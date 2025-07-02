أسرار إعلان المطور: لماذا تصبح القنوات التقليدية ناجحة - وماذا تفعل بدلاً من ذلك

يا هاري!

إذا كنت تفقد النوم حول كيفية التسويق بشكل فعال للمطورين ، فلا أنت وحدك.

في استطلاعات حديثة حول صناعة البرمجيات B2B:

78٪ يقول إن الوصول إلى المطورين ومشاركتهم هو التحدي الرئيسي لهم

65٪ يحاولون إنشاء المحتوى الذي يتناقض فعلاً مع عملاء تقنيين

60٪ يدركون أن جهودها التسويقية للمطورين هي “تلقى أو تخسر” في أفضل الأحوال.

يبدو واضحاً؟

لذلك، لأن الحقيقة هي:developers are a tough nut to crack.

إنهم ضعيفون. - الإعلانات المزعجة. - بسرعة تخصيص أي شيء يشعر بالرطوبة حتى مثل الصدمة التسويقية.

ومع ذلك - إنهاabsolutely criticalإلى نجاحك





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إن المطورين ليسوا فقط المستخدمين، بل هم المفتشين التقنيين، والمديرين التنفيذيين، واللصوص الصامتين (وليسوا حاسمين) في قرارات الشراء الكبيرة.

ماذا لو لم تحصل على ثقتك؟

هذه العروض الستة الأرقام تبدأ التراجع بسرعة.





الحقيقة الصعبة حول قنوات الإعلانات للمطورين

دعونا نتكلم عن الأرقام لفترة واحدة.

Google Ads (صوتيات البرمجة): 0.09% CTR

رسائل متقدمة على Reddit (المتقدمة على المطور): 0.05% CTR

Stack Overflow Display Ads: 0.03% CTR

أنت لا تذهب فقط المال إلى الفراغ.

أنت أنتالاستثمار في القنوات التي يتم تدريب المتطوعين على تجاهلها بشكل فعال.

لأن المطورين لا يتوقعون أن يتم تسويقها.

هم يبحثون عنالحلول الحقيقية للمشاكل الحقيقيةكل ما يشعر أنه غير واقعي - أو غير معقول - يتم تقييمه على الفور.





إلغاء التعامل مع المطورين مثل Metrics

من السهل أن ننسى: المطورين هم أشخاص وليس شخصيات، لديهم التحديات الحقيقية، والحماس الحقيقي، المجتمعات الحقيقية.

وإذا أردت أن تتعامل معهم مثل البشر بدلاً من الأقمار الصناعية،everything changes:

81% يقولون أنهم أكثر عرضة للتعاون مع المحتوى الذي يتحدث إلى اهتماماتهم وواجباتهم.

75 ٪ يثقون بالعلامات التجارية التي تفهم الثقافة والتطورات العملية للمطورين

70% قد اكتشفوا أدوات جديدة من خلال مجتمع يثق به

هذا ليس فقط عن إنشاء مقاطع فيديو أكثر تقنية أو إدعاء بعض البوكر الأخرى.





ما الذي يعمل حقا في التسويق للمطورين؟

معظم متاجر المطورين الناجحين قد اكتشفوا حقيقة بسيطة:

المطورين لديهم حياة ومصالح فوق #CoderLife

Developers have lives and interests beyond #CoderLife

صدمة، حقا؟

هذا هو السبب في أن معظم المبيعات تنتج في الحديقة وليس في غرف النقل!

لا يتعلق الأمر بتشغيل عدد قليل من الإعلانات أو دعم عدد قليل من المقالات.relationships.

إنها عن:

تداول الأساليب التقليدية، الاستراتيجيات المضادة للبساطة، الاستراتيجيات المرتبطة بالروابط

استبدال معيارات الفساد للالتزام المعقول والتأثير على الإيرادات

إزالة لعبة التفكير للحصول على طريق واضح ومحدود إلى ROI.





فما هو التالي؟

إذا كان التسويق الخاص بك يشعر بالخوف في الفراغ ، فلن يكون لديك إزعاج - أنت تستخدم فقط الكتابة الخاطئة.

لقد حان الوقت لبعض جديد.

وفي HackerNoon، قد نجحت أكثر من 4،000 شركة في العثور على صوتها في عالم المطورين.

إذا كنت جاهزة للبدء في الاتصال بدلاً من التلفزيون، دعونا نتحدث.

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