ən yaxşı 64 qələbəsi Main Event-a keçəcək.Əgər oyunçular bağlanacaqsa, ELO reytinqləri hər oyunun ən yaxşı 64 qələbəsi ilə qalib gələcəyini göstərir. "Master Event" 6 turdan ibarət, 64-cü oyunçulu single-elimination bracketdir, orada yalnız bir qazanan üstə yüksələcək.Turnirinizi yaxşı seçin – hər rübdə yalnız birini daxil edə bilərsiniz. Ödənişlər Pool Turnir 75 min dollardan çox pul qazanır, bunların hamısı $FLOKI-də ödəniləcək. Şampiyanın 25 000 dollara, finalistlərin isə 10 000 dollara layiq görülüb. Semi-finalistlərin (3. və 4. yer) hər biri 5000 dollara layiq görüləcək. 5-8-ci yerdə olanların 2 000 dollara, 9-16-cı yerdə olanların isə 1000 dollara layiq görüləcək. 17-32-ci yerdə olanların hər biri 500 dollara layiq görüləcək və 33. və 64. yer arasında bitənlər də boş əllərlə evə qayıtmayacaqlar. Valhalla turniri, ekosistemin ən yaxşı oyunçularını təbrik etmək üçün yaradılmış global yarışdır.Vera stratejisi və ya metaversiyada yüksələn bir yıldız olsanız da, bu, adını Valhalla tarixinə çəkmək üçün şansınızdır. Valhalla haqqında Norveç mitolojisindən ilham alan blockchain-based MMORPG, oyunçuların Veras adlanan yaratıqlarla keşfetmək, tame etmək və vuruşma şansını təmin edir. Oyunun oyunçuların idarə etdiyi ekonomiya və dinamik vuruşmak üçün tasarlanmış hexagonal savaş sahəsi var. Kullanıcılar daha çox öyrənəcəklər https://valhalla.game/ Floki haqqında Floki dünyanın ən tanınmış və ən çox istifadə edilən kriptovalyutası olmağı arzulayır və strateji marketing ortaqlığına görə dünya çapında milyardlar insan tərəfindən tanınan 550,000-dən çox sahibinə və güclü bir markalara sahibdir. Web saytı : https://floki.com Twitter xəbərləri: https://twitter.com/RealFlokiInu