الرقابة المالية: 5 حالات عالمية وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تساعدك على تجنبها





هناك مؤسسات تثق بها في التعامل مع أموالك. البنوك والمحافظ الرقمية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها. ولكن هناك حقيقة ليست بالخطيرة: فأنت تفتح حسابًا هناك، ولكن السيطرة الكاملة على البنية التحتية الداخلية تقع في أيدي هذه الشركات. وفي نهاية المطاف، يمكنهم تقييد أموالك أو تجميدها، ناهيك عن بيع بياناتك الشخصية للآخرين. كما يمكنهم رفض خدماتهم بشكل انتقائي، وليس دائمًا لأسباب وجيهة. هذه هي الرقابة المالية، وهي حقيقية جدًا.





الرقابة المالية يحدث عندما يتم منع الأفراد أو المجموعات أو المنظمات من الوصول إلى الخدمات المالية أو استخدامها، مثل الحسابات المصرفية أو منصات الدفع، عادةً لأسباب سياسية أو قانونية أو اجتماعية. وقد يشمل ذلك تجميد الأموال أو إيقاف المعاملات أو حظر الوصول إلى الأموال كوسيلة للسيطرة على الأشخاص أو إسكاتهم.





إذا كنت تفترض أن هذا يحدث فقط في الدول الدكتاتورية، فأنت مخطئ تمامًا. فقد حدث هذا في جميع أنحاء العالم، في دول يُفترض أنها حرة وديمقراطية، وضد مجموعة واسعة من المنصات والمنظمات عبر الإنترنت. سنستكشف بعض الحالات هنا، وما يمكننا فعله لامتلاك أموالنا حقًا.





ويكيليكس (2010)

ويكيليكس هي منظمة أسسها رجل الأعمال الشهير جوليان أسانج ، وهي منظمة مكرسة لنشر الوثائق السرية، بما في ذلك البرقيات الدبلوماسية الأميركية الحساسة. وتتمثل مهمتها في تعزيز الشفافية من خلال الكشف عن سوء سلوك الحكومة والشركات من خلال إصدار معلومات سرية. وقد أدى هذا إلى جدل عالمي وتحديات قانونية للمنظمة ومؤسسها.









في عام 2010، ويكيليكس واجه لقد تعرضت ويكيليكس لحصار مالي كبير بعد نشر آلاف الوثائق الحكومية الأمريكية. وقد قامت شركات معالجة الدفع مثل Visa وMasterCard وPayPal بقطع التبرعات عن المنصة، مما أثر بشدة على قدرتها على العمل. وقد تسبب هذا الحصار في خسارة ويكيليكس لجزء كبير من تمويلها، مما أجبرها على تحويل التركيز نحو جهود جمع التبرعات من أجل البقاء.





ونتيجة لهذا، لجأت ويكيليكس إلى العملات المشفرة اللامركزية لتجاوز هذه القيود المالية. وقد وفرت هذه العملات وسيلة بديلة للمؤيدين للتبرع دون الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية، الأمر الذي سمح لويكيليكس بمواصلة عملياتها على الرغم من الحصار.





احتجاجات هونج كونج (2019)

تختلف هونج كونج، باعتبارها منطقة إدارية خاصة، والصين الشيوعية في نظامين قانونيين مختلفين تمامًا. تتبع هونج كونج نظامًا قائمًا على القانون البريطاني، مع المزيد من الحماية للحقوق والحريات الفردية. ومع ذلك، فإن الصين لديها نظام قانوني أكثر صرامة وخاضع لسيطرة الحكومة. ولهذا السبب تسبب مشروع قانون هونج كونج لعام 2019 لتعديل قانون المجرمين الهاربين في نزول الملايين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة.





كان من شأن هذا القانون أن يسمح بتسليم الأشخاص من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين في حالة ارتكاب جرائم خطيرة معينة، مثل القتل أو الاغتصاب. ومع ذلك، كان العديد من الناس قلقين من إمكانية استخدامه لأسباب سياسية أو ضد أي شخص ينتقد الحكومة الصينية (المؤيد للديمقراطية)، مما تسبب في انتشار الخوف على نطاق واسع. كان هناك سوء سلوك معروف على نطاق واسع من قبل الشرطة في ذلك الوقت، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد.









اليوم، لا يزال العديد من المتظاهرين السابقين، حتى بعد قضاء عدة سنوات في السجن، ويواجهون الرقابة المالية أيضًا لقد أغلقت العديد من البنوك المعروفة في هونج كونج الحسابات السابقة للمحتجين دون تقديم أي تفسيرات مناسبة، وهي الآن تمنعهم من فتح حسابات جديدة. وفي غياب الخدمات المصرفية الأساسية، يكافح المحتجون للعثور على وظائف أو التقدم بطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية، مما يجعل إعادة دمجهم في المجتمع أمرًا صعبًا. وعلى أقل تقدير، تم سحب مشروع القانون المهدد رسميًا في نفس العام، لذا نجحت الاحتجاجات.





احتجاجات نيجيريا ضد سارس (2020)





بدأت احتجاجات إنهاء وحدة مكافحة السرقة في نيجيريا في أكتوبر 2020 ردًا على وحشية الشرطة الواسعة النطاق، وخاصة من قبل فرقة مكافحة السرقة الخاصة (SARS)، التي اشتهرت بالتحرش والابتزاز والعنف ضد المواطنين. اكتسبت الاحتجاجات زخمًا سريعًا، وجذبت الاهتمام الدولي والتضامن من منظمات حقوق الإنسان المختلفة، مما سلط الضوء على الحاجة إلى المساءلة والتغيير المنهجي في ممارسات الشرطة في نيجيريا.









ومع تصاعد الأحداث، واجه المنظمون تحديات كبيرة، بما في ذلك الرقابة المالية. واعتمد العديد من النشطاء على منصات التمويل الجماعي والبنوك لجمع الأموال لشراء الإمدادات للاحتجاجات، والمساعدات الطبية، والدعم القانوني. ومع ذلك، بعد أن فرضت الحكومة النيجيرية قيودًا على جهود جمع التبرعات هذه، قامت بعض المنصات بتجميد الحسابات وإيقاف التبرعات، بزعم أنها تنتهك اللوائح المحلية.





واستجابة لهذه التحديات، لجأ النشطاء إلى مصادر تمويل بديلة، بما في ذلك العملات المشفرة في عام 2008، بدأت الحكومة النيجيرية في إنشاء صندوق خاص لجمع التبرعات، لتجاوز القيود المالية التي تفرضها الأنظمة المصرفية التقليدية. وبهذه الطريقة، أصبح بوسعهم تلقي التبرعات دون الاعتماد على البنوك أو الرقابة الحكومية. وفي غضون الشهر نفسه، أُعلن عن حل جهاز مكافحة الفساد. ومع ذلك، لا يزال المتظاهرون في نيجيريا يتظاهرون. استمر بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وانتهاكات الحكومة، لا تزال العملات المشفرة تُستخدم كأداة تمويل.





الاحتجاجات في بيلاروسيا (2020)

اندلعت هذه الاحتجاجات في أعقاب انتخابات رئاسية اعتقد كثيرون أنها مزورة، مما أدى إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد نظام ألكسندر لوكاشينكو. وردًا على الاحتجاجات، أطلقت السلطات العنان للعنف المنهجي ضد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات عديدة وعقوبات قانونية للمشاركين. وسارع الناشطون إلى حشد الدعم للمتضررين، وإنشاء جهود لجمع التبرعات لتوفير المساعدة المالية للعلاج الطبي والغرامات المفروضة على المتظاهرين.









ومع ذلك، فإن الحكومة البيلاروسية رد بالمثل من خلال إصدار أوامر للبنوك بتجميد التبرعات المخصصة لهذه الجهود الإنسانية. جمع صندوق BY_help، الذي أسسه الناشط أندريه ليونشيك، أموالاً كبيرة من تبرعات صغيرة، لكن المسؤولين وصفوا هذه المساهمات بأنها دعم لإجراءات مناهضة للحكومة. ونتيجة لذلك، أطلقت الحكومة تحقيقات في قضية ليونشيك واستهدفت الصندوق، واستولت على أكثر من 415 ألف جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة ضحايا وحشية الشرطة والقمع.





ولم تقتصر الحملة القمعية على الحد من الدعم المالي للمصابين أو المعاقبين بالغرامات، بل أدت أيضاً إلى صعوبات كبيرة للأفراد الذين لديهم حسابات مجمدة. ووجد العديد منهم أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، الأمر الذي جعلهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد تحمل العنف أثناء الاحتجاجات. وأظهرت تصرفات الحكومة استخداماً استراتيجياً للرقابة المالية لتقويض حركة التضامن وقمع المعارضة داخل البلاد.





تورنادو كاش (2022)

Tornado Cash هي خدمة خلط العملات المشفرة اللامركزية التي تعزز خصوصية المستخدم من خلال إخفاء سجلات المعاملات على Ethereum. من خلال تجميع الأموال وإعادة توزيعها، فإنها تسمح للمستخدمين بإجراء المعاملات دون تتبع أصولها بسهولة. غالبًا ما تُستخدم هذه الخدمة لتعزيز عدم الكشف عن هوية الأفراد الذين يرغبون في حماية خصوصيتهم المالية لأي سبب، مثل سلامتهم الشخصية ضد المضطهدين المحتملين.









في أغسطس 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash، مدعية أنها سهلت غسيل الأموال للمجرمين، بما في ذلك المتسللين. أدى هذا الإجراء إلى حصار المنصة ، ومنع العديد من المستخدمين من الوصول إلى خدماتها وإغلاق نطاقاتها. كانت عقوبات Tornado Cash بمثابة مثال مهم للرقابة المالية، حيث قيدت قدرة المستخدمين على استخدام أداة لتعزيز الخصوصية وأثارت مخاوف بشأن تجاوز الحكومة للتمويل اللامركزي.





تعد Tornado Cash واحدة من أولى منصات البرمجيات التي فرضت عليها الحكومة عقوبات، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين السلطات التنظيمية والدفع نحو الخصوصية في مجال العملات المشفرة. مؤسسيها يواجهون الآن تحديات قانونية، والمنصة نفسها خطوة واحدة بعيدا عن الرقابة الكاملة .





الحل في العملات المشفرة

كما نرى، فإن حريتنا المالية والإنترنتية ليست أمراً يمكن أن نعتبره أمراً مسلماً به. فالعديد من الأطراف تحاول باستمرار فرض الرقابة في كل مكان، ولكن لحسن الحظ، لدينا بعض أدوات الحرية التي يمكننا الاعتماد عليها. والعملات المشفرة هي بالطبع واحدة منها. وعلى عكس الأموال التقليدية، التي يتم سكها وتحكمها دائماً من قبل البنوك والحكومات، فإن العملات المشفرة تركز على اللامركزية، وحاكمها الوحيد هو الكود الذي تم بناؤه به.





ومن المعروف على نطاق واسع أنه إذا كنت تمتلك مفاتيح خاصة (الطريقة الوحيدة للوصول إلى محفظة العملات المشفرة والتحكم فيها)، فلا يمكن لأحد التلاعب بأموالك سواك... ووسطاء الشبكة . يختلف مستوى مقاومة الرقابة واللامركزية من شبكة إلى أخرى. ولهذا السبب واجهت Tornado Cash هذا القدر من القمع: لا توفر Ethereum، مع وسطاءها، مستوى عاليًا من مقاومة الرقابة.









من ناحية أخرى، هياكل الرسم البياني اللا دوري الموجه (DAG) بدون وسطاء للموافقة على المعاملات، مثل أوبيت أثبتت شبكات العملات المشفرة أنها أكثر لامركزية ومقاومة للرقابة. من خلال استخدام الرموز والبيانات داخل هذه الشبكة، يمكن للمستخدمين إجراء معاملات مباشرة من نظير إلى نظير دون وسطاء، بما في ذلك عمال المناجم أو "المحققون".





إن هذه اللامركزية تعزز مقاومة الرقابة المالية، حيث لا يوجد وسطاء يمكنهم منع أو تجميد المعاملات في أي مرحلة، ويحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أموالهم طوال الوقت باستخدام مفاتيحهم الخاصة. بهذه الطريقة يمكنك امتلاك أموالك بالفعل!





صورة متجهة مميزة بواسطة فريبيك



