Venom Foundation በ Closed-Network Stress Test ውስጥ 150k TPS ያደርጋል, ለ 2025 Mainnet Up መንገድ ይሰጣል

የዩናይትድ ስቴትስ, የዩናይትድ ስቴትስ, 23 May, 2025/Chainwire/---
“በአንድ መተግበሪያው የ Venom Chief Executive Officer Christopher Louis “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer Christopher Louis “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer Christopher Louis “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer” “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer” “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer” “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer” “የአንድ መተግበሪያ የ Venom Chief Executive Officer” “የአንድ መተግበሪያዎች” “የአንድ መተግበሪያዎች” “የአንድ መተግበሪያዎች” “የአንድ መተግበሪያዎች” “የአንድ መተ
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ለገበያዎች ምን አስፈላጊ ነው
- በ DAG ላይ የተመሠረተ mempool consensus ከ 400,000+ TPS በ synthetic benchmarks ውስጥ የክፍያ አግኝቷል, በእያንዳንዱ ጊዜ ትክክለኛነት ለመጠበቅ.
- Fair Order Flow — Distributed sorting layer (DAG) በ DAG ወደ አንድ ቀይ ቀይ ቀይ ቀይ ሊሆን ይችላል, የ Front-running እና ሌሎች MEV exploits መከላከያ.
- በ TVM ተኳሃኝ ሞዴል የኮምፒውተር መለያዎች እና ሂደቶች አሲንክሮኒየም, ከፍተኛ መጠን DeFi እና microtransactions ያደርጋል.
- Deterministic ደህንነት — Validators ተመሳሳይ ውፅዓት ለመፍጠር ይችላሉ, ይህም 2 n + 1 ትዕዛዞች አጠቃቀም በኋላ መጨረሻነት መረዳት ይቻላል, forks ምናልባት አይችልም.
- Lean networking footprint — Asynchronous block distribution ለኮምፒውተርዎች እና የኮምፒውተር ደንበኞች የፓይፕላስ ወጪዎች ዝቅተኛ ይጠበቃል.
የምርት መንገድ
Testnet (Q2 2025) – የደህንነት መቆጣጠሪያዎች, ኢኮስቴክኖሎጂ መሣሪያዎች, የቴክኖሎጂ መቆጣጠሪያዎች
የ Mainnet Migration (Q3 2025) – በቤት ውስጥ hard fork
ኢኮስቴክኖሎጂ ልማት (Q4 2025) – cross-chain bridges, feature-complete SDKs
አጠቃቀም
ሁሉም የክፍያ ውሂብ, የኮምፒውተር መዋቅር እና የሙከራ ስኬትዎች testnet መጀመር በፊት Venom የ GitHub የግል መዋቅር ላይ ይሰጣሉ. Independent auditors currently review both the security and performance aspects of the update.
The Venom Foundation ስለ ግምገማዎች
የ Venom ተቋም
የድር ጣቢያ:
https://x.com/VenomFoundation/
ግምገማዎች: [email protected]
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የ CEO
ሮክቶሮስ ሉይ ሲስ
የ VENOM ተቋም
መኖሪያ ቤት
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው የፕሬስ ማረጋገጫ ነው.