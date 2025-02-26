كيف تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تشكيل Web3: رؤى رئيسية من أصوات بارزة في Web3

هل فكرت يومًا ما إذا كان بإمكان أجهزة الكمبيوتر أن تجعل الإنترنت أفضل وأسرع للجميع؟ ماذا لو كانت اللعبة عبر الإنترنت عادلة بحيث يتمتع كل لاعب بفرصة متساوية للفوز لأن النظام يعرف كيفية توصيلك بأفضل خادم وإقرانك بلاعبين آخرين بسرعات اتصال مماثلة؟ هذا ليس خيالًا علميًا - هذه هي المرحلة التي وصلت إليها الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل Web3.

قصة بسيطة لفهم السحر

تخيل آخر مرة لعبت فيها لعبتك المفضلة عبر الإنترنت. أنت تفهم كيف تشعر عندما يتأخر أو عندما يبدو أن بعض الأشخاص يتمتعون بميزة لا تتمتع بها. الآن، تخيل أن هناك مساعدًا ذكيًا يقوم بالعمل خلف الكواليس. أولاً، يحدد هذا المساعد الخادم الأمثل لك من بين العديد من الخيارات، بما في ذلك AWS وGoogle Cloud وTencent Cloud وMicrosoft Azure. بعد ذلك، هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام لهذا المساعد وهي التحقق من سرعة الإنترنت لديك وتسمح لك فقط باللعب مع مستخدمين آخرين بنفس السرعة. بهذه الطريقة، لن يحظى أي شخص بتجربة أفضل أو أسوأ بسبب اتصال الإنترنت البطيء أو السريع.

دور الذكاء الاصطناعي في Web3

إن مفهوم Web3 هو تصميم العالم الإلكتروني بطريقة لا توجد بها سلطة مركزية ولا يستطيع أي شخص التحكم في المنصة. وبدلاً من ذلك، يتم توزيع القوة بين جميع المشاركين في الشبكة. وتعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في هذا المجال كوكلاء سريين خاصين.





بإمكانهم:

أتمتة المهام الروتينية: وهي عملية استخدام الأتمتة للتعامل مع الوظائف التي تستغرق وقتًا طويلاً.

التنبؤ بالمشكلات ومنعها: اكتشف الاتجاهات في البيانات للتنبؤ بالمشكلات وحلها قبل أن تصبح مشاكل.

تعزيز الأمان: تأمين المعاملات والبيانات، ومنع المخاطر مثل الاحتيال.

زيادة التفاعل في المجتمع: المساعدة في تشكيل الثقة بين المستخدمين والمطورين من خلال جعل المنصة أكثر شفافية.





على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي من 58.3 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن MarketsandMarkets، والذي يوضح مدى أهمية هذه التقنيات (MarketsandMarkets، 2021). على سبيل المثال، وفقًا لشركة IDC، تنفق الشركات الآن على أنظمة الذكاء الاصطناعي في محاولة لتعزيز كفاءتها وتقليل التكاليف.





تتخذ Fuse هذه التطورات خطوة أخرى للأمام من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي المتطور Edison . من خلال التكامل السلس في نظام Fuse البيئي، يسد Edison الفجوة بين blockchain والذكاء الاصطناعي، مما يجعل عمليات blockchain المعقدة في متناول الجميع. مع Edison، يمكن للمستخدمين بسهولة سك عملات مستقرة ذات علامة تجارية، وإنشاء روابط دفع لمعاملات تشفير سلسة، ونشر عقود ذكية، وحتى إدارة عمليات الإنزال الجوي واسعة النطاق. لا تعمل هذه الأداة البديهية على أتمتة مهام blockchain الروتينية فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين الشركات والمطورين من الابتكار دون التورط في التعقيدات التقنية. من خلال تعزيز الأمان وتبسيط العمليات وتعزيز الشفافية، تعمل Fuse وEdison معًا على وضع معيار جديد للأنظمة البيئية الرقمية في عصر Web3.





علاوة على ذلك، تعمل شركة Edison على إعادة تعريف تجربة blockchain من خلال تقديم شفافية وكفاءة لا مثيل لها. يتم تنفيذ كل تفاعل على منصة Fuse - من نشر العقود الذكية إلى إدارة الأصول والإشراف على المعاملات - بدقة وذكاء في الوقت الفعلي. لا يقلل هذا النهج الاستباقي من نقاط الضعف المحتملة فحسب، بل يبني أيضًا نظامًا بيئيًا قويًا حيث تكون ثقة المستخدم في غاية الأهمية. من خلال القضاء على الاختناقات والحد من التدخل اليدوي، تعمل Edison على تسريع الابتكار وتعزيز بيئة آمنة وقابلة للتطوير للمطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء. وبذلك، تجسد Edison التزام Fuse بإضفاء الطابع الديمقراطي على تقنية blockchain، وضمان إتاحة الحلول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي للجميع وتمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر اتصالاً ومساواة.

تقرير الخط الأمامي

شاهاف بار جيفن، الرئيس التنفيذي ومؤسس COTI ، وهي تقنية بلوكتشين تركز على الخصوصية من الطبقة 2، يشاركنا أفكاره:





كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تعزيز أمن المعاملات؟





تحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الخصوصية. يتم نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على شبكات blockchain المفتوحة والشفافة، على سبيل المثال في حالة وكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي، مما يشكل خطرًا على الخصوصية وأمان البيانات. سواء للتداول أو العقود أو تبادل البيانات، فإن الوكلاء يخاطرون بكشف البيانات الحساسة أو في حالة التداول، الوقوع فريسة لهجمات السبق أو MEV. الطريقة الوحيدة لدعم تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي في Web3 هي تدابير الخصوصية القوية، وهذا هو المكان الذي يتركز فيه تركيز COTI.

تتمتع COTI بحل خصوصية قابل للتطوير ومناسب لعصر الذكاء الاصطناعي. يمكنه حماية الاتصالات بين الوكلاء والحفاظ على خصوصية البيانات على السلسلة عبر جميع سلاسل الكتل الرئيسية من خلال الخصوصية عند الطلب. ستكون الخصوصية مهمة للغاية مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الفضاء الرقمي، لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من انتهاك القواعد التنظيمية عن غير قصد أو الكشف عن بياناتهم الحساسة.





كيف يمكنهم تعزيز كفاءة العملية في نموذج COTI لحلول الدفع المبسطة في Web3؟





"إن وكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي على وشك إطلاق موجة من الابتكار في هذا المجال مع انتقالنا نحو Web3 الذي يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي. هناك فائدة هائلة في هذه التكنولوجيا ونحن لا نزال في بداية الطريق لاكتشاف قدراتها. سيتم نشر الوكلاء قريبًا للتداول بشكل مستقل، وتعلم كيفية تحسين الصفقات أثناء استخدامها للتحليلات التنبؤية القوية، والتداول فيما بينهم. نحن نشهد اندماجًا قويًا بين الذكاء الاصطناعي والأنظمة اللامركزية في الوقت الفعلي، إنها حقًا فترة مثيرة."





- ما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه "المساعدات الذكية" في كسب ثقة المستخدمين والمطورين؟





"إنها أيام مبكرة - لا تزال وكلاء الذكاء الاصطناعي يثبتون أنفسهم في السوق، لذلك سيتعين علينا الانتظار لرؤية النتائج."





الأفكار النهائية حول الذكاء الاصطناعي والويب 3

إن دمج الذكاء الاصطناعي مع Web3 ليس مجرد مفهوم مستقبلي، بل هو أمر يتم تطبيقه في الوقت الحاضر. ومن خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في بناء أنظمة أفضل وأكثر عدالة للجميع. وقد يعمل هذا النوع من التكنولوجيا على تعزيز وظائف المجتمعات الرقمية، وخفض النفقات، وحتى موازنة الاحتمالات في الألعاب عبر الإنترنت وغيرها من استخدامات Web3.





ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل، على سبيل المثال، ضمان خصوصية البيانات، وتوافق الأنظمة المختلفة، وتوافر المعلومات. وستكون هذه التحديات كبيرة في نظرتها للتغلب على الأفكار التي ستوفرها شركات مثل COTI وFuse.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والويب 3 من شأنه أن يغير الطريقة التي يتفاعل بها الناس عبر الإنترنت، وسيؤدي إلى بناء منصات أفضل وأكثر فعالية للجميع. إن البحث والتطوير اليوم يقودان إلى مستقبل يتم فيه دمج التكنولوجيا لدعم المجتمعات، وتحفيز الابتكار، وتكافؤ الفرص.





لا تنسى الإعجاب بالقصة ومشاركتها!

الإفصاح عن المصلحة المكتسبة: هذا المؤلف هو مساهم مستقل ينشر عبر موقعنا برنامج التدوين التجاري قام موقع HackerNoon بمراجعة التقرير للتأكد من جودته، ولكن المطالبات الواردة فيه تعود إلى المؤلف. #DYOR



