وتعمل صناعة التصنيع الإلكتروني كعضوية التكنولوجيا الحديثة، وتدعم الابتكارات في أنظمة السيارات، والأجهزة الإلكترونية المستهلكة، والمعدات الصناعية. تم تطوير هذا المجال الديناميكي بسرعة مع التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي، مما يجعل خطوط الإنتاج أكثر كفاءة، واضحة، ومكافحة. وقدم رونك إيطاليا مساهمات رائعة في هذا المجال التغييري، حيث انتشرت كإبداع ومركز في تكنولوجيا التصنيع الإلكتروني.بعد ممارسة مهنة تتجاوز الشركات متعددة الجنسيات مثل سيمنز، بوش، وفوكسون، انتقل إلى مهنة مهندسية رفيعة المستوى، مما أدى إلى تطوير مشاريع مبتكرة تم تحديدها من خلال عمليات الإنتاج. وقد حصلت أعماله على جائزة مثل جائزة "المبتكر للعام"، مما يعكس تأثيره في تنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة. "لا يتعلق تلقائيًا فقط بتبديل العمالة اليدوية، بل يتعلق بتطوير أنظمة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة يمكنها التكيف مع الاحتياجات المتغيرة وتقديم القيمة على جميع المستويات." وقد اتخذت مبادرات تهدف إلى تقليل وقت دورة الإنتاج بنسبة 40 بالمائة وارتفاع معدل الإصابات بنسبة 20 بالمائة من خلال أنظمة روبوتات متقدمة وخدمات التخزين المتقدمة التي تديرها الذكاء الاصطناعي، مثل توزيع خطوط التكوين الذكية بالكامل لقطاعات التحكم الإلكترونية للسيارات (ECUs) وتسريع إنتاج PCB للكاميرات الذكية، وقد وضعت هذه الجهود نموذجاً في الصناعة، ليس فقط لزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 50 بالمائة ولكن أيضاً لزيادة تكلفة كبيرة، بنسبة 15 بالمائة سنوياً من أنظمة معالجة المواد الذكية وأكثر من مليون دولار من استخدام الطاقة المتقدمة. "الفعالية ليست فقط عن السرعة، بل عن الكفاءة والاستدامة، ضمان استهلاك كل الموارد إلى أقصى إمكانياتها." بالإضافة إلى الإنجازات التقنية، أظهرت قيادة استثنائية في مواجهة التحديات مثل التكامل في الأنظمة القديمة، والمشاكل التي تواجه التوسع، والخلافات في المهارات، وتطوير الحلول المتوسطة لمواكبة الآلات القديمة مع منصات التمويل الحديثة، وإدماج أنظمة التحكم على شبكة الكمبيوتر المحمولة لتمكين العمليات المتوسطة، لتقليل الخلافات في المعرفة في تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بدأت برامج تدريبية شاملة تمكن الفريقين من التكيف مع التكنولوجيا المتغيرة بسرعة. ويؤكد على "إن العنصر البشري أمر مهم مثل العنصر التكنولوجي". "تصنيع الذكاء الاصطناعي ينجح عندما تكون الأشخاص مصممين على العمل جنبا إلى جنب مع هذه الأنظمة المتقدمة، باستخدام إمكاناتهم الكاملة." كمدير أفكار، كان قد ساهم أيضا في البحوث الأكاديمية، مع كتابه تم نشرها في وتؤكد آراءه حول الاتجاهات الناشئة مثل الأجهزة التي تسمح بالاتصال بالإنترنت، والواقع المزدوج لتحديث المشكلات، والتوجيهات الكهربائية المستدامة، نهجها المستقبلي. إنه يشارك "تقييم الصناعات الجمركية: الاتجاهات والجهود الحالية" المجلة الدولية للبحوث متعددة التخصصات "المستقبل للصناعة الإلكترونية يقع في التخصيص والتكيف". "نحن نتحرك نحو الوقت الذي ستكون أسواق الإنتاج منظومة بيئية ذكية، قادرة على الاستجابة في الوقت الحقيقي لمتطلبات السوق والتحديات التشغيلية." وتشير مهنة روكان إيطاليا إلى قوة التحول في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، مما يجمع بين الخبرة التقنية والرؤية الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة والابتكار والتنمية المستدامة. تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Kashvi Pandey تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.