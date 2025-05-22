في حين أن مايكروسوفت القديمة مثل Dogecoin و PEPE تتصرف مع الإعدادات التقنية المتقلبة والتوجه غير المحدد، فقد نشأت NexChain كواحدة من المتنافسين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي Web3.

يقع قطاع البلوك تشين في وسط تغيير استراتيجي، مع المستثمرين يتركزون بشكل متزايد على مشاريع تجمع بين عالم العمل الحقيقي والتكنولوجيا المتقدمة والتوسع.

NexChain: A Crypto متاجر

NexChain.ai ليس مجرد إطلاق blockchain آخر، بل هو منصة البنية التحتية عالية السرعة، متكاملة مع الذكاء الاصطناعي، وتقسيم كامل لتسوية المشاكل التي تواجهها منذ فترة طويلة، والتوتر المنخفض، والقدرة على التوسع، والقدرة على التكلفة التي تعاني من البلوك تشينات قديمة.

تستخدم البنية التحتية Nexchain التخزين و DAG (Directed Acyclic Graph) لإلغاء معالجة المعاملات الجانبية ، مما يوفر أكثر من 400,000 TPS. حتى على نطاق واسع ، يبقى تكلفة المعاملات المتوسطة بالقرب من 0.001 دولار ، بفضل نموذجات الذكاء الاصطناعي المتوقعة التي تقلل من استخدام الموارد وتحسين توزيع الغاز.

تم إنشاؤ Nexchain لتشغيل Web3 الحقيقي، مما يتيح الاتصال عبر سلسلة متواصلة من خلال بروتوكولات الجسر المتقدمة، سواء كانت DeFi أو NFT أو شبكات IoT، فإن الأكاديمية Nexchain تضمن التفاعل السلبي بين الأنظمة البيئية.

وقد دخل التسويق المباشر في مرحلة 13، مع انخفاض سعر الورق من 0،042 دولار في مرحلة 11 إلى 0،046 دولار حاليا، مما يتيح استرداد 652٪ عندما يتم تسويق الورق في 0.30 دولارًا.

كيفية شراء NexChain في 3 خطوات بسيطة

للمشاركة في هذا التوسع السريع في المبيعات المبتكرة:





انتقل إلى nexchain.ai. إنشاء حساب وإكمال عملية KYC قصيرة، مما يوضح التزام NexChain بجدية التنظيمية والسلامة للمستثمرين. بمجرد تقييمها، يمكن للمستخدمين شراء توقيعات NEX باستخدام ETH، USDT، أو BNB مباشرة من لوحة التحكم، مما يضمن ثقة في واحدة من أكثر الهواتف الذكية المتقدمة متوفرة حاليًا.

Dogecoin يواجه مقاومة حاسمة ، ولكن الحركة تزداد

في حين أن NexChain يتحرك إلى الأمام ، يواجه Dogecoin مقاومة هيكلية ومؤمنة المستثمرين تتدهور. تداول حوالي $ 0.225, DOGE لم يتمكن من استرداد $ 0.245 بعد مواجهة الإلغاء. المؤشرات التقنية تلقي صورة ملموسة ؛ تم استرجاع RSI إلى 62 من مستويات التبريد السريعة السابقة ، وتبدأ MACD في التراجع.





على الرغم من أن DOGE يبلغ أكثر من 5 مليار دولار في التداول اليومي ، فإن قيمته الكاملة في DeFi (TVL) لا تزال أقل من 5 مليون دولار.

PEPE يبحث عن الطريق وسط التقلبات

على الرغم من أن البعوض تحمي الدعم وتبقى RSI فوق 70 ، مما يدل على الضغط المستمر على الشراء ، إلا أن مقاومة في $ 0.00001671 قد أثبتت صعوبة في التراجع.

يمكن أن يحرك إغلاق أسفل هنا PEPE نحو 0.00002030، ولكن عدم الحفاظ على الدعم حول 0.00001450 يمكن أن تسبب التحرك مرة أخرى إلى 0.00001145، مما يؤدي إلى انخفاض الاهتمام.

ويؤكد هذا المناطق التجارية المتقلبة لماذا يختار العديد من التجار الآن الاستثمارات الأكثر استقرارًا ومستدامة مثل Nexchain.

على الرغم من أن الطاقة الذاتية يمكن أن تدعم المفاوضات، إلا أنها لا تزال تعيشها، وخاصة عندما تقدم المفاوضات المفاجئة الأحدث والأكثر قوة، مثل NexChain، إبداعات مبتكرة ومقترحات صارمة.

النتيجة

في حين أن DOGE و PEPE يتصرفون مع عدم اليقين التقني والمزيد من التضخم الاستثنائي، اتخذت NexChain مرحلة أساسية في سوق المبيعات المباشرة للكشف عن الكمبيوتر. وتقدم البنية التحتية المتقدمة التي تديرها الذكاء الاصطناعي طرحًا طويل الأمد من القيمة التي لا يمكنها أن تتوافق معها. مع كل مرحلة من بيعها المباشر مع ارتفاع أسعار ومزيد من الاهتمام للمستثمرين، يزداد زاوية المشاركة المبكرة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في نقل رأس المال من الهواتف الذكية إلى الهواتف الذكية، فإن الرسالة واضحة: لا يكتسب NexChain المبيعات المباشرة فقط النمو، بل يحدد معيارًا جديدا.

تم كتابة هذه القصة تحت برنامج HackerNoon Business Blogging Program. #DYOR قبل اتخاذ أي قرار مالي.

تم كتابة هذه القصة تحت برنامج HackerNoon Business Blogging Program. #DYOR قبل اتخاذ أي قرار مالي.



