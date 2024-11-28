شركات ناشئة لهذا العام: تعرف على صناعة الرعاية الصحية

تسلط سلسلة الشركات الناشئة لعام 2024 الضوء على شركات استثنائية في 100 صناعة . تعتمد الترشيحات على التميز الإقليمي والصناعي، وليس فقط الموقع. ستوضح هذه السلسلة صناعاتنا الرئيسية وتوضح كيف يمكن لـ HackerNoon مساعدتك في استكشافها بشكل أكبر.

الابتكار هو المفتاح لتحسين الرعاية الصحية، ويجب أن يكون الهدف هو جعلها في متناول الجميع وبأسعار معقولة - بيل جيتس





تشكل الرعاية الصحية مجال اهتمام أساسي لأي دولة في جميع أنحاء العالم، ومع ظهور التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن للعالم أن يتوقع رؤية أشكال جديدة من الرعاية الوقائية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل.





من خلال استخدام التكنولوجيا لحل بعض مشاكل الرعاية الصحية الملحة في جميع أنحاء العالم، مثل تتبع واحتواء الأوبئة المحتملة، والتحقق من وصول الأدوية إلى المحتاجين إليها، وحماية الوصول إلى بيانات المرضى، تلعب الشركات الناشئة دورًا حاسمًا في ضمان استمرار الصناعة في معالجة التحديات بطرق جديدة ومبتكرة.

الشركات الناشئة للعام 2024 والرعاية الصحية

يحتفل برنامج الشركات الناشئة لهذا العام من HackerNoon بقطاع الرعاية الصحية من خلال تسليط الضوء على النجوم الصاعدة في مجال التكنولوجيا عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك:





كلمة من رعاتنا:

"الشركات الناشئة هي نبض Notion . فنحن نبني من أجلها ومعها، ونعمل باستمرار على تطوير الأدوات التي تمكنها من التركيز على الابتكار والإبداع. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع HackerNoon ومتحمسون لدعم الجيل القادم من الشركات الرائدة."

- أنستازيا كرو، رئيسة شركة Notion Startups





رشح وصوّت لشركات الرعاية الصحية المفضلة لديك هنا ! إذا كنت مرشحًا، فشارك المزيد من خلال استكمال نموذج مقابلة الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية .





الرعاية الصحية على HackerNoon

يغطي HackerNoon فئات متعددة من هذه الصناعة، مثل الرعاية الصحية ، وتقنية الرعاية الصحية ، واللياقة البدنية ، والعافية ، والمزيد. لمساعدتك في البدء في رحلتك عبر هذه الصناعة الديناميكية، إليك بعض القصص التي قد تجدها مثيرة للاهتمام:





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قصص الرعاية الصحية لبدء رحلتك

لقد حظيت مؤخرًا بفرصة إجراء مقابلة مع الدكتور بيرج في برنامجي الصوتي، واسمحوا لي أن أخبركم أنه لا يخيب ظنكم. انسَ المصطلحات المعقدة والدراسات المربكة. يحلل الدكتور بيرج الموضوعات الصحية المعقدة إلى مصطلحات بسيطة وسهلة الفهم يمكنك تطبيقها على حياتك. سواء كنت تعاني من فقدان الوزن أو مشاكل صحية مزمنة أو تريد ببساطة تحسين صحتك، فإن نهج الدكتور بيرج العملي سيمكنكم من تولي مسؤولية صحتك وتحقيق أهدافك.

يمكن تصنيف رحلة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية إلى ثلاث موجات مميزة. ظهرت الموجة الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتميزت الموجة الثانية، التي امتدت في ثمانينيات القرن العشرين، بتطوير أنظمة الخبراء. وبدأت الموجة الثالثة والحالية من الذكاء الاصطناعي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتميزت بإدخال التعلم العميق والشبكات العصبية.

إن الأتمتة قد تسبب ضررًا أكبر من نفعها إذا لم تدرس مؤسسات الرعاية الصحية بعناية المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالتكامل. ولحسن الحظ، هناك طرق للاستفادة أخلاقيًا من فوائد الأتمتة في الرعاية الصحية. وتستفيد صناعة الرعاية الصحية من الأتمتة لأنها فعالة من حيث التكلفة وتحسن الإنتاجية.

إن الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة هو أحد أهم الأمور التي تدعم الصحة العقلية للإنسان. وفيما يلي الخطوات التي أتخذها للحفاظ على التركيز والحفاظ على صحتي العقلية... حسنًا، صحية. أنا أؤمن بشدة بضرورة وجود هدف واضح لكل عمل. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام هي أيضًا وسيلة جيدة لتحسين الحالة المزاجية.

Sweat Hero هي أول لعبة Move-2-Earn على الإطلاق طورتها شركة Sweat Economy. تكافئ اللعبة حركة المستخدمين الجسدية بعملة داخل اللعبة. يتضمن النهج المبتكر للعبة Sweat Hero رموز NFT ديناميكية تتطور بناءً على تقدم اللاعب وتفاعله داخل اللعبة.

هذا كل شيء لهذا اليوم!





ملاحظة: تذكر أن ترشح وتصوت لشركات الرعاية الصحية المفضلة لديك - افعل ذلك هنا !

نبذة عن الشركات الناشئة لهذا العام في HackerNoon

تُعد مسابقة "أفضل الشركات الناشئة لعام 2024" حدثًا رائدًا من نوعه على مستوى المجتمع تنظمه شركة HackerNoon للاحتفال بالشركات الناشئة والتكنولوجيا وروح الابتكار. وتحتفل هذه الجائزة المرموقة التي تُقام حاليًا في نسختها الثالثة بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع الأشكال والأحجام. وفي هذا العام، ستشارك أكثر من 150 ألف جهة في أكثر من 4200 مدينة و6 قارات وأكثر من 100 صناعة في محاولة للفوز بجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا العام! وقد تم الإدلاء بملايين الأصوات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكُتبت العديد من القصص حول هذه الشركات الناشئة الجريئة والناشئة.





وسوف يحصل الفائزون على مقابلة مجانية على HackerNoon وصفحة Evergreen Tech Company News .





تفضل بزيارة صفحة الأسئلة الشائعة لمعرفة المزيد.





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قم بالاطلاع على متجر منتجات الشركات الناشئة لهذا العام هنا .





تُعد مسابقة الشركات الناشئة لهذا العام من HackerNoon فرصة مميزة لبناء العلامة التجارية. سواء كان هدفك هو التعريف بالعلامة التجارية أو توليد العملاء المحتملين، فقد قامت HackerNoon بإعداد باقات مناسبة للشركات الناشئة لحل تحديات التسويق التي تواجهك.

تعرف على رعاتنا:

Wellfound: انضم إلى مجتمع الشركات الناشئة الأول على مستوى العالم . في Wellfound، نحن لسنا مجرد لوحة وظائف، بل نحن المكان الذي تتواصل فيه أفضل المواهب الناشئة والشركات الأكثر إثارة في العالم لبناء المستقبل.





Notion: تحظى Notion بثقة آلاف الشركات الناشئة وتحبها باعتبارها مساحة عمل متصلة بها، بدءًا من بناء خرائط طريق المنتجات وحتى تتبع جمع التبرعات. جرّب Notion مع الذكاء الاصطناعي غير المحدود، مجانًا لمدة تصل إلى 6 أشهر ، لبناء شركتك وتوسيع نطاقها باستخدام أداة واحدة قوية. احصل على عرضك الآن !



HubSpot: إذا كنت تبحث عن منصة CRM ذكية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة، فلا تبحث أبعد من HubSpot. قم بربط بياناتك وفرقك وعملائك بسلاسة في منصة واحدة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وتنمو مع عملك.



Bright Data: يمكن للشركات الناشئة التي تستفيد من بيانات الويب العامة اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات، مما يمنحها ميزة تنافسية. بفضل جمع بيانات الويب القابلة للتطوير من Bright Data ، يمكن للشركات أن تنمو من عملية صغيرة إلى مؤسسة من خلال الاستفادة من الرؤى في كل مرحلة.