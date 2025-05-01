Hackathon: عرض LUKSO Final Hackathon يقدم 150 ألف دولار لإنشاء الحسابات غير الغازية والبرمجية

هل هذا هو أسرع هكتار للانضمام قبل مايو 2025؟

الفوركسإغلاق المرحلة المتعددةكسر الشريطمع أكثر من 150،000 دولار في مساعدات LYX على قيد الحياة والتوقعات المقررة في أوائل مايو، يضع هذا الحدث نفسه كمنصة اختبارية للاتصالات المبرمجة والخبرات المستخدمة بدون غاز.





على عكس hackathons التقليدية التي تركز على إطلاق تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجياالهواتف.gitcoin.co.





ما الذي يخلق المطورين؟

في عمق منظومة الاتفاقيات الذكية من LUKSO هيUniversal Profile، معيار الحساب المبرمج الذي يستبدل الحسابات المملوكة الخارجية (EOAs) بالهوية الذكية المرتبطة بالاتفاقية الذكية.LUKSO Standard Proposals (LSPs)بما في ذلك :





ERC725X/Y – لأداء المنطق والبيانات

LSP6 – الحد الأدنى من الترخيص

LSP1 - التفاعل المفاجئ مع العقود الخارجية

LSP17 – دعم التوسعات المتعددة الأبعاد التي يمكن تطويرها

LSP25 – يتيح تداولات بدون غاز (الخلفية)





يتم توزيع الملفات العالمية كواقع ذكي وتتوافق مع أدوات EVM القياسية مثل Foundry أو Hardhat، على سبيل المثال، يمكن لـ DAO توزيع إمكانيات الإنفاق على مساهم من خلال الملفات القياسية، أو يمكن لـ Wallet إرسال تداول المستخدم دون أن يمتلكه ETH.





هذه ليست خطط نموذجية، ولكنها حية على شبكة LUKSO الإنتاجية، وسرعة اختبارها في ظروف حقيقية.

Grant Tiers: ماذا يمكن للمطورين الفوز؟

يقدم القطري ثلاثة مسارات التمويل وفقًا لمرونة المشروع (أصل، أساس، رئيس)، ثم يلتقي دورة أربعة: التمويلات المجتمعية على Gitcoin، حيث يصوت الجمهور على أعلى التمويلات:





Level 1–3: Direct Grant Awards

الدعم الرئيسي: 2 مشاريع × 9000 دولار في LYX

المساعدات الرئيسية: 3 مشاريع × 5،000 دولار في LYX

مساعدات الأصل: 4 مشاريع × 2250 دولار في LYX





يقوم المتطوعون بتقديم مشاريعهم، ويتم منحهم فريق LUKSO إلى مستوى التمويل المناسب وفقًا لمستوى التقنية والجودة.Level 4: Community Grants، مع صندوق مكافأة 24 ألف دولار يتم توزيعها من خلالquadratic fundingوهذا يتيح لمجتمع LUKSO التصويت على المشاريع التي تحصل على دعم، كلما جذب المشروع المزيد من المساهمين، كلما فتح المزيد من التمويل.









Submit here: :https://lukso.gitcoin.co

Best practices guide: :المقالة الوسطى

ما هي أنواع المشاريع التي يمكنك بناءها؟

يتم تشجيع المطورين على استكشاف المواضيع التي تعكس قدرات Universal Profiles الحقيقية:





dApps الاجتماعية: الأغذية التي تحتفظ بـ Token-gated وتخزينها التي يتم إدارةها من قبل المجتمع

أدوات الهوية: الملفات المستمرة التي تؤثر على NFTs، والدورات، أو الوثائق على المستخدمين

الانضمام دون محفظة: أنظمة مبتكرة تستند إلى المرافق التي تخفض رسوم الغاز

أدوات DAO: الملفات التي يمكن أن تعمل كشركات قابلة للبرمجة لإدارة الثروة أو التصويت





على عكس EOAs ، يسمح Universal Profiles بتخصيص ميزات أكثر دقة ومتنوعة ، مثل توزيع الحقوق الممنوحة أو تدمير منطق التطبيقات مباشرة في الحسابات. على سبيل المثال ، تم إنشاؤ مشروعًا سابقًا لخدمة DAO Universal Profile الذي أصدرت مكافآت NFT بشكل ديناميكي بناءً على نشاط المشروع.

الموارد والمساعدة للمطورين

من أجل دعم التطبيق، تقدم LUKSO توثيق مفصل، ومخزونات GitHub، وأدوات تطوير. يتم تقييم المشاريع على الوظائف، UX، والابتكار، وكيفية إظهار القدرة على معايير العقود الذكية LUKSO (LSPs).





وتشمل دعم التطوير:

الوصول إلى ورش العمل و ساعات المكتب

مخزونات العقد الذكي LSP: github.com/lukso/lsp-smart-contracts

القدرة على تطوير Mainnet للتحقق من الاختبار الحقيقي

تكاليف التبرعات المرتبطة بالمرحلة لتعويض النماذج العملية، وليس فقط الأفكار

لماذا يهم هذا

يتوفر نهج LUKSO ، الذي يعيش بالفعل على الشبكة الرئيسية ، العديد من هذه المفاهيم ، بما في ذلك التحكم المسموح به ، والهوية الغنية بالبيانات ، و UX الغازية الأصلية دون انتظار الدعم في جميع أنحاء البيئة.





من خلال استخدام الحسابات الذكية المرتبطة بالاتفاقيات كهوية من نوعها، تتيح LUKSO dApps أن تصبح أكثر تركيزًا على المستخدم. يمكن للمطورين إنشاء تجربة حيث تتفاعل الاتفاقيات من أجل المستخدمين دون أن تعتمد على ملصقات الكمبيوتر أو تطبيقات المتصفح. إذا كنت تبني أو استكشاف أدوات مثل ENS، Farcaster Frames، أو ERC6551 (الحسابات Tokenbound)، فإن LUKSO يوفر تطبيقًا كاملاً يعمل يزيد من هذه الأفكار.

اتخذت آخر

Hack the Grid من LUKSO هو تجربة خطيرة في كيفية تطوير حسابات المستخدمين في Web3، وليس مجرد منصة إطلاق جديدة أو سباق سباق NFT.





بالنسبة للمطورين ، فإن الهيكل الإرشادي معقود ، والهيكل الإرشادي مثير للاهتمام لإنشاء شيء فريد قد يكون صعباً في تصميم نموذج في أي مكان آخر.أغلق نافذة التطبيق ، وأيضاً بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في دخول منطق العقد الذكي والتصميم UX إلى أراضي جديدة ، فهذه فرصة جيدة.





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الكاتب هو مساعد مستقل يتم نشره من خلال برنامج مدونات الأعمال لدينا.HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى في هذه الشكاوى تقع على الكاتب. #DYO

إعلان عن الاهتمام: هذا الكاتب هو مساعد مستقل يُشير عبر برنامج مدونات الأعمال لدينا. HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى هنا تنتمي إلى الكاتب. #DYO



