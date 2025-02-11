3DOS توسع التصنيع اللامركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي والتخزين المدعوم من Walrus

**بالو ألتو، الولايات المتحدة الأمريكية، 11 فبراير 2025/تشين واير/--**اختارت 3DOS، أول شبكة تصنيع لامركزية في العالم، Walrus كحل تخزين لامركزي لتشغيل نظامها البيئي المتوسع لأدوات التصنيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصميمات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وبعد إعلانها العام الماضي عن بناء شبكتها على Sui، تعزز هذه الشراكة مهمة 3DOS المتمثلة في لامركزية وتوطين التصنيع العالمي، وضمان مرونة سلسلة التوريد وإمكانية الوصول إليها.

شبكة تصنيع عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وكجزء من هذه الرؤية، تطلق شركة 3DOS إضافة Chrome مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم الأداة بجمع وفهرسة القدرة التصنيعية العالمية بما يتجاوز الطباعة ثلاثية الأبعاد. وستجمع الأداة بيانات في الوقت الفعلي عن المصانع، وآلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، وقوالب الحقن، وغيرها من خدمات التصنيع في جميع أنحاء العالم، مما يتيح الوصول الفوري إلى خيارات الإنتاج المحلية.





سيتم تخزين قاعدة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه بشكل آمن على شبكة التخزين اللامركزية الخاصة بشركة Walrus، مما يجعلها مقاومة للتلاعب والرقابة ويمكن الوصول إليها عالميًا. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتخزين اللامركزي والتصنيع عند الطلب، تعمل 3DOS على بناء أكبر مؤشر تصنيع مفتوح، مما يتيح للشركات والأفراد العثور على موارد التصنيع المحلية والاستفادة منها على الفور.

التخزين اللامركزي: العمود الفقري للتصنيع اللامركزي

بالإضافة إلى اكتشاف التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح 3DOS أيضًا للمستخدمين تحميل تصميمات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى رموز مميزة وتحقيق الدخل منها على Sui، مما يسمح للآخرين بالدفع مقابل الاستخدام في عمليات التصنيع الخاصة بهم. يتم تخزين كل تصميم مميز بشكل ثابت على Walrus، مع حمل بيانات وصفية تفرض حقوق الملكية وحقوق الملكية للمبدعين.

الفوائد الرئيسية لبرنامج Walrus لنظام التشغيل 3DOS:

قاعدة بيانات تصنيع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتخزين القدرة التصنيعية العالمية بما يتجاوز الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تخزين مقاوم للتلاعب للتصاميم ثلاثية الأبعاد، ومنع سرقة الملكية الفكرية وضمان السلامة.

بيانات سلسلة التوريد المقاومة للرقابة، تضمن الوصول العالمي إلى شبكات الشركات المصنعة.

التوائم الرقمية القائمة على NFT، والتي تتيح التحقق من الأجزاء على السلسلة ودفع الإتاوات تلقائيًا.

التكرار العالمي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وضمان الوصول دون انقطاع إلى البيانات الهامة.





قال جون دوجرو، الرئيس التنفيذي لشركة 3DOS: "تمنح Walrus شركة 3DOS التخزين اللامركزي الآمن اللازم لتشغيل مستقبل التصنيع العالمي. معًا، نعمل على جعل سلاسل التوريد أكثر ذكاءً ومرونة ولا يمكن إيقافها حقًا".





قالت ريبيكا سيموندز، المديرة التنفيذية لمؤسسة والروس: "يُظهر 3DOS قيمة التنسيق العالمي للموارد المختلفة وقيمة تكوين الموارد بما في ذلك DeFi وتصميمات CDA المخزنة وعمليات تدقيق التصنيع وقدرة التصنيع الرمزية لإحداث ثورة في الصناعة على نطاق واسع". "Walrus هي منصة التخزين التي تساعد في تحقيق هذه الرؤية."





مع Walrus و Sui كبنية أساسية رئيسية، من المقرر أن تعمل 3DOS على إعادة تعريف التصنيع العالمي - ربط الذكاء الاصطناعي والتخزين اللامركزي والتصميمات المميزة لتحقيق اللامركزية وتوطين الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

نبذة عن 3DOS

تعمل شركة 3DOS على بناء أكبر شبكة تصنيع حسب الطلب لامركزية في العالم، مما يتيح للمستخدمين تحميل التصميمات وكسب الإتاوات وإنتاج السلع على مستوى العالم. باستخدام تقنية blockchain، تضمن 3DOS معاملات آمنة محمية بالإتاوات، مما يلغي تكاليف المخزون والوسطاء.

اتصال

رئيس الاتصالات

ليكسي وانجلر

مختبرات ميستن

اضغط على @walrus.xyz

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



