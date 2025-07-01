وشارك نيراهان راديي راشمالا مشروع تحليلات مالية متقدمة، وهي مبادرة أساسية تتحول إلى نطاق برنامج تحول مالية واسع يحدد إمكانات التقارير الإدارية للمؤسسة المالية الرائدة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف الخبراء من Niranjan Reddy Rachamala، الذي صممت بعناية الحلول الصناعية التي أعدت عدة حالات من البيانات المكتوبة العامة لتلبية احتياجات التقويم والتحليلات الإدارية المتقدمة.

وكان Niranjan Reddy Rachamala القدرة الرائعة في تصميم أنظمة معقدة وممارسة تقنية هي أساس هذه القصة النجاح.كما هي أساسية تقنية - في المقام الأول، مصمم الحلول- كان يراقب التكاملات المعقدة بين مختلف مجالات البيانات مثل General Ledger، Deposits، HR، Time and Expenses، Asset Management، و Procurement.

وتشمل التطوير التقني المعرفة العميقة في أنظمة البيانات للشركات. Niranjan Reddy Rachamala تصور استراتيجية شاملة باستخدام التقنيات MicroStrategy Reporting (MSTR) و Teradata ، جنبا إلى جنب مع إنشاء رمز معقد باستخدام Teradata Decision Expert (TDE) ومجموعة من أدوات Teradata (TPUMP ، MLOAD ، FLOAD ، BTEQ ، FAST / BTEQ Export).

وكانت النتائج الرئيسية في استراتيجية Niranjan Reddy Rachamala تلقائياً عملية تطوير رمز TDE باستخدام Visual Basic Scripting.هذا إصلاح رائع أدى إلى انخفاض وقت التطوير من حوالي 100 ساعة إلى 30 دقيقة فقط، وهو زيادة 98 في المائة في الكفاءة التي تؤكد حجم التزامها بالقدرة على التميز العملي.

لم يخلق هذا المشروع تأثيرات أكبر بكثير من النجاح في تنفيذها على الفور. ليس فقط أن نوريجان راديي راشمالالا وزملاؤه خلصوا من إنشاء منصة التحليل المالي بشكل لا يصدق، ولكن أيضا أنهم خلصوا ما سيصبح في النهاية أساسا استراتيجيا للشركة التي تدعم جميع متطلبات التحليل والوسائل الإحصائية لإدارة النتائج.

وكانت النتائج المحددة من هذا المشروع كبيرة.تقدم منصة تحليلات المالية القدرة على تحسين الوظائف والخدمة الذاتية، مما يدعم تحليلات أفضل، مما يسمح للمؤسسة بالرد بشكل أسرع وأكثر دقة على المتطلبات التجارية.تواصل عملية التوازن المطلوب من Niranjan Reddy Rachamala مع البيانات، مع الحفاظ على قيمة الدولار الفائقة في العديد من مستويات الترتيبات PSGL، مما يحقق سلامة البيانات.

في المستقبل، فإن النجاح في هذا المشروع قد يؤدي إلى تأثير كبير على تطوير التحليلات المالية في جميع أنحاء القطاع.موقع Niranjan Reddy Rachamala نموذج التنفيذ الفعلي في إنشاء منصات التحليلات على المستوى المؤسسي يضع نموذجًا للمبادرات المستقبلية.

وقد أصبح تصميم المشروع نموذجاً لتطبيقات التقارير الإدارية المتكاملة.عند استخدام أداة التقارير الإدارية MicroStrategy لتطوير تقارير مجموعة البنوك الأساسية ومتطلبات البلدان، فقد تمكنت من اتخاذ حلول تحليلية دقيقة على نطاق العالم مع فعالية غير مسبوقة.

وقد تمكن المشروع من تلبية احتياجات التقارير المباشرة في الوقت نفسه، وفي الوقت نفسه وضع الأساس لعمليات التحليل المستقبلية.تصميم Niranjan Reddy Rachamala المتقدم من التحليل المستمر مع BMC Control-M، جنبا إلى جنب مع التركيز الشديد على تحسين الأداء، هو دليل على قدرته على توفير حلول معقدة للبيانات المالية تحت ضغوط الشركات المتكررة.

Niranjan Reddy Rachamala

ويحترم Niranjan Reddy Rachamala من خلال خبرته التقنية والرؤية الاستراتيجية بسبب ممارساته المتطورة في مجال الهندسة البيانات والتطبيقات التحليلية للشركات، حيث يبلغ عمره 19 عاماً من الخبرة التجارية المهنية في قطاع البنوك والمالية، ويغطي الفجوة بشكل جيد بين الخبرة التقنية المتقدمة والقدرة الاستراتيجية للشركات، وتشمل تجربته تخزين البيانات على Microsoft SQL Server، Oracle، و Teradata، والانتقال إلى منصات AWS وAzure، وإلغاء الحلول التنفيذية.

مع درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والهندسة من جامعة Sri Venkateswara و شهادات الصناعة مثل TOGAF 9 ، Microsoft Azure Certified ، و Teradata تخصصات ، Niranjan لديه سلاحية تقنية واسعة تغطي لغات البرمجة (Python ، Unix Shell scripting ، T-SQL و PL/SQL SQL اللغات ، HQL ، PySpark) ، تكنولوجيا البيانات الكبيرة (AWS EC2/EMR ، Hadoop MapReduce) ، ومرافق البحوث البيانات ، والتجسس.

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