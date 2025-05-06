



في سياق التنافسية في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، استمرت سريانث مورياليناثان في تصنيفها كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية، حيث نجحت مشاريعها الرائدة في تعزيز تجربة العملاء في أمازون بشكل كبير.تجدر الإشارة إلى أن أعماله تشير إلى كيفية تحول التميز التكنولوجي مع قيادة استراتيجية منصات التجارة الإلكترونية.في فترة عمله في أمازون، أظهرت سريانثت بشكل متزايد القدرة على تحديد احتياجات المستهلكين الناشئة وتشجيع فريقين متزايدين لتطوير الحلول المتقدمة التي تعزز مكانة أمازون في السوق مع توفير قيمة ملموسة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ثورة تجارة الصوت: مشروع تطوير Alexa Deal

وكانت واحدة من أهم مساهمات Srinath في شركة آمازون هي إطلاق مشروع تطوير Alexa Deal Extension Project في جميع أنحاء العالم، والذي سمح للمستخدمين بالوصول إلى ملايين العروض من خلال مساعدهم الصوتي، مما يشكل تغييرا أساسيا في كيفية تعامل العملاء مع سوق آمازون.





كما تم عرضها فيالورقفي 1 أبريل 2022، قدم المشروع إمكانية رائعة حيث يمكن لآليكا إبلاغ العملاء Prime حتى 24 ساعة مسبقًا عن التخفيضات المحددة على المنتجات المطلوبة في قائمة التوقعات الخاصة بهم، أو مكتبة التسوق، أو مكتبة "تخزينًا لأوّل مرة".





وطلب من فريق Srinath تطوير ألغاز قادرة على تحليل ملايين احتياجات العملاء، وإجراء بيانات الحوسبة في الوقت الحقيقي، وإرسال توصيات شخصية - كل ذلك داخل حدود تصميم رابط الصوت.





كان نطاق المشروع مثيرًا للجدل، وتشمل الأسواق العالمية الكبرى وتشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتصميم توصيات شخصية.إن فريق Srinath أطلقت نظامًا يمكن أن يفهم ليس فقط ترجيحات العملاء ولكن أيضًا التكامل بشكل كامل مع خدمات طرف ثالث لتوفير معلومات المعاملات في الوقت الحقيقي.تطلب الأكاديمية توازنًا دقيقًا بين قوة المعالجة ومرحلة الاستجابة، لأن أي تأخير في إشعار المعاملات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدمين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرص للعملاء.





كما يتم تفصيلها في تغطية The Verge ، يجب على العملاء ببساطة السير إلى المزيد > الإعدادات > الإشعارات ، ثم اضغط على Amazon Shopping قبل تثبيت توصيات التفاوض تحت توصيات التسوق.





"ما يميز هذا المشروع هو التركيز على إنشاء تجربة مستخدمة مثيرة للجدل مع حلول التحديات التقنية المعقدة في الخلفية" ، وذكرت مجلة التكنولوجيا بما في ذلك The Verge ، التي تمنحت التطبيق.





وقد كانت نتائج هذه التغيرات قابلة للتقييم ومثيرة للجدل:

300٪ زيادة في العروض المتاحة يومياً من خلال منصة Alexa

زيادة ملموسة في معدل مشاركة العملاء

استقباله الإيجابي على نطاق واسع من قبل المستخدمين والباحثين في التكنولوجيا





وشارك العملاء بشكل خاص في سهولة الوصول إلى العروض المميزة من خلال إرشادات صوتية بسيطة، مما يعكس تطورًا ملموسًا في تجربة التسوق في أمازون.





حصلت هذه الميزة على تقدير خاص على فوائد الوصول، مما يتيح للمستخدمين الذين لديهم مشاكل في الاتصالات أو رؤية المشاركة بسهولة في الترويجات المحددة في الوقت الحالي.





وقد أظهرت هذه المشاريع قدرة Srinath على مزيج الابتكار التقني مع التطبيق العملي لخلق قيمة الأعمال التجارية المفروضة في الوقت نفسه، مع التركيز بشكل مباشر على أهدافاً ثنائية من أرامكو لمساعدة العملاء على توفير الوقت والمال، فضلاً عن التأثير التجاري المباشر، وقد وضعت المشروع الأساسات الأكاديمية الهامة التي سوف تتيح بعد ذلك المزيد من الابتكار في التجارة الصوتية في جميع أنحاء بيئة أرامكو.

تحسين تجربة التسوق بأقل تكلفة

في مشروع آخر مثير للجدل، قام سريانث بتحسين تجربة شراء Zero Click في أمازون، وذلك باستخدام خبرته في ألغاز التعلم الآلي لتعزيز دقة النظام مع تقليل نقاط الارتباك في رحلة العملاء.





وقد أدرك أن هذه الشراءات المتوقعة تشكل فرصة لإنشاء نموذج شراء أكثر فعالية، حيث يمكن للمستخدمين أن يمنحوا أنفسهم نظاماً أمازون لتوضيح احتياجاتهم بطريقة ذكية وتلبية احتياجاتهم تلقائياً، مما يساعد على توفير الوقت المفضلة والطاقة العقلية.





هذه المبادرة حاولت حل التحديات التقنية المعقدة:





تطوير نموذج إرشادي أكثر تعقيداً لمعرفة أهداف العملاء وتوقيع موعد إعادة التدوير بشكل دقيق على أساس نموذج الاستخدام الفردي

تطبيق تدابير أمنية قوية لحماية بيانات المعاملات الحساسة، بما في ذلك أنظمة التحقق متعددة المستويات التي توازن الأمن مع الراحة.

إنشاء التكامل المباشر بين العديد من المنصات والمعدات لضمان تجربة متكاملة سواء كانت العملاء قد وصلوا إلى الخدمة من خلال شبكة الإنترنت أو التطبيقات المحمولة أو رابط الصوت.

إنشاء آليات آمنة من الخسائر التي من شأنها منع طلبات غير المرغوب فيها أو التعديلات مع الحفاظ على وعد "السماح بالخسارة"





من خلال القيادة والرعاية التقنية لـ Srinath ، تمكن الفريق من تحسينات مدهشة:





زيادة بنسبة 20% في معدل الاستخدام بين العملاء المقبولين خلال الربع الأول بعد إطلاقه

انخفاض بنسبة 30 في المئة في أوقات الانتهاء من المعاملات، مما يقلل بشكل كبير من الضغط المعرفي المرتبط بالمشتريات النهائية.

انخفاض كبير في معدل الأخطاء والاتفاقيات المفقودة، من 4.3% إلى أقل من 1.2%

زيادة بنسبة 47 في المائة في أرقام رضا العملاء عن تجربة التوصيات المتكررة

زيادة بنسبة 28% في قيمة الطلب المتوسط للعملاء Zero Click مقارنة مع طرق الشراء التقليدية

ردود فعل إيجابية واسعة من العملاء حول الرفاهية والموثوقية، مع الخصائص التي تحصل على درجة 4.8 / 5 في استطلاعات بعد التطبيق





وتشمل نهج الفريق تحسين مستمر استناداً إلى اختبارات A / B واسعة النطاق وتحليل مفصل للعديد من نموذجات التفاعل مع العملاء.Srinath تأسست مجموعة عمل مخصصة لتحديد وتجنب العقبات المحتملة في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تجربة مستمرة للغاية للمستخدمين على الرغم من التكلفة التقنية المرتبطة بالمنظومة.





وقد أظهرت تجربة التسوق Zero Click تجربة Srinath أن التفكير التقني يجب أن يخدم في نهاية المطاف لتسهيل وتحسين تجربة المستخدم، وليس تعقيدها.كما أكد أحد مسؤولي شركة آمازون العليا في مراجعة داخلية، "هذا المشروع يمثل نموذجاً لمشاعر العملاء من خلال جعل تكنولوجيانا الأكثر تطوراً غير مرئية - فإن العملاء لا يرون التفكير السلبي، بل يعانون فقط من السحر لديهم ما يحتاجونه عندما يحتاجون إليه".

فلسفة القيادة ومسارها

خلال هذه المشاريع التغييرية، أظهرت سريانا موراليناثان نهج قيادي متكامل يميز عن غيره:





عمق تقني متكامل مع رؤية استراتيجية - فهم كل من التفاصيل التقنية الصغيرة وتأثيراتها التجارية الأوسع

حل المشكلات التعاونية - تجميع فريقين متنوعين وتشكيل بيئات حيث يمكن أن تنمو الابتكار

السلامة تحت الضغط - الحفاظ على الارتباك خلال مراحل تنفيذ عالية الدخل

التركيز على النتائج المحددة - التأكد من أن الابتكارات التقنية تتجسد في تحسينات ملموسة في تجربة المستخدمين ومهارات الأعمال.





وشددت نهجها في إدارة المشاريع على التميز التقني والقدرة على تهيئة الفريق، مما يخلق بيئة حيث يشعر المهندسين بالتحدي والإعجاب.

أكثر من الخبرة التقنية

ما يميز Srinath عن غيره هو رؤيته التي تتجاوز النتائج التقنية لتشمل تأثيرات أوسع.التزامها بتطوير التكنولوجيا المتقدمة تهدف إلى خلق تحسينات ملموسة في تجربة المستخدم مع الحفاظ على إطار أمن قوي.

ويظهر حياته في أمازون كيف يمكن أن يكون القيادة التقنية تأثيرًا عندما يتم تطبيقها على التحديات الأكثر أهمية في التجارة الرقمية.عندما تستمر التكنولوجيا في تطويرها، ستكون القيادة مع مزيج من التفكير التقني والابتكار والقيادة المشتركة أكثر أهمية في مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه الصناعة.

مقارنة بين Srinath Muralinathan

Srinath Muralinathan هو مهندس البرمجيات المتميزة المتخصصة في تطوير الخلفية، والذكاء الاصطناعي، وجامعة الأنظمة المعقدة.من خلال الماجستير المثالي 4.0 GPA في علوم الكمبيوتر من UNC شارلوت، أنشأ نفسه كشريك فني في القطاع الأكبر أمازون، حيث تجمع مشاريعه التحولية مع الخبرة التقنية العميقة مع نهج حل المشكلات الابتكارية.





ويشكل قوة خاصة له في التحكم في التحديات التقنية المعقدة للغاية مع الحفاظ على التركيز واضح على الأهداف التجارية والمتطلبات المستخدمة، ويحصل بشكل مستمر على التقدير من أصدقائك لمهاراته في البقاء تحت الضغط مع تطوير الحلول الإبداعية لمشاكل لا يمكن السيطرة عليها.





وبالإضافة إلى مساهمته التقنية، يلتزم سريانث بتغيير تجربة الرقمية من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تساعد فيه النمو الاقتصادي والتحفيز على الأمن.





مع رصيد نجاحها في جميع المشاريع المهمة ، يمثل سريانث مورياليناثان فكرة القيادة التكنولوجية الحديثة: المعرفة العميقة ، والتفكير المستقبلي ، والالتزام بتطوير التكنولوجيا التي تستفيد من احتياجات الأعمال والإنسان.

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Echospire Media تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Echospire Media تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.



