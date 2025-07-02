فيتاليك يضرب النقاش حول IDs الرقمية التي تستند إلى ZKP بعد انتقادات على المدونات

وقد كان من الصعب تجاهله في السنوات الأخيرة، حيث لم يكن شخصًا واحدًا الذي لم ينسى التكنولوجيا هو مؤسس Ethereum فيتاليك بوتيرين، الذي قام بتدريب نظره القانوني على أنظمة الهوية الرقمية القائمة على ZKP في أحدث أعماله. المدونة .





على الرغم من أن تكنولوجيا ZK تستخدم على نطاق واسع في بيئة Ethereum ، وخاصة في شكل إعادة تدوير Zero-Knowledge لمكافحة التوسع ، إلا أن Buterin لم يضطر إلى ضرب القفز أو التحدث إلى أي مشاريع ZK التي سقطت في عينيه. المقالة





بدلاً من ذلك، قالت بوتيرين عدة انتقادات على هوية ZK المرتبطة بالهوية، مع التأكيد على أن "حاول الحفاظ على ملكية شخصية واحدة لكل شخص" يؤدي إلى مخاطر مثل فقدان الخصوصية وفقدان الوعي.





World ID و الحد الأدنى من UBI المرتبط بـ Token-Based





تحول اهتمامها إلى World ID (منذ ذلك الحين Worldcoin) ، المشروع المعتمد على البيولوجيا التي تستخدم الائتمان لتجنب المستخدمين من إرسال كرات العينين ، رفض فكرة أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تشكل أساس إجمالي الأرباح الأساسية (UBI).





"لا أتوقع أن تكون هذه الورقات قيمة في أي مكان بالقرب من كمية كافية لتكلفة إنقاذ شخص ما، "وأشار إلى أن "المشكلة الواقعية التي يلجأ إليها مثل هذه الورقات الصغيرة هي إعطاء الناس إمكانية الوصول إلى كمية كافية من العملات الرقمية لإجراء بعض المعاملات الأساسية على شبكة الإنترنت والمشتريات على الإنترنت. "





إن فكرة ربط هوية رقمية آمنة بمساعدة مالية أو إنسانية (UBI، التمويلات، التمويلات) هي فكرة لها أساسيات الدعم، ويعتقد الكثيرون أن ZKPs يمكن أن تساعد في جعل هذه الفكرة حقيقية. بالفعل استغلت شركة Google تكنولوجيا Zero-Knowledge Proofs لتأمين هوية رقمية، في حين أضحت الشركة تدمج هذه التكنولوجيا في محفظتها المحمولة، مما يضمن تحديد العمر على كافة الأجهزة المحمولة، والتطبيقات (مثل Bumble) و المواقع الإلكترونية باستخدام تطبيقاتها الرقمية.





لذلك، هل أنظمة الهوية الرقمية في سلسلة مجهزة بـ ZKP هي حقا أفضل فرصة لدخول نقطة حيث يمكن أن يتم إعطاء المساعدة إلى المتضررين، بدلاً من الروبوتات أو المتطفلين؟ بعد كل شيء، فإن ZKP توازن مع مبادئ الحد الأدنى من الحقوق، مما يسمح للمستخدمين بإثبات مطالب معينة دون إظهار هويتهم. ولكن ماذا عن هذه الأخطاء؟





"لقد لا تكون ZKP قنبلة صلبة بنفسها، ولكنها لا تزال تترك آثار البيانات، وخاصة عندما يتم إجراء تصريحات على البلوكشين العامة"، يقول شادي أل دامياتي، مؤسس مشروع الهوية المتوسطة. هولونيوم "المستوى الشخصي، والمواقع غير المرتبطة، وإدارة البيانات المحفوفة يمكن أن تساعد على زيادة الخصوصية، ولكن المخاطر من التخلي عن إلغاءاتك هي نفس المخاطر من فقدان مفتاحك الشخصي - لذلك ليس المشكلة مع ZKP ولكن مع ممارسات الخصوصية العامة".





"هذا هو السبب في أننا قد تم تصميم نموذج 2PC الذي يفترض أن يكون أمنًا للمستخدم حتى عندما يكون جهازك متواطئًا" ، يضيف مؤسس Nanak Nihal Singh Khalsa. "هذا يعني أن المستخدم يجب أن يحدد هويته باستخدام طرق متعددة مستقلة للحصول على الأموال أو إرسال صفقة."





تحويل المساعدة مع Crypto Rails



ويستخدم Holonym نهجًا مختلفًا في العالم، حيث يمكن استخدامه في النظرية لتربط المساعدات الموجودة مع الهوية بدلاً من الجمع بينهما. "هناك شبكة مساعدات إنسانية موجودة بالفعل هناك، ولذلك لماذا لا تحسين القدرات بدلاً من استخدام UBI كأداة التسويق لقبول الاستفادة أو تقييم تقييم؟".





وبطبيعة الحال ، يوافق Singh Khalsa. "نماذج UBI القائمة على القمار ليست في اتصال مع العالم الحقيقي والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم المستوى الأساسي لتلبية احتياجاتهم" ، يقول. بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمار ، مما يجعل ما يمكنك شراء يتغير وفقًا للتقلبات في الأسعار اليومية ، فإن قيمة هذه الأصول ترغب في انخفاض دون فائدة أو الطلب المناسبة.







"مشكلة أخرى هي أن الأسهم UBI تحتاج إلى إزالة وتبادلها إلى النقد الأجنبي، وأولئك الذين يحتاجون إلى الأسهم أكثر احتمالا سيواجهون صعوبة كبيرة في إزالة الأسهم، أو سيحتاجون إلى دفع رسوم كبيرة للقيام بذلك، "قال El Damaty.







هولندا » الهندسة.tech ويسمح هذا الإطار بإجراء المساعدات الإنسانية الحالية بشكل أكثر فعالية على الطرقات الائتمانية: يمكن للموافقة على المساعدات إنشاء محفظة رقمية من حساباتهم الاجتماعية (WhatsApp،فيسبوك)، وحمايةها بـ بيوميات بسيطة، وحصولها مباشرة على دفعات في شكل stablecoins. human.tech يسمح أيضا برامج المساعدات بإرسال أدوات إعلامية لتقييم الأثر وتقليل الشكاوى الخاطئة، في حين أن Holonym تتعاون مع المرافق المحلية للحفاظ على التكاليف المنخفضة للمستخدمين.









ويؤدي انتقادات بوتيرن بشأن شخص واحد-ID إلى الاعتقاد أنه إذا كان نظام ZK-ID واحد يسيطر على السوق، فإن العودة إلى هذا النموذج سيؤدي إلى تدهور الهوية والزيادة في مخاطر الضغط.







ومع ذلك، فإن المستخدمين يمتلكون المزيد من الحرية والمرونة عندما، بدلاً من أن يكونوا مغلقين في هوية واحدة، يمكن إنشاء العديد من هويتهم. "هل يمكن استخدام ZKPs لإنشاء هويتهم المتعددة إذا تم تصميمها بشكل جيد مع المستخدم في ذهنك"، يقول El Damaty.







وتشير تحذيرات بوتيرين إلى أن هذا التفكير قد أدى إلى تداعيات حول أنواع الهوية المرتبطة بـ ZK وتطبيقها على توزيع المساعدة ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والسلامة.





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هذا الكاتب هو مساعد مستقل يُشير عبر برنامج مدونات الأعمال لدينا. HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى هنا تنتمي إلى الكاتب. #DYO

هذا الكاتب هو مساعد مستقل يُشير عبر برنامج مدونات الأعمال لدينا. HackerNoon قد انتظر التقرير من أجل الجودة، ولكن الشكاوى هنا تنتمي إلى الكاتب. #DYO



