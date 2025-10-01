تتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكن العديد من المفاجآت في السنوات الأخيرة قد جاءت مع التوازنات. تسيطر النماذج الكبيرة على المجلات، والتي تم تدريبها مع مليارات من المعايير والقدرة الحسابية الكبيرة. على الرغم من أنهم يمتازون في إنتاج المحتوى والتعرف على النماذج، إلا أنهم لا يزالون غامضين بشكل كبير، غير فعالين، وأيضًا صعوبة في تفسيرها. هذا التحدي هو الذي يجعل Vishvesh، مؤسس ومدير التنفيذي لـ CoreThink AI، يلعب دورًا مهمًا.إن اختراعه، General Symbolics، يحدد إمكانات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالذكاء.على سبيل المثال، من خلال مزيج المنطق النقدي مع التعلم العصبي، وقد وضعت Vishvesh محركًا لا يقتصر على تحقيق دقة مقارنة، ولكن يقدم أيضًا تفسير، شيء نادرا ما يحدث في النماذج التقليدية للذكاء الاصطناعي. تتكون أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية في فئة اثنتين: شبكات الهواتف النارية التي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات مع صعوبة في التفسير، و أنظمة التفكير النموذجي التي هي منطقية ولكن صارمة و لا تستطيع التعامل مع البيانات المعقدة غير الهيكلية. ووجدت Vishvesh فرصة لمكافحة أفضل من كلا الجوانبين. نتيجة هذا النموذج هي General Symbolics، وهي إطار الذكاء الاصطناعي المعدني الذي يمكن التكيف مع الحالات المعقدة مع البقاء متاحة للتفسير. هذا هو أكثر من تحسين متزايد. وهو مساهمة أساسية في كيفية بناء أنظمة التفكير الذكي. وقد تم تقييم أداءه على ستة مقاصد أساسية للتفكير في الذكاء الاصطناعي المعترف بها عالمياً، حيث أظهرت نموذج CoreThink AI أن نموذج الذكاء الاصطناعي يمتد بشكل مستمر إلى المنافسة مع المنافسين.في اختبار أساسي، مقارنة بـ BFCL Tool-Calling Benchmark، حصلت General Symbolics على دقة 81.5 في المائة، مما يزيد من النسبة المتوسطة بنسبة 78 في المائة من النماذج الرائدة من قادة الصناعة. وعلى الرغم من أن العديد من المفاجآت في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال تقييمية أو محدودة إلى النصوص البحثية، فإن الابتكارات في Vishvesh تم وضعها في بيئات العالم الحقيقي. CoreThink AI قد تم تطوير محرك التفكير في العديد من الصناعات. في اللوجستية، قام شريك بتخفيض بنسبة 30 في المائة في أخطاء التثبيت، مما يزيد بشكل كبير من الكفاءة وتخفيض تكاليف التخطيط في سلسلة التوريد. في التمويل، تقوم شركة Fintech الرائدة بتطوير نظام تشخيص الاحتيال السنوي باستخدام General Symbolics. ويؤكد فيشهيش أن هذه التطبيقات هي توسيع طبيعي لمفهومه: "الشركات لا تستثمر في المعايير، بل تستثمر في النتائج.لقد كانت مهمتنا دائمًا في إنشاء نظام لا يظهر فيه سوى الذكاء على الورق ولكن يلغي بشكل فعال المشاكل المعقدة التي تواجهها الشركات في كل يوم". وكان مساهماً كبيراً في القيادة الاستراتيجية للشركة، حيث نجح في جمع فريق من تسعة مهندسين من الأداء العالي، وتأمين رأس مال سبعة أرقام في التمويل في المرحلة المبكرة عبر دورة Pre-Seed و Series A. كان قادرًا على تفسير قيمة تجارية الذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع قوةها التقنية، قد حان الوقت للتركيز على المستثمرين وشركائهم. وكان شخصيا يحرز شراكات التصميم مع الشركات، ويقود محادثات تقنية ومراقبة المشاريع المختبرات التي تم تحديد موثوقية المحرك في بيئات العالم الحقيقي.لقد قررت تركيز هذه الشراكات على تطوير الأسواق الكبيرة تمكن CoreThink AI من بناء ثقة وتطوير منتجها من خلال التعليقات من عملاء الشركات. ويشكل عمل Vishvesh تغييرًا بعيدًا عن الاهتمام الصناعي بالجمال.بعد أن تستمر شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في بناء نموذجين متزايدين، يثبت General Symbolics أن الابتكار الإنجليزي يمكن أن يتحقق من حسابات القوة العظمى.من خلال التركيز على التفصيل والفعالية، يطالب Vishvesh بطريق جديد نحو المستقبل، الذي ليس فقط أعلى تقنيًا ولكن أيضًا مسؤولية بيئية، نظرا لمتطلبات الطاقة العالية من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وقد نجحت جهودها في الحصول على اهتمام داخل مجتمع البحث عن الذكاء الاصطناعي.إن النتائج المنشورة من CoreThink AI تم إنجازه في التقارير التقنية والمناقشات في الصناعة كدليل على ما يمكن أن يتحقق من النماذج القوية والفعالة. وقد ساهم في تأثير فيشوفس إلى أقصى حد من CoreThink AI.من خلال عرضات المؤتمرات في AI Dev World وCogX، فضلاً عن رسائل صحفية وثائقية تقنية، في التحدث إلى التحدث إلى حد كبير حول التفكير في الذكاء الاصطناعي. وتشير أعماله حول الألغاز المرتبطة بـ General Symbolics إلى دورها كقائد في الفكر ومساهمة فريدة في هذا المجال، وذلك من خلال إدماجها ومحاربة هذه الابتكارات، وقد وضعت نفسها وCoreThink AI كمدربين في الأرصاد الجوية التاسعة. لم يعد General Symbolics منتجًا فقط، بل هو منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التالية، من الروبوتات والهندسة الصناعية إلى تشخيص الرعاية الصحية والتحليل المالي، فإن القدرة على التفكير بسهولة وبشكل واضح يفتح فرصًا جديدة. وتطمح CoreThink AI إلى تطوير وحدات التفكير المبتكرة ووسائط التكامل التلقائيين لتجعل التكنولوجيا متاحة حتى للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. "نحن نرى التفكير في الذكاء الاصطناعي كأعلى طبقة أساسية من الذكاء الاصطناعي للشركات،" قال. ومنذ تأسيسها حتى الارتفاع الحالي في المرتبة السامية، فإن نموذج General Symbolics يشير إلى مساهمته الأصلية لـ Vishvesh وأهمية التنمية في تطوير الذكاء الاصطناعي.هذا ليس فقط اكتشفت هيكل التفكير المفاجئ ولكن أيضاً بنيت فريق الاستراتيجية والتعاونات اللازمة لإنجازها.هذا القدرة على مزيج عمق التكنولوجيا مع رؤية تجارية قوية قد وضعت CoreThink AI كدولة رائدة في الذكاء الاصطناعي على أساس التفكير وتسبب في محادثات مهمة في جميع أنحاء الصناعة. من خلال التحديات التي تواجه التفكير التقليدي وتحديد الأولوية إلى الكفاءة والشفافية والنتائج، فإن Vishvesh يخلق مستقبل الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة ومفاجئة. تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Kashvi Pandey تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Kashvi Pandey تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.