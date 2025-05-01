



أصبحت عمليات المحاسبة والسيطرة المالية أكثر تعقيداً وأكثر تعقيداً كل عام.بعد فترة طويلة من إدخال الملفات والرسائل اليدوية، والتحليلات الكبيرة، والأنظمة ERP المبكرة.حتى أن أنظمة ERP المرتبطة بالكامل بالبلاي ستمكن اليوم من التعامل مع احتياجات الممارسات التجارية المتقدمة، والأسواق العالمية المنافسة، والتكنولوجيات AI و Blockchain الجديدة. Parveen Singh Hoshiar Singh الممثل تساعد الشركات الآن على التحرك من الأنظمة القديمة إلى SAP FICO لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة في عملياتهم المالية.

تحدي التكامل

مع أكثر من عشرين عاما من الخبرة في SAP FICO ، وجدت Parveen Singh أن معظم العقبات الرئيسية تحدث في التوازن العام العام العام العام العام والتركيب البيانات ، وهي موضوعة كتبها بشكل واسع ، بما في ذلك في هذه المقالة .





في عشرات السنين التي تساعد الشركات في تثبيت عملية المحاسبة والسيطرة المالية، وجد Singh أن الشركات في كثير من الأحيان تعاني من نسبة عالية من أخطاء التوازن المالية قبل نقل بياناتها إلى نظام SAP FICO متكامل.





في واحدة من هذه الحالات، وجد Singh أن قبل انتقال البيانات، 15٪ من جميع المعاملات المالية للشركة تحتوي على أخطاء التوازن.





"تطلب معظم هذه الأخطاء وقتاً كبيراً لتحديد وتصحيحها"، يذكر Singh، "في حين أنهم أقللوا من ثقة التقارير المالية التي تم إنشاؤها من قبل النظام الأصلي."

How FICO Bottlenecks Cost Companies

وقد أدى هذه الفجوة إلى عدم إرسال التقارير المالية دائمًا في الوقت المناسب، وارتفاع ساعات الموظفين في تقييم الأرقام في نهاية الشهر.إلى جانب تكلفة ساعات الموظفين والخسائر في التقارير، أدى معدل الأخطاء العالي إلى عدم القدرة على القيام بالتأكد من دقة بياناتهم المالية دائمًا.هذا ما دفع القيادة العليا إلى التفكير في ما إذا كانوا قادرين على اتخاذ قرارات علمية.في سوق تنافسية تتغير بسرعة، قد تكون هذه الخسائر ضعيفة للغاية.





إن تكلفة إضافية مجهولة من نظام غير متكامل هي تكلفة تكنولوجيا المعلومات المطلوبة للحفاظ على أنظمة قديمة قديمة تعمل. لا يمكن للشركة أن تخطط لترك نظام يحتوي على أموال مالية حيوية، ولكن كل عام، تكلفة الحفاظ على النظام تنمو. في حالة واحدة، وجد Singh أن أربعة أضعاف ميزانية تكنولوجيا المعلومات في الشركة تم توزيعها على الحفاظ على أنظمة قديمة. في حالات مثل هذه، تكلفة أنظمة قديمة تقلل من قدرة الشركة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ونمو المستقبل.

كيفية جعل SAP FICO الفرق

التحرك إلى حل FICO التلقائي يلغي هذه الحواجز بطرق عديدة. أولاً، فإنه يسهل عملية التمويل - وخاصة الحسابات المدفوعة، والرسوم المدفوعة، والبيانات المالية - حتى يمكن للشركة تلقائيًا تقييمها، والالتزامات، والتوازنات. وهذا يقلل من تكلفة الوقت والخطأ البشري. ثانياً، فإن الشركة تكتسب توفير تكلفة من خلال تقليل عدد المهام المطلوبة والعدد المطلوب من الوثائق والموافقة الفردية.





ثالثاً، فإن إعداد تقارير أكثر دقة في الوقت الحقيقي يوفر الفريق التنفيذي المعرفة التجارية اللازمة للعمل، مما يتيح للشركة إدارة تدفقات النقد، وتقييم الربحية، وتحسين طريقة توزيع الموارد، كما يتيح المزيد من التخطيط الاستراتيجي والتوقعات.





ثالثاً، فإن مشاركة البيانات بشكل لا يتجزأ في مختلف القطاعات يجعل التعاون المعقود أكثر ممكنًا وأكثر احتمالًا.أخيرًا، تحسين حل FICO التلقائي التوافق.أخيرًا، فإنها تدعم العمليات العالمية بشكل لا يتجزأ، وتوسيع تبادل العملات، والتسجيل الضريبي في المناطق المختلفة، وإدماج البيانات المالية من الشركات التابعة التي تنتشر بشكل جغرافي.

الحاجة إلى الخبرة

هذه الحالات تترك الشركات في حفرة-22.الحاجةلتعزيز أنظمةهم وتحول إلى حل FICO التلقائي، ولكنهم لا يعرفون بالضرورةكيفلإدارة هذا التكامل والانتقال من البيانات بشكل فعال.





قد يكون اختيار المصممين المناسبين أمرًا حاسمًا.في الحقيقة، تحتاج الشركة إلى SAP FICO أو مهنيًا مماثلاً مع خبرة واسعة في التوازن الكلي للكتابة والمحافظة على التخبطات في تحويل البيانات.Parveen Singh Hoshiar Singh، مع خبرة في التمويل والمالية و FP&A، قد نجحت في العديد من مثل هذه التكاملات خلال السنوات الماضية وأصبحت رائدة في مجال تكنولوجيا التمويل SAP.