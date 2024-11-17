الرقابة المالية: 5 حالات عالمية وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تساعدك على تجنبها

هناك مؤسسات تثق بها في التعامل مع أموالك. البنوك والمحافظ الرقمية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها. ولكن هناك حقيقة ليست بالخطيرة: فأنت تفتح حسابًا هناك، ولكن السيطرة الكاملة على البنية التحتية الداخلية تقع في أيدي هذه الشركات. وفي نهاية المطاف، يمكنهم تقييد أموالك أو تجميدها، ناهيك عن بيع بياناتك الشخصية للآخرين. كما يمكنهم رفض خدماتهم بشكل انتقائي، وليس دائمًا لأسباب وجيهة. هذه هي الرقابة المالية، وهي حقيقية جدًا.
الرقابة المالية
إذا كنت تفترض أن هذا يحدث فقط في الدول الدكتاتورية، فأنت مخطئ تمامًا. فقد حدث هذا في جميع أنحاء العالم، في دول يُفترض أنها حرة وديمقراطية، وضد مجموعة واسعة من المنصات والمنظمات عبر الإنترنت. سنستكشف بعض الحالات هنا، وما يمكننا فعله لامتلاك أموالنا حقًا.
ويكيليكس هي منظمة أسسها رجل الأعمال الشهير
في عام 2010، ويكيليكس
ونتيجة لهذا، لجأت ويكيليكس إلى العملات المشفرة اللامركزية لتجاوز هذه القيود المالية. وقد وفرت هذه العملات وسيلة بديلة للمؤيدين للتبرع دون الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية، الأمر الذي سمح لويكيليكس بمواصلة عملياتها على الرغم من الحصار.
تختلف هونج كونج، باعتبارها منطقة إدارية خاصة، والصين الشيوعية في نظامين قانونيين مختلفين تمامًا. تتبع هونج كونج نظامًا قائمًا على القانون البريطاني، مع المزيد من الحماية للحقوق والحريات الفردية. ومع ذلك، فإن الصين لديها نظام قانوني أكثر صرامة وخاضع لسيطرة الحكومة. ولهذا السبب تسبب مشروع قانون هونج كونج لعام 2019 لتعديل قانون المجرمين الهاربين في نزول الملايين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة.
كان من شأن هذا القانون أن يسمح بتسليم الأشخاص من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين في حالة ارتكاب جرائم خطيرة معينة، مثل القتل أو الاغتصاب. ومع ذلك، كان العديد من الناس قلقين من إمكانية استخدامه لأسباب سياسية أو ضد أي شخص ينتقد الحكومة الصينية (المؤيد للديمقراطية)، مما تسبب في انتشار الخوف على نطاق واسع. كان هناك سوء سلوك معروف على نطاق واسع من قبل الشرطة في ذلك الوقت، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد.
اليوم، لا يزال العديد من المتظاهرين السابقين، حتى بعد قضاء عدة سنوات في السجن،
بدأت احتجاجات إنهاء وحدة مكافحة السرقة في نيجيريا في أكتوبر 2020 ردًا على وحشية الشرطة الواسعة النطاق، وخاصة من قبل فرقة مكافحة السرقة الخاصة (SARS)، التي اشتهرت بالتحرش والابتزاز والعنف ضد المواطنين. اكتسبت الاحتجاجات زخمًا سريعًا، وجذبت الاهتمام الدولي والتضامن من منظمات حقوق الإنسان المختلفة، مما سلط الضوء على الحاجة إلى المساءلة والتغيير المنهجي في ممارسات الشرطة في نيجيريا.
ومع تصاعد الأحداث، واجه المنظمون تحديات كبيرة، بما في ذلك الرقابة المالية. واعتمد العديد من النشطاء على منصات التمويل الجماعي والبنوك لجمع الأموال لشراء الإمدادات للاحتجاجات، والمساعدات الطبية، والدعم القانوني. ومع ذلك، بعد أن فرضت الحكومة النيجيرية قيودًا على جهود جمع التبرعات هذه، قامت بعض المنصات بتجميد الحسابات وإيقاف التبرعات، بزعم أنها تنتهك اللوائح المحلية.
واستجابة لهذه التحديات، لجأ النشطاء إلى مصادر تمويل بديلة،
اندلعت هذه الاحتجاجات في أعقاب انتخابات رئاسية اعتقد كثيرون أنها مزورة، مما أدى إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد نظام ألكسندر لوكاشينكو. وردًا على الاحتجاجات، أطلقت السلطات العنان للعنف المنهجي ضد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات عديدة وعقوبات قانونية للمشاركين. وسارع الناشطون إلى حشد الدعم للمتضررين، وإنشاء جهود لجمع التبرعات لتوفير المساعدة المالية للعلاج الطبي والغرامات المفروضة على المتظاهرين.
ومع ذلك، فإن الحكومة البيلاروسية
ولم تقتصر الحملة القمعية على الحد من الدعم المالي للمصابين أو المعاقبين بالغرامات، بل أدت أيضاً إلى صعوبات كبيرة للأفراد الذين لديهم حسابات مجمدة. ووجد العديد منهم أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، الأمر الذي جعلهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد تحمل العنف أثناء الاحتجاجات. وأظهرت تصرفات الحكومة استخداماً استراتيجياً للرقابة المالية لتقويض حركة التضامن وقمع المعارضة داخل البلاد.
Tornado Cash هي خدمة خلط العملات المشفرة اللامركزية التي تعزز خصوصية المستخدم من خلال إخفاء سجلات المعاملات على Ethereum. من خلال تجميع الأموال وإعادة توزيعها، فإنها تسمح للمستخدمين بإجراء المعاملات دون تتبع أصولها بسهولة. غالبًا ما تُستخدم هذه الخدمة لتعزيز عدم الكشف عن هوية الأفراد الذين يرغبون في حماية خصوصيتهم المالية لأي سبب، مثل سلامتهم الشخصية ضد المضطهدين المحتملين.
في أغسطس 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash، مدعية أنها سهلت غسيل الأموال للمجرمين، بما في ذلك المتسللين. أدى هذا الإجراء إلى حصار المنصة ، ومنع العديد من المستخدمين من الوصول إلى خدماتها وإغلاق نطاقاتها. كانت عقوبات Tornado Cash بمثابة مثال مهم للرقابة المالية، حيث قيدت قدرة المستخدمين على استخدام أداة لتعزيز الخصوصية وأثارت مخاوف بشأن تجاوز الحكومة للتمويل اللامركزي.
تعد Tornado Cash واحدة من أولى منصات البرمجيات التي فرضت عليها الحكومة عقوبات، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين السلطات التنظيمية والدفع نحو الخصوصية في مجال العملات المشفرة.
كما نرى، فإن حريتنا المالية والإنترنتية ليست أمراً يمكن أن نعتبره أمراً مسلماً به. فالعديد من الأطراف تحاول باستمرار فرض الرقابة في كل مكان، ولكن لحسن الحظ، لدينا بعض أدوات الحرية التي يمكننا الاعتماد عليها. والعملات المشفرة هي بالطبع واحدة منها. وعلى عكس الأموال التقليدية، التي يتم سكها وتحكمها دائماً من قبل البنوك والحكومات، فإن العملات المشفرة تركز على اللامركزية، وحاكمها الوحيد هو الكود الذي تم بناؤه به.
ومن المعروف على نطاق واسع أنه إذا كنت تمتلك
من ناحية أخرى، هياكل الرسم البياني اللا دوري الموجه (DAG) بدون وسطاء للموافقة على المعاملات، مثل
إن هذه اللامركزية تعزز مقاومة الرقابة المالية، حيث لا يوجد وسطاء يمكنهم منع أو تجميد المعاملات في أي مرحلة، ويحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أموالهم طوال الوقت باستخدام مفاتيحهم الخاصة. بهذه الطريقة يمكنك امتلاك أموالك بالفعل!
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