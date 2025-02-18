الابتكار بهدف: كيف يبني ماروت بانديا مسيرته المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي





من الآمن أن نقول إن الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى. لا تزال هذه التكنولوجيا الرائدة متداخلة في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، وقد أدى تطورها السريع إلى خلق طلب على المتخصصين في التكنولوجيا الذين يمكنهم مساعدة المؤسسات على مواكبة التطورات، مما يوفر ثروة من فرص العمل الجديدة لمهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، ومديري منتجات الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات.









أحد الأفراد الذين تقدموا لرفع الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى هو ماروت بانديا ، مهندس أبحاث التعلم الآلي في ران بود ، وهي عبارة عن منصة حوسبة سحابية مصممة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.





ومع ذلك، لم يكن هدفه أن يصبح محترفًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي. بل إن اهتمامه بتعلم الفيزياء قاده إلى أن يصبح رائد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وكان مفتونًا باكتشاف الآليات الخفية للكون.





إذن، كيف انتهى به الأمر إلى الانغماس في ابتكارات الذكاء الاصطناعي؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب كشف الستار عن الكيفية التي دفعه بها فضوله إلى إجراء تغيير غير متوقع في مسيرته المهنية.

الفضول كبوصلة

ما هي قوانين الكون؟ كيف تحكم الطبيعة؟ كيف نشأت؟ أسئلة مثل هذه تثير اهتمام عقول المثقفين، وهذا الانبهار بالكون هو الذي أغرى بانديا في بداية حياته الأكاديمية.





"في البداية كنت مهتمًا بالفيزياء، منجذبًا إلى أسئلتها الأساسية حول طبيعة الواقع. ومع ذلك، رأيت في الذكاء الاصطناعي القدرة ليس فقط على فهم العالم، بل وأيضًا بناء أدوات يمكنها إعادة تشكيله"، كما يقول بانديا. دفعته هذه الرغبة في إحداث تأثير إلى التحول من الدراسات النظرية إلى الجوانب العملية للذكاء الاصطناعي.

التحول نحو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

كان بوسع بانديا أن يلعب بأمان بالبقاء في المجال الأكاديمي الذي اختاره؛ إلا أن فضوله دفعه إلى عالم علوم الكمبيوتر والتعلم الآلي. وتابع دراسته في بنغالور، المعروفة أيضًا باسم "وادي السيليكون في الهند"، وهي مدينة تتمتع بنظام بيئي مزدهر للابتكار التكنولوجي.





كان بانديا مهتمًا دائمًا بدراسة الفيزياء، ولكن بدلاً من ذلك، استثمر الطالب الفضولي رأس ماله الفكري في إنشاء أنظمة يمكنها حل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي: "كانت رحلتي في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مستوحاة من شغف عميق الجذور بطبيعة الوجود والإمكانيات التي لا نهاية لها التي يقدمها العلم للتأثير بشكل إيجابي على العالم".





لقد ألهم هذا التحول الأكاديمي بانديا لبناء أدوات قابلة للتطوير من شأنها أن تحدث تأثيراً عالمياً. وكانت خطوته التالية كفيلة برسم مسار جديد مرة أخرى.

دفع الحدود

ساهم بانديا في إحراز تقدم في هذا المجال من خلال اتباع نهج مبتكر لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير وفعالة. يركز عمله على سد الفجوة بين أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي لإنشاء حلول متطورة لبيئات الشركات الناشئة سريعة الخطى. أدى تفاني بانديا في المشاريع مفتوحة المصدر إلى تحسين كفاءة وإمكانية الوصول إلى التعلم الآلي لجمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، أدى إلى تحسينات في بنية النظام التي تسمح للنماذج المعقدة بالعمل بكفاءة محسنة.





ومن خلال هذه الجهود، يعمل بانديا على توسيع آفاق ما هو ممكن في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مما يسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة وتأثيرًا. ويهدف إلى إفادة ملايين المستخدمين من خلال عمله في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الدور الحالي والمساهمات

يعمل بانديا أيضًا كمهندس أبحاث في مجال التعلم الآلي في منصة الحوسبة السحابية Runpod، حيث يركز على تحسين خطوط أنابيب تدريب النماذج واسعة النطاق، وتطوير استراتيجيات استدلال فعّالة، والبحث عن مناهج جديدة للحوسبة الموزعة للتعلم الآلي. يتناول عمله التحديات المعقدة في تخصيص الموارد والجدولة لأحمال عمل التعلم الآلي، مما يمنح رؤى فريدة حول متطلبات قابلية التوسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.





استفاد مجتمع الذكاء الاصطناعي الأوسع من مشاركة بانديا في الأدوات مفتوحة المصدر التي تعمل على تعزيز كفاءة أدوات التعلم الآلي، كما يعمل أيضًا على تطوير بنية النظام من خلال أبحاثه في البنية التحتية للتعلم الآلي، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة للنماذج المعقدة.

أبحاث فايرا

إلى جانب دوره في Runpod، أسس بانديا شركة Phyra Research كمشروع شغوف لاستكشاف الأسئلة الحرجة في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي. ويوضح قائلاً: "إن فهم القيود العملية وقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية يساعدني في ترسيخ أبحاث السلامة في الواقع التقني".





كما يعمل بانديا كمحقق، حيث يبحث في أنماط الفشل المحتملة ومخاوف السلامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويوفر دوره المزدوج كمهندس وباحث حلقة تغذية مرتدة فريدة بين التنفيذ الفني واعتبارات السلامة.

ما هو التالي بالنسبة لبانديا؟

يتطلع بانديا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لأنه يرى إمكاناته في إحداث تأثير مفيد عبر أبعاد متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تعميق أبحاثه في أنظمة التعلم الآلي، والمساهمة في المنشورات الأكاديمية، والدعوة إلى الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتوجيه الجيل القادم من مهندسي الذكاء الاصطناعي.

5 نصائح لمهندسي الذكاء الاصطناعي الطموحين

يحرص بانديا على تزويد المبدعين في المستقبل بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح اليوم. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السير على خطاه، يقدم بانديا هذه الأفكار:





احتضن المسارات غير التقليدية : قم بالتغيير عندما تتوافق الفرص الجديدة مع شغفك.





إعطاء الأولوية للأساسيات : إن وجود أساس قوي في العلوم وهندسة الكمبيوتر أمر ضروري للعمل الرائد.





دمج الفضول مع التطبيق العملي : دع فضولك يقود الابتكار بينما تركز على إحداث تأثير حقيقي في العالم الحقيقي.

استفد من مجتمعات المصدر المفتوح : تواصل مع هذه المجتمعات للتعلم والمساهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الابتكار من خلال المرونة والتعاون : التكيف مع التحديات واعتماد العمل الجماعي لتحقيق الإنجازات.

مهنة مدفوعة بالفضول

تتميز رحلة بانديا بالمسارات غير التقليدية.





كان مهندسًا ناجحًا في مجال التعلم الآلي ورائد أعمال ومرشدًا، وقد وجه فضوله نحو مهنة مجزية. تطلب انتقاله من الفيزياء إلى الذكاء الاصطناعي المرونة والقدرة على التكيف والاستعداد لاستكشاف مناطق مجهولة.



