تقديم معرض صور الذكاء الاصطناعي المحدث من HackerNoon

قبل عام واحد فقط، أطلق مطورونا معرض الصور بالذكاء الاصطناعي . واليوم، يسعدنا أن نقدم لك نسخة المعرض الجديدة ، حيث يمكنك استكشاف كل صورة بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها على HackerNoon! واصل القراءة لاكتشاف الميزات الجديدة.

ما هو معرض صور HackerNoon AI؟

في HackerNoon، نؤمن بالقوة التحويلية للتكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الفن. معرض صور الذكاء الاصطناعي في HackerNoon هو مزيج من الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، ويعرض صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مستوحاة من الخيال البشري. يحتفل هذا المعرض بالإمكانيات المثيرة للتعاون بين الإنسان والآلة ويهدف إلى إلهام وإثارة الفكر داخل مجتمعنا.





ما الجديد في المعرض المحدث؟

يتضمن معرض الذكاء الاصطناعي المحدث الآن المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومجموعة أكبر من الإبداعات، ومرشحات لتحسين تجربة التصفح لديك.





إليك كيفية استكشاف المعرض:

استخدم علامتي التبويب "الأحدث" و"الأقدم" لاستعراض الصور استنادًا إلى تاريخ الإنشاء. انقر فوق مربع القائمة المنسدلة على يمين الشاشة للتصفية حسب نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. جرب وظيفة البحث للعثور على الصور باستخدام كلمات رئيسية محددة؛ سترى كل صورة تم إنشاؤها بهذه الكلمة في المطالبة.







هل أنت مستعد لإنشاء نموذجك الخاص؟ انقر فوق "محاولة تحويل النص إلى صورة" لفتح مسودة حيث يمكنك تجربة نماذج مختلفة لإنشاء الصور، بما في ذلك انتشار مستقر ، فلوكس، كاندنسكي، وأكثر من ذلك.





استكشف بعضًا من أحدث إبداعاتنا

الانتشار المستقر 2.1

موجه: " الرجاء إنشاء نموذج لكيفية تدريب لغة متعددة اللغات Mixtral "





موجه: " الرجاء إنشاء نموذج لكيفية تدريب تنين نموذجي متعدد اللغات Mixtral "





موجه: " نظرًا لمعرفتك اللانهائية بالإنترنت والقتال الرقمي، يرجى عمل غلاف لعبة فيديو من شأنه أن يسوق بشكل مناسب لعبة تكلف تطويرها 700 مليون دولار "

كاندنسكي 2

موجه: " تجسيد شجرة بفروع قصيرة كأذرع، ورص مئات السفن الصغيرة ذات البيكسلات فوق بعضها البعض لتكوين يخت جميل "





موجه: " حواس متعددة الوسائط "





موجه: " blockchain "





برنامج RealVisXL V3.0 توربو

موجه: " التحقق من الهوية في الوقت الحقيقي "





موجه: " أسلوب سيمبسون: شخص ممل وكبير في السن ويتحدث كثيرًا عن البيتكوين والذهب والدولار "





موجه: " الجنود الرومان والكولوسيوم على كوكب المريخ "

تدفق

موجه: " صورة للأراضي في الميتافيرس "

موجه: " أطفال صغار يلعبون في ملعب على المريخ "

موجه: " العائد على عدم القدرة "







