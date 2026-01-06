ISO 27001 sertifikatı sensitif məlumatları işləyən şirkətlər üçün əsas gözləmədir.Bir zamanlar fərqləndirici olan şey, artıq korporativ sözleşmeler, satıcının qiymətləndirilməsi və güclü güvenlik praktikalarının göstərilməsi üçün tabulardır. ISO 27001 alətləri bazarı çoxdur və xüsusiyyətlər listləri sıklıkla bir-birinə qarışdırılır.Bəziləri platformlar automatik dəlillərin toplamasını təmin edir.Bəziləri boşluq analizinə və ya konsultant koordinasiyasına diqqət çəkir.Bu bənzərlik gürcüyi kəsir. 2026-cu il üçün yeni olaraq, 7 önəmli ISO 27001 uyğunluğu alətini funksiyaya, bütünlüklərə və praktiki faydalara görə qiymətləndirdim. ISO 27001 standartlarına uyğunlaşdırılması 1 İstirahət Şirkətlər, hər zaman davamlı uyğunluğu təmin edən dərin entegrasiyalarla AI-yə dayanan uyğunluq automatizasiyasını arzulayır Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 4 / 5 G2 Rating: ISO 27001 və ISO 27001 standartlarına uyğunlaşdırmağı mümkün olduğunca effektiv şəkildə əldə etmək və davam etdirmək istəyən hər bir boyutlu komanda üçün yaradılmışdır. Standout Features & Integrations: Scytale-in əsas fərqlənməsi AI-yönlü avtomatizasiyasının dərinliyindədir, Pros: Cloud infrastrukturunda dəlil toplama ilə bağlı avtomatizasiya prosedurları ISO 27001 ekspertləri ilə əlaqəli bir komanda Real-time monitorinq Audit hazırlığı Cons: Tarix danışmaq lazımdır 2 Tərtəbəli Konsultant koordinasiyası ilə strukturlu audit hazırlıqına ehtiyacı olan şirkətlər Best for: Demo xəritədə Aylıq 1500 dollardan başlayır 4 / 5 G2 Rating: Thoropass, ISO 27001 sertifikatlaşdırma prosesini definisiya etirazları ilə birləşdirir. Why I Picked Thoropass: Standout Features & Integrations: Pros: Aylıq qiymət 1500 dollardan başlayır Structured Certification Workflows (Strukturləşdirilmiş sertifikatlaşdırma iş prosesləri) Opcional danışıqlar Təsadüfi tracking Cons: Küçük şirkətlər üçün qiymətli ola bilər Təsəvvür avtomatizasiyası standartlara qədər limitlidir 3 Sprint Avtomobillərin avtomatizasiyası və praktiki yönəltməsi Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 4 / 5 G2 Rating: Sprinto özü tam avtomatlaşdırılmış platformalar və konsultant liderliyi ilə seçici ekspert danışıqlar arasında yerləşdirir. “Sprinto”u flexibəli əlaqə modelinə görə seçdim, bu, komandaların avtomatizasiya və lazım olduğu kimi praktika yönəltməsinə imkan verir. “compliance health scoring” hazırlığına açıq bir baxış verir və quruluşda hazırlıq hazırlığına kömək edir. Why I Picked Sprinto: Standout Features & Integrations: Sprinto özündən fərqlənir, specializasiyadan asılı deyil. Bu, komandaların platformaları dəyişdirməklə self-service automatizasiyası və praktika yolları arasında keçməklə keçməyə imkan verir. Compliance health scoring hazırlıqı ölçmək üçün praktik bir yoldur, bu, bir çox yarışmacıların göstərdiyi bir şeydir, lakin açıq-aşkar ölçməməlidir. Pros: Fleksibel xidmətlər İstirahət xəstəxanası İşçilərin integrasiyası Automatik kontrol testləri Cons: Tarix açıqlanmamışdır Add-on xidmətlərə ehtiyac var Əsas səhifə.online Əvvəllər hazırlanmış ISMS alətlərini davamlı monitorinqlə istəyirlər Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 5 / 5 G2 Rating: ISMS.online, ISO 27001 sertifikatının əldə edilməsini və davam etdirilməsini preconfigured tools ilə asanlaşdıran integrated compliance management platformdur. Mən ISMS.online-i ön konfigürasiya edilmiş ISMS alətləri üçün seçdim ki, setup vaxtını böyük ölçüde azaldır. Why I Picked ISMS: Standout Features & Integrations: ISMS.online-in üstünlükləri ISMS strukturunun preconfigured olmasıdır.Dünyanın ən böyük texniki bütünlüklərindən başqa, ISO 27001 ən yaxşı praktikaları ilə yaxınlaşan hazır ramlar, şablonlar və iş prosesləri təmin edir. Pros: ISMS şablonları Sürücülük monitorinqləri Bir çox ISO standartları Strukturalized implementation guidance - Strukturalized implementation guidance Cons: Daha az özəlləşdirilmə fleksibil platformalarından Sınırlı integrasiya imkanları 5.Qəbələ ISO 27001 və SOC 2 və ya HIPAA standartlarını idarə edən komandalar, duplicate compliance işlərini azaldmaq istəyirlər. Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 4 / 5 G2 Rating: SecureFrame, SOC 2, HIPAA və GDPR ilə birlikdə ISO 27001 standartlarına uyğunlaşdırma platformasını təqdim edir. "SecureFrame" sistemini ISO 27001 standartlarını idarə edən şirkətlər üçün seçdim və bu sistemin standartlar arasındakı dəlilləri, politikaları və satıcının riskini konsolidasiya imkanları, multi-framework uyğunluğu programlarında duplikasiyanın azaldılmasına kömək edir. Why I Picked SecureFrame: Standout Features & Integrations: "SecureFrame" multi-framework ortamlarında üstünlük verir. Onun gücü yalnız ISO 27001 dərinliyi deyil, ancaq SOC 2 və HIPAA kimi standartlarda dəlillərin, politikaların və satıcının riski qiymətləndirilməsini yeniləmə imkanına malikdir. Pros: Multi-framework dəstək Satıcı Risk Management Əvvəlki Siyasət Templatları Cloud infrastrukturu Cons: İntegrasiya ilə bağlı dəyişikliklər Transparent qiymətlər 6 İnanılmaz Böyük şirkətlər gizliliyi, GRC və ISO 27001-i bir platformada idarə edir Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 4.3 Şəkil 5 G2 Rating: OneTrust, ISO 27001-in gizlilik, risk və uyğunluq funksiyalarının bir hissəsi olduğu bir korporativ GRC platformasını təmin edir. "OneTrust"u korporasiyalar üçün seçdim ki, onun gizlilik və ya valideynlik modüllərini istifadə edir.ISO 27001 daha geniş bir GRC və gizlilik programının içində yaşamağa ehtiyacı olduğunda, özündən bağlılıq çabası olaraq yaşamağa ehtiyac var. Why I Picked OneTrust: Standout Features & Integrations: OneTrust-un diferensiasiyası ISO-nun spesifikliyi deyil, ölçülməsi və konsolidasiyasındadır.ISO 27001 yalnız bir GRC sistemində gizlilik, satıcı riskləri və valideynlik programları ilə birlikdə idarə olunur.Bu, böyük şirkətlər üçün alət yayılmasını azaldır, lakin bağımsız ISO 27001 işlərinin sürətli və basitliyini önəmləndirir. Pros: Birləşmiş GRC platforması Güclü gizlilik təminatı Enterprise-grade bütünlükləri Centralizasiya dokumentasiyası Cons: Şirkətlər üçün daha yüksək qiymət ISO 27001 yalnız bir moduldur. Yalnız ISO 27001 üçün öləcək 7 Logika ISO 27001 standardını daha geniş GRC programlarına endirən risk-fokuslu organizasiyalar Best for: Demo xəritədə İstehsal prosesi 4.6 Şəkil 5 G2 Rating: “LogicGate Risk Cloud” korporativ risk yönetimi çərşənbəyi ilə uyğunluqla qarşılaşır və ISO 27001 kontrollərini risklərə çəkir. “LogicGate Risk Cloud” sistemini maddi risk idarəetmə praktikaları olan şirkətlər üçün seçdim. ISO 27001 kontrollərini iş riskinə bağlamaq və iş proseslərini özəlləşdirmək imkanı, sabit şablonlardan asılı olmayaraq, iç idarəetmə ilə uyğundur. Why I Picked LogicGate Risk Cloud: Standout Features & Integrations: “LogicGate” risk-çentrik dizaynı ilə fərqlənir. ISO 27001 kontrolları doğrudan iş risk scenario ilə bağlıdır, executive-level reporting və valyutasiya düzəldilməsinə imkan verir. “LogicGate” platforması iş prosesinin özəlləşdirilməsinə və risk analitiklərinə automatik teknik dəlillərin toplamasının qarşısını alır. Pros: Risk-Based Compliance haqqında Qiymətli iş prosesləri Daha geniş GRC programlarına daxil olmaq Risk analizi və dashboardlar Cons: Risk Mühəndisliyi Ekspertliyi Limitli automatik teknik dəlillərin toplanması Sürücülük vaxtına ehtiyac var ISO 27001 standartlarına uyğunlaşdırma prosesləri VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Alignment with ISO 27001 Requirements: VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Level of Automation: Əvvəllər istifadə etdiyiniz bulud sağlayıcıları, HR sistemləri, kod repozitoryaları və monitoring alətləri ilə effektiv uyğunluq platformaları endirin. Integration with Existing Systems: Internal Resources vs. Guided Support: Əvvəlki sertifikatın ödənilməsindən başqa düşünün: Sürətli uyğunluq işlərini, davamlı uyğunluğu, monitorinq auditlarını və davamlı yaxşılaşdırmayı dəstəkləyən platformalar seçin. Long-Term ISMS Scalability: Sonrakı Əgər bu bənzərdən bir alıntı varsa, bu, ISO 27001-in uğurunun funksiyaların listlərindən daha çox işləmək sahəsinə bağlı olmasıdır. Avtomatizasiya yalnız bazal kontrollərin var olduğu zaman işləyir və danışma yalnız iç mülkiyyətin açıq olduğu zaman kömək edər. Doğru alət seçmək, komandanın bu günkü böyüyüşü haqqında dürüst olmaq və uyğunluq rutini deyil, sürətli olduğunda işləmək üçün çalışacaq bir platformu seçmək anlamına gelir. Faqlər ISO 27001 standartı nədir? ISO 27001-ə uyğunlaşdırma alətləri organizasiyaların ISO 27001 informasiya təhlükəsizliyini idarə etmək standartına uyğunlaşdırma, təmin etmək və göstərmək üçün kömək edən proqramlardır.Bu platformalar tipik olaraq ISO 27001 sertifikatını əldə etmək və davam etdirmək üçün lazım olan manuallığı azaldır və komandaların işini genişləndirməyə fokuslaşdırmasına imkan verir. ISO 27001 proqramına ehtiyacımız varmı, yoxsa bunu konsultantlar və dokumentlarla idarə edə bilərik? Əvvəlki sertifikatı konsultantlarla və paylaşılan dokumentlarla əldə edə bilərsiniz, lakin bu qələbə ilk ildən sonra çökür.İnformasiya yeniləməsi, işçilərin dəyişməsi və baxış auditi, manual proseslərin başa düşmək üçün çaba göstərici yaratır.ISO 27001 proqramı, uyğunluğu bir projektdan da davamlı iş yükümlülüklərinə çevirdikdə qiymətli olur. ISO 27001 və SOC 2 alətləri eyni deyilmi? ISO 27001-ci və SOC-2-ci standartlara uyğunlaşma platformalarının bir çoxu ISO 27001 və SOC-2-ci standartları dəstəkləyir, lakin bu standartlar fərqlidir.ISO 27001-ci sistemlər üçün uluslararası standartdır.SOC-2-ci sistemlər isə ABŞ-da servis organizasiyasının kontrollərinə fokuslaşdırılmış bir sertifikasiya ramıdır.Skytale kimi hər iki ramı dəstəkləyən alətlər tipik olaraq standartlar arasında kontrolləri kartlaşdırır və dəlilləri toplamaq üçün çoxlu güvenlik və gizlilik ramlarını izləyən organizasiyalar üçün duplicate çabağı azaldır. Bu yazı HackerNoon-da yayımlandı Biznes blogları . 