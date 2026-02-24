33 محركات الهواء، Zero Coding: التحكم البلاستيكي البسيط

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe 33 محركًا متوافقًا. zero code required. just plug in and breathe تعرف على التفريغ: يمكنك الحصول على هذا الجهاز PM2.5 الجديد الرائعة، وتجميعها إلى محرر USB-UART، ثم ... تبدأ الحبس. أنت بحاجة إلى Python. أنت بحاجة إلى مزودي. أنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان أو أنت تستغرق 20 دقيقة في محطة محمولة فقط لتحديد ما إذا كان الشيء حيًا.وفي نصف الوقت، أنت تكتب نسخًا منخفضة فقط لتحديد ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يصل إلى 12 دولار يعمل بالفعل. /dev/ttyUSB0 COM3 كنت خافت من ذلك، لذلك كنت قد وضعت شيئًا بسيطًا. لحظة "لماذا لم يفعل أحد هذا؟" قبل بضعة أشهر، كنت أختبر مجموعة من محركات Plantower لمشروع. PMS7003, PMS5003, المتهمين العاديين. كل مرة كنت أريد التحقق من القراءات، كنت بحاجة إلى إطلاق سجل Python، تثبيت pyserial، التعامل مع البيئات الافتراضية، yada yada. وأنا أعتقد : Chrome يمكن أن يتحدث مع أجهزة USB الآن. لقد كانت API Web Serial موجودة منذ Chrome 89.هذا هو في الواقع قليلاً، لذلك لماذا لا يزال الجميع يستخدم تطبيقات الكمبيوتر لأي شيء؟ قمت بتحطيم صفحة HTML واحدة. اذهب إلى Chart.js للتعرف على الوجوه. ارفع جهاز تنزيل JSON. واكتشف في بعض الأحيان أنني قادرة على إدخال محرر، وأضغط على "اتصال"، وأرى شاشات في الوقت الحقيقي في المتصفح الخاص بي. لا لا لا تطبيقات إلكترونية تستخدم 500 ميجابايت من الذاكرة RAM. pip install sudo فقط صفحة WEB كيف يعمل في الواقع أنت تذهب إلى يمكنك اختياره من جهاز الكمبيوتر الخاص بك (نحن في الآن ، المزيد عن ذلك في ثانية واحدة). يمكنك انقر فوق "اتصال" ، اختر محطة USB الخاصة بك ، و bam - إرسال البيانات الحية إلى الخرائط. الوسوم: pollusensweb.pages.dev 33 supported models الصوديقة السرية هي ملف تشكيل JSON الذي يصف بروتوكول كل من المحركات: \n \n \n \n \n معدل Baud، بيتات البيانات، بيتات التوقف هيكل المفاتيح (مفاتيح بدء، مدة، موقع كمية التحقق) عبارات جاكرتا لتخزين القيمة من بيتات خام وحدات و أسماء الشاشة سوف تجد الكثير من أمثلة JOSON على يمكنك فقط التحقق من sensors.json و readme) GitHub Repo هذا هو الحال. لا مشغلين مختلطين. لا برامج الأندرويد المتضاربة. يستطيع المتصفح كل شيء. الآن، نحن في في JSON المفتوح ، يغطي: 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Plantower (PMS1003 إلى PMSA003-S، بالإضافة إلى PS3003A الصناعي) Sensirion (SPS30, SCD30 لـ CO2) Honeywell (مجموعة HPMA) SenseAir (S8, K30, K33 - محركات CO2) Nova PM (كلاسيكي SDS011) شركة Panasonic (SN-GCJA5) المزيد من المنتجات من المصنعين الصغار جزء رائع؟ إضافة محرر جديد لا يتطلب تشغيل الكود. أنت فقط كتابة JSON Config. إذا كان لديك محرر UART الذي يقطع الأقراص الثنائية، يمكنك ربما دعمها في 10 دقائق. Real Talk: تراجع API Web Serial أعتقد أن API Web Serial هو واحد من هذه الميزات المتحركة التي ينام بها المطورين. الجميع يعرف عن WebRTC، WebGL، أي شيء. ولكن الوصول المباشر للمعدات من صفحة ويب؟ هذا هو تغيير اللعبة لبرنامج IoT. نعم ، فإنه يعمل فقط في متصفحات Chromium (Chrome ، Edge ، Brave). Firefox و Safari تتحرك على قدميك. نموذج الأمان هو في الحقيقة صحي: يطلب المتصفح إمكانية إرسال أي اتصال سلس. لا يمكنك فقط إلقاء الضوء على أجهزة USB من شخص ما. وإذا كان كل شيء يعمل على الجانب المستخدم، فإن بيانات جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا تصل إلى خادمك أبدا. الخصائص التي تحتاج حقاً لم أكن أريد بناء منصة IoT أخرى المضطربة. أريد أداة أستخدمها في الواقع. العديد من المعايير، والألوان المخصصة، والتعديلات. يمكنك إلغاء الخرائط للمجموعات المختلفة من المؤثرات (القيمة PM vs CO2 vs VOCs). Live Charts: بطاقة واحدة، البيانات العقدية الكاملة مع العلامات الزمنية. لأن في النهاية، تحتاج إلى فتح هذا في Excel أو إرسالها إلى قناة التحليل الفعالة. CSV Export: إزالة ثمانية أمتار من الأقراص المستقبلية مع إشارات التحقق من النتائج / الفشل. ضرورية عندما تقوم بتحميل نظام تشغيل جديد. Raw Packet Inspection: HTTP POST/GET/PUT إلى نقاط نهاية خارجية مع أجزاء JSON مصممة. أستخدم هذا لإرسال البيانات إلى InfluxDB أو Home Assistant دون أي منتج. Webhook Streaming: إرسال أبعاد التحديث أو إرسال إرسال إرسال إرسال إرسال إرسال إرسال الإرسال. Custom Commands: الفلسفة "نعمل فقط" إليكم هذه القطعة الساخنة: hardware tools should be as easy as software tools. عندما تقوم بإدخال جهاز الكمبيوتر اللاسلكي USB ، لا تقوم بتجميع محرك. عندما تقوم بتجميع أجهزة الكمبيوتر اللاسلكي Bluetooth ، لا تقوم بتعديل ملفات التحكم. ولكن لأي سبب ، لا تزال محركات UART في عام 1998. PolluSensWeb هو محاولةي لتصحيح ذلك لقطة صغيرة من عالم الأجهزة. هذا ليس مثالي. UI فعال، ليس جميل. الكود هو بيانا JS لأنني لا أريد بناء الخطوات. ولكن هذا يلغي مشكلة حقيقية: lowering the barrier to seeing your data. تجربة أو فورك كل شيء هو مصدر مفتوح: github.com/WeSpeakالإنجليزية/polluSensWeb يمكنك استخدام النسخة المتوفرة في أو فقط لا حاجة إلى خادم، لا حاجة إلى مكونات للتثبيت. الوسوم: pollusensweb.pages.dev Download هل هو مفيد؟ ستار حتى الآخرين يمكنهم العثور عليه أيضاً. ردود هل أنت مستعد لمساهمة تشكيل JSON يعمل لها - أو ببساطة اختبارها على الأجهزة ، وسنساعدك في كتابة JSON. بنيت مع الكافيين ، Chart.js ، والقدرة القلبية على أن الأجهزة لا ينبغي أن تتطلب درجة CS للعمل.