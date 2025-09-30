Züq, İsveçrə, 30 sentyabr, 2025/Chainwire/--Solstice Finance, 1 milyard dollarlıq digital varlıq investisiya firması tərəfindən dəstəklənən onchain varlıq yöneticisi , bu gün öz USX və YieldVault Programı ilə işə başlayıb. Deus X kapitalı Deus X kapitalı Solana-native protokolu, bütün istifadəçilərə Solstice'in YieldVault vasitəsilə institutsal qiymət vergiləri üçün izn verməyən bir Solana-native stablecoin verir. "USX" və "YieldVault" "Solstice" protokolu ilə kompozibiliteyi, təhlili və yerli qaynağı üçün yaradılmış yeni bir stablecoin kategoriya gətirir - "Galaxy Digital", "MEV Capital", "Bitcoin Suisse", "Auros" və "Deus X Capital" tərəfindən dəstəklənir. \n \n "Legacy stablecoins çoxlu market hissəsini saxlayır, lakin Solana-da tək bir lider stablecoin doğulmadı və ekosistəmdə mevcut dominant rendi-native stablecoins yoxdur. Biz stabillar sıklıqla digər zəncirlərə ən yaxşı class-in rendisi üçün köhnə olduğunu görürük - bu bizim ekosistəmizi başqa yerə sərf etmək üçün stabil TVL-dir. Biz Solstice'in CEO və Co-Fondatörü Nad Benareski dedi. "Legacy stablecoins çoxlu market hissəsini saxlayır, lakin Solana-da tək bir lider stablecoin doğulmadı və ekosistəmdə mevcut dominant rendi-native stablecoins yoxdur. Biz stabillar sıklıqla digər zəncirlərə ən yaxşı class-in rendisi üçün köhnə olduğunu görürük - bu bizim ekosistəmizi başqa yerə sərf etmək üçün stabil TVL-dir. Biz Solstice'in CEO və Co-Fondatörü Nad Benareski dedi. \n \n “Solstice Solana ekosistemində real, dayandırıcı onchain qazancları təmin edir və USX və YieldVault lansasiyası inşaçilər, istifadəçilər və investisiyalar üçün yeni imkanlar açır”, – deyir Lily Liu, Solana Fondunun prezidenti. “Solstice Solana ekosistemində real, dayandırıcı onchain qazancları təmin edir və USX və YieldVault lansasiyası inşaçilər, istifadəçilər və investisiyalar üçün yeni imkanlar açır”, – deyir Lily Liu, Solana Fondunun prezidenti. Sonraki Sonraki yazı Solstice ekosisteminə daha çox baxış: \n \n \n \n \n USX: Kapital həcmi və şeffaflığı üçün yaradılmış sintetik stablecoin, Chainlink vasitəsilə real-time Rezervlərin dəlilləri ilə stabil quraşdırmalarla 1:1-ə dayanır. YieldVault: Solstice'in əsas qaynaq motoru olaraq, YieldVault, test edilmiş delta-neutral ticarət strategiyalarından xəlq olunan institut düyməsinin qaynağını təqdim edir. SLX: Solstice-in gələcəyinin native utility token-i, uzun müddətli protokolun uğurunu topluluğun stimullara uyğunlaşdırmaq üçün VC-backing olmadan bir topluluğun ilk dağıtma modeli ilə təmin olunur. The Team: Solstice core contributors 30+ kripto və TradFi veteranlarından ibarətdir 10 ölkədən, Solana Labs, Coinbase, Galaxy Digital, Standard Chartered, Deloitte, UBS, NAB, BlackRock, UXD, ConsenSys və daha çoxlardan geniş deneyim var. USX sahibləri artık Solstice'in YieldVault'una qulaq asaraq, USX'lərini protokollara bağlayaraq, eUSX'i alaraq, bu, lisenziyalı qaynaq yaradan fonun əsas net varlıq qiymətinin onların payını temsil edir. \n \n “Solstice Labs artıq Solstice ekosistemində 30-dən çox ortaqla işləyir və yalnız Solstice ekosisteminə fokuslaşdırır. Biz sonunda USX-in canlı və marketdə olması üçün heyranız var, hər kəs üçün ən yaxşı qaynaq getmək üçün. 5 milyon dollar və ya 50 milyon dollara malik olsanız da, Solstice delta-neutral, institüsiyal-grade qaynaqları açıq və tamamilə izni olmayan bir şəkildə açır.” “Solstice Labs artıq Solstice ekosistemində 30-dən çox ortaqla işləyir və yalnız Solstice ekosisteminə fokuslaşdırır. Biz sonunda USX-in canlı və marketdə olması üçün heyranız var, hər kəs üçün ən yaxşı qaynaq getmək üçün. 5 milyon dollar və ya 50 milyon dollara malik olsanız da, Solstice delta-neutral, institüsiyal-grade qaynaqları açıq və tamamilə izni olmayan bir şəkildə açır.” USX artıq Solana-da canlı və bütün istifadəçilər üçün hazırdır. daha çox öyrənmək və ya bu gün USX-ə daxil olmaq üçün, istifadəçilər və ya X nədir https://solstice.finance Solistlər https://solstice.finance Solistlər Solstice Finance haqqında “Solstice” şirkəti “Deus X Enterprise” şirkəti olan “Solstice Labs” şirkətinin “Solstice Foundation” ilə birlikdə yaradılan decentralized finans protokoludur. “Solstice” protokolu “Solstice” şirkətinin “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti tərəfindən “Solstice” şirkəti Solistlər Finansiya Solistlər Finansiya “Solstice Labs” şirkəti “Solstice Staking AG” şirkətini, sektorun ən güvenli infrastruktur sağlayıcısından biri olan “Solstice Staking AG” şirkətini də idarə edir və 9000-dən çox validator node-də 1 milyard dollardan çox varlıq əldə edir. Kullanıcılar daha çox öyrənəcəklər Növbəti → Buna görə də . https://solstice.finance Solistlər Solistlər https://solstice.finance Solistlər Solistlər İstehsal PR direktoru Lənkəran Termuhlen Xatırladaq ki, bu problemlər var. \n \n Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında “Chainwire” tərəfindən yayımlanmışdır. Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında “Chainwire” tərəfindən yayımlanmışdır. Programı Programı