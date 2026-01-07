139 قراءة٪ s

Sachin Gupta: إعادة تحديد المحاسبة الحديثة من خلال التكنولوجيا والبيانات

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Sachin Gupta: إعادة تحديد المحاسبة الحديثة من خلال التكنولوجيا والبيانات
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesيتعلم أكثر

تعليقات

avatar

شنق العلامات

tech-stories#modern-audit-technology#cloud-based-financial-audits#audit-automation#data-driven-auditing#risk-based-audit-strategies#audit-process-optimization#multi-erp-audit-integration#good-company

تم تقديم هذه المقالة في

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories