تعرف على Sora: HackerNoon الشركة الأسبوعية





Hey Hackers! مرحبا بكم جميعا إلى سلسلة جديدة من HackerNoonشركة الأسبوع ،حيث نتطلع إلى تطوير التغيرات التكنولوجية في المستقبل، واحدة (أو blockchain) في وقت واحد.أختي- إعادة التفكير الدبلوماسي في كيفية العمل على الاقتصاد في العالم المنخفض.





SORA ليس مجرد مشروع blockchain آخر - إنه محاولة ملموسة لإنشاء مشروع جديد.supranational economic systemهذا يستخدمكل واحدبناء علىParity Substrateوتتوسع من خلالKusama،Polkadotوبالإضافة إلى ذلك، فإن SORA يضع أساساً لسياسات مالية بدون حدود.Token Bonding Curve(TBC) التي تسيطر بشكل ديناميكي على توزيع التذاكر ، مما يقلل من الفوضى التي تهدد أسواق الائتمان التقليدية.

لكن ما الذي يجعل العائلة حقاً منفصلة؟

ذاكdemocratic governanceنموذج - حيث يضمن البرلمان SORA لمؤسسة واحدة تملك السلطة دون التحقق - ويهدف إلى تشجيعfinancial inclusion for allمن خلال دعم XOR لتمويل الإنتاج والخدمات في العالم الحقيقي، فإن SORA يخلق قوة شراء مع الهدف.





سواء كانت تبادلات التذاكر أو الأصول المزدوجة أو طريقة أفضل لممارسة التمويلات الخاصة بك ، فإن بناء SORA على الأرض ، والمنتج ، وما إلى ذلك.

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هل تريد أن تظهر في شركة HackerNoon من الأسبوع؟ طلب صفحة الشركة التقنية الخاصة بك على HackerNoon اليوم!

اقرأ المزيد: حقائق مضحكة!





كل عام ، يُنظّم سيدةSORA Economic Forum، حدث عالمي مجاني حيث يمكن للجميع الانضمام من خلال Zoom لاستكشاف الأفكار الضحية في الاقتصاد الكلي والسلطة والطائرات.November 2024وتأتي هذه الورشة في إطار إصدارها الثالث، الذي يجمع أعضاء المجتمع والخبراء لمناقشة كيف يمكن لـ SORA إعادة تشكيل التمويل العالمي.





على عكس المشاريع الائتمانية التقليدية ، يخطط SORA لاستخدامmulti-body sortitionوتشكل نظامًا مثيرًا للحكومة لتبقى الأمور عادلة ومستقرة، ولا توجد تكوينات للطاقة، بل فقط اتخاذ القرارات الذكية التي تدعم البيانات من قبل البرلمان SORA.





Learn More About SORA!

تحميل لعبة HackerNoon: The DeFi Writing Contest





في عام 2022، شارك HackerNoon مع SORA لإنشاءدورة كتابة الفيديو-حضور الأفكار والآراء والآراء في عالم التمويل التنموي.في الفترة من يوليو إلى أكتوبر، حصلت المنافسة على الكاتبين من جميع أنحاء العالم لمشاركتهم في مشاريع الائتمان والهندسة المالية والمستقبل للتمويل.





مع a$20,000 prize poolوmonthly 5,000 XSTUSDعلى سبيل المثال ، فإن المسابقة تظهر على منصة HackerNoon مع #التحديو #Substrateمن أشكال التفكير إلى التفكير العميق في تكنولوجيا DeFi، جاءت الشراكة مع مجموعة قوية: قصة رائعة وابتكارات مالية من الجيل التالي.هنا!

تعرّف على مسابقة الكتابة الخاصة بنا !!

تعرّف على مسابقة الكتابة الخاصة بنا !!

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هذا كل ما يحدث اليوم،

للقاءك في سلسلة جديدة!

The HackerNoon Team.