2025-ci ildə ən yaxşı AI Web Scraper alətləri: ən yaxşı seçimlər, xüsusiyyətlər və qiymətlər

8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: Top 3 AI Web Scrapers 2025-ci ildə Əgər vaxtınız azsa, burada bilmeniz gerekenlər var: İT-yə dayandırılan web şagirdləri zaman xərcləyir və kompleks web sitələr üçün adaptasiya edə bilərlər.Tradisional şagirdlərdən başqa, bu alətlər layout dəyişikliklərinə otomatik olaraq uyğunlaşdırılabilir, JavaScript-ə ağır sitələr işləyə bilər və daha az manual gözləməyə ehtiyacı olur. Oxylabs, Web Scraper API-nə və AI Studio ilə yeni başlayanlar dostu automatizasiya vasitəsilə korporasiyalı qiymətləndirilə bilər. Decodo, AI Parser-i ilə doğal dil göstəricilərinin vasitəsilə sürətli, kod olmadan qırpmaq üçün idealdir – sürətli, strukturlu çıxışlara ehtiyacı olan komandalar üçün idealdir. Octoparse yaxşı gelişmiş bir vizual point-and-click interfeşi, built-in şablonları və bulud bazlı planlaşdırma təklif edir. Sonunda, doğru AI cərrahiyyəsi teknik biliklərinizə, ölçülərinizə və avtomatizasiya ehtiyacınıza bağlıdır. Haqqında bir neçə sayfa cərrahiyi etmək istəsiniz, ya da bir korporativ qiymətli veri pəraviti qurmaq istəsiniz, bu listədə sizin üçün bir alət var. Bu yazının sonunda, hansı çözüm sizin ehtiyaclarınız üçün ən yaxşı olduğunu və necə başlayacağını biləcəksiniz. 2025-ci ildə ən yaxşı 8 AI Web Scraper O qədər çox AI-yakıllı alətlər var ki, gürcü ilə qarışdırmaq asanlaşır.Şübhəsiz ki, işləri daha asanlaşdırmaq üçün, bu gün istifadə edə biləcəyiniz ən yaxşı 8 AI web cərrahiyi yığdıq. Onların hər birinə daxil olmalıyıq, nələr təqdim edirlər, nə özləri özləri üçün unikal edir və kimlər üçün ən yaxşıdır. Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs, "Fortune 500" şirkətləri və "Solo" şirkətləri tərəfindən təvazökarlıq alan ən böyük adlardan biridir.Onların məhsulları çoxlu scraping, CAPTCHA bypassing və kompleks web sitələr üçün yaradılmışdır. AI Studio: AI-Scraper, AI-Crawler, AI-Search və Browser Agent kimi AI-sürücüləri istifadə edən yeni kodu olmayan platforma. Web şagirdləri API Bu studiya Oxylabs hər hansı bir konkurentdən daha yaxşı korporasiyalı və yeni başlayanlar dostu qırpma arasındakı qapı bağlar. AI Studio da şu anda pulsuzdur, AI qırpma haqqında meraqlı hər kəs üçün düşük riskli bir başlanğıc noktasıdır. Why it stands out: Pros: Xüsusilə kompleks, JavaScript ağır web sitələri işləyir OxyCopilot Web Scraper API istifadəçiləri üçün sürətləndirir “Natural language prompts” və “free AI Studio” İnfrastruktur 24/7 kömək ilə hazırdır Cons: Web Scraper API-nin kodlaşdırma tanıdışı lazımdır AI Studio bulk scraping üçün optimizasiya edilməyib Pricing: Web Scraper API: 2,000-ə qədər nəticə ilə sınırsız pulsuz sınaq; $ 49 / aydan başlayaraq ödəyilən planlar. Artıq bir gün artıq, bu imkan olmaz, bir gün artıq gec ola bilər. Dekod Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. Əvvəllər “Smartproxy” adı ilə tanınan Decodo 2025-ci ildə marka dəyişdi və güvenli bir proxy və scraping Solutions sağlayıcısı olmaya davam edir. Decodo'nun AI Parser-i basit dillərlə hər bir web sayfasından strukturlu məlumatları çıxartmanıza imkan verir – yalnız bir URL-i yerləşdirin və ehtiyacınız olanı (təkcə, "Tüm məhsul adları və qiymətləri listə").Otomatik olaraq JSON və ya CSV-də təmiz, istifadə üçün hazır çıxartmalar yaratır, bu da marketerlər, araşdırmaçılar və kodlaşdırmaq olmadan sürətli nəticələr istəyən komandalar üçün idealdır. Onun istintaq bazası dayandırılan iş aksiyası, həqiqətən də JavaScript-ə ağır siteyi yüksək həddi ilə işləyir. Why it stands out: Pros: “Neftçi”nin qələbəsi ilə bağlı açıqlama Dynamic və JavaScript ağır web sitələri Clean, Structured Outputs (CSV və JSON) Cons: Ən yaxşı Page-Level Scraping üçün (toplu iş deyil) Pricing: Bu, bütün kullanıcılar üçün heç bir ekstra xərclər olmadan mümkündür. Oktyabr Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse uzun illərdir, elementləri seçmək və kod yazmaq olmadan çıxartmaq üçün point-and-click interface istəyən istifadəçilər üçün go-to alətdir. Visual scraper: İstədiyiniz veriyi basın - Octoparse otomatik olaraq algılayır və yakalar. Cloud planlaşdırma: qiymətləri, listləri və ya iş borularını otomatik olaraq izləmək üçün yenilikçi şablonlar qurun. API-lər: Standart API-si strukturlu məlumatları JSON, CSV, Excel və ya HTML-də çıxartmanıza imkan verir. Octoparse, sektorun ən ləzzətli öyrənicilərindən biridir.Teknik ağrılar olmadan konsistent verilər istəyən marketerlər, araşdırmaçılar və kiçik komandalar üçün idealdir. Why it stands out: Pros: “Drag-and-drop” interfeşi, kodlama ehtiyacı yoxdur Popüler saytlar üçün şablonların geniş kütləvi Cloud-based planlaşdırma və eksport Cons: “Free Tier”də sərnişinlər Mac OS X-də bir neçə dəfə Pricing: Üçüncüsü, bu planlar $99-dan başlayır. Sürprizlər Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. "ScrapeStorm" yeni başlayanlar üçün AI-yə dayandırılmış cərrahiyi asanlaşdırır, lakin ilkin istifadəçilər üçün dərinliyi artırır. Smart Mode: URL-i yerləşdirin və ScrapeStorm otomatik olaraq modelləri (təklif listləri və ya sayda yerləşdirilmiş içkiləri kimi) tanıyır və bunları çıxarır. Flowchart Modu: Kompleks şagirdlər üçün, logiki vizualdır - drag-and-drop interface ilə navigasiya yolları, zövqləri və kondisiyalı kurallar tanımlayın. Dual-mode interfeysini yeni başlayanlar və kodlama olmadan daha çox kontrol istəyənlər üçün mükəmməl edir. Why it stands out: Pros: “Easy Smart Mode” və “Easy Smart Mode” Kompleks işlər üçün Advanced flowchart customization Windows, Mac və Linux Cons: Çox böyük projektlər üçün limitli ölçülər “Smart Mode”da “Missed Data Points” xəbərləri Pricing: Ücretsiz start planı; maaşlı planlar $49.99 / aydan başlayır. Ekstrakt Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI e-poçtlardan doğrudan qüvvətli strukturlu məlumat ekstraksiyasını təmin edir, faturalar, iş göndərmək e-poçtları və ya müştərilərin sorğu formatı kimi içərini analiz etmək üçün doğal dil proseslərini istifadə edir. İnşaatçılar bunu minimum kodu ilə proqramlara yerləşdirə bilərlər, real vaxtda ekstraksiya baş verə bilərlər.WEB site scraping işləməsə də, e-poçt bazarındakı iş aksiyalarını avtomatikləşdirir ki, bəzən manuel iş lazımdır. Pros: E-poçt və ya mesaj jurnallarından effektiv strukturlu parsing Dərslər: Manual error və repetitive data input CRM, Google Sheets və ya dashboardlar üçün asanlaşdırılır Cons: Web və ya site scraping üçün tasarlanmır E-mail alanı mapping üçün lazımdır E-poçt üçün qiymətlər çox böyük volyumlar üçün yaxşı ölçülə bilməz Ücretsiz planlar var; $ 19.00-dən başlayır. Pricing: Bəlkə də Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI, robotları web elementlərini göstərərək və tıklayaraq öyrənmək üçün kodu olmayan bir interfeis təqdim edir.Değişiklikləri izləyə bilərsiniz, strukturlu məlumatları ekstrakt edə bilərsiniz və pipe outputları doğrudan Google Sheets, Airtable və ya CRM kimi alətlərə daxil edə bilərsiniz. Pros: Intuitiv bot-treninqlə sürətli qurmaq Automatik triggerlər ilə planlaşdırılmış monitorinq Düşünürəm ki, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunacaq. Cons: Kredit limitləri xərcləri artıra bilər Çox kompleks və ya anti-qorxulu ortamlar üçün istifadə edilməməlidir Ücretsiz plan var; maaşlı planlar ayda 19 dollardan başlayır. Pricing: Bardiyanı Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. “Bardeen” browser-based AI automatizasiya alətidir.Dünyanın dərin bütünlükləri automatik olaraq verileri (təkcə, “LinkedIn” liderləri, qiymətlər listləri) xilas edə bilərsiniz və sonra Slack, HubSpot, Notion kimi uygulamalar arasında iş proseslərini izləyə bilərsiniz – kopyalanma və manual transfer. Pros: Təsadüfi və automatik iş prosesləri tək bir alətdə Browser bazası və kodlama ehtiyacı yoxdur Ortak işlər üçün oyun kitabları və veriliş Cons: Heavy Duty-dən istifadə edilməyib Dərslər / Dərslər / Dərslər / Dərslər Ücretsiz test planları $ 99 / ayda başlayır Pricing: İtaliyada İtaliyada Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. "Import.io" hər bir çıxartılan rekordı bir görüntü snapshot ilə birbaşa tutan korporativ düymə web scrapingini təqdim edir - point-and-click eğitimindən tam API dağılımına qədər. Pros: Sürücülük üçün ekran görüntüləri Dərslər və API Güclü korporativ kömək və güvenilirlik Cons: Diğer cihazlardan daha ucuz Küçük istifadəçi bazası xüsusiyyətləri ağırlaşdıra bilər "Essential" planı üçün ayda 299 dollardan başlayır, daha çox özəlləşdirilmiş korporativ standartlar var və 500-ə qədər sorğu olan ücretsiz sınaqdan ibarətdir. Pricing: Bəs bu nədir, nədir? AI web şagirdləri, kompleks web strukturları, dinamik içərişləri və ya anti-şagirdçilik koruyucuları olanlar da olsa, web sitesindən verilərinin çıxarılmasını avtomatiklaşdırmaq üçün maşın öyrənməsi və doğal dili işləməyi istifadə edən bir alətdir. Traditional web scrapers Buna görə də, Web sitesinin strukturunu analiz edə bilər, insan davranışının saytla necə əlaqələndirdiyini öyrənə bilər, əsas veritabanları tanımlayır və asincroni olaraq yüklədikcə də verilərini çıxartır. AI scrapers Artıq bir neçə e-ticarət web sitesində elektronların qiymətlərini birləşdirmək üçün bir market research tool yaratmaq düşünün.Traditional scrapers often fail when product information loads dynamically or requires scrolling.An AI web scraper can detect and adapt, extracting all necessary price, title, availability, and description data, even when scripts load asynchronously. AI qırıcıları ilə, güvenli alət performansı, daha az servis, və daha sürətli qurmaq alırsınız - qiymət trendləri kimi məlumatları izləmək, iş yerlərini çəkmək, ya da daha da analiz etmək üçün Google Sheets kimi bir hesabatda strukturlu formatlar çəkmək istəyirsiniz. AI Web Scrapers istifadə etməsinin faydaları Tradisional qidalanmaların tərk edilməsinin əsas faydaları nədir? 1. Efficiency and speed AI web cərrahiyyəsi aletləri standart cərrahiyyələrindən bənzəyir.Smart Mod və ya doğal dil instruksiyaları kimi xüsusiyyətlər ilə, web sitelerini daha sürətli cərrahi və kod yazmaq olmadan təkrarlayıcı işləri automatize edə bilərsiniz.Bu, verilərinizin çıxarılmasını sürətləndirir və daha çətindir qiymətli fikirlər alırsınız. 2. Adaptability to complex websites Modern site-lər genellikle JavaScript və ya dinamik elementlər vasitəsilə içərini yükləyir. AI scrapers bu JavaScript ağır web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web-web. 3. Structured data output Bu alətlər strukturlu məlumatları qısa şəkildə çıxartır, CSV, JSON, Excel kimi formatlara çıxartır və ya doğrudan Google Sheets, CRM və ya veritabanlarına daxil olur. 4. Accessibility for non‑coders Burada təqdim edilən çoxlu alətlər (AI Studio, Octoparse, ScrapeStorm, Browse AI) heç bir kod alət seçimi vermir. Görüntülər və ya doğal dil xəbərdarlıqları yoluyla, non-teknik istifadəçilər verileri ekstrakt edə bilər və hər hansı bir kodlama əxlaqı olmadan automatik iş proseslərini davam etdirə bilər. Bu faydalar AI web şagirdləri bazar araşdırması, qiymət monitorinq, konkurent analizi, Lead Generation və daha çox üçün gücləndirmək üçün birləşir. Bir çox vizual, şablon-drived interfeisinizi istəyirsinizsə, Octoparse idealdir. nişan ehtiyacları üçün (App bütünlükləri və ya e-poçt analizi kimi), Browse AI, Bardeen və ExtractAI kimi alətlər verilir. İT-dən istifadə etmək üçün, ən kompleks data işlərinə görə də, kodlama ehtiyac yoxdur. Bottom line: