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Venom Foundation በ Closed-Network Stress Test ውስጥ 150k TPS ያደርጋል, ለ 2025 Mainnet Up መንገድ ይሰጣል

Chainwire2m2025/05/23
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

የ Venom ፕሮቶክሌት ከሁለት ሰከንዶች ውስጥ ከ 150,000 የንግድ ክፍያዎች (TPS) ለማጠናቀቅ እና ሁሉንም ትዕዛዞችን በ 3 ሰከንዶች ውስጥ ማጠናቀቅ ይችላሉ.
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የዩናይትድ ስቴትስ, የዩናይትድ ስቴትስ, 23 May, 2025/Chainwire/---የ Venom ተቋምየፕሮቶኮል መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው መጨረሻው

የ Venom ተቋም

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ለገበያዎች ምን አስፈላጊ ነው

  • በ DAG ላይ የተመሠረተ mempool consensus ከ 400,000+ TPS በ synthetic benchmarks ውስጥ የክፍያ አግኝቷል, በእያንዳንዱ ጊዜ ትክክለኛነት ለመጠበቅ.


  • Fair Order Flow — Distributed sorting layer (DAG) በ DAG ወደ አንድ ቀይ ቀይ ቀይ ቀይ ሊሆን ይችላል, የ Front-running እና ሌሎች MEV exploits መከላከያ.


  • በ TVM ተኳሃኝ ሞዴል የኮምፒውተር መለያዎች እና ሂደቶች አሲንክሮኒየም, ከፍተኛ መጠን DeFi እና microtransactions ያደርጋል.


  • Deterministic ደህንነት — Validators ተመሳሳይ ውፅዓት ለመፍጠር ይችላሉ, ይህም 2 n + 1 ትዕዛዞች አጠቃቀም በኋላ መጨረሻነት መረዳት ይቻላል, forks ምናልባት አይችልም.


  • Lean networking footprint — Asynchronous block distribution ለኮምፒውተርዎች እና የኮምፒውተር ደንበኞች የፓይፕላስ ወጪዎች ዝቅተኛ ይጠበቃል.

የምርት መንገድ

Testnet (Q2 2025) – የደህንነት መቆጣጠሪያዎች, ኢኮስቴክኖሎጂ መሣሪያዎች, የቴክኖሎጂ መቆጣጠሪያዎች

የ Mainnet Migration (Q3 2025) – በቤት ውስጥ hard fork

ኢኮስቴክኖሎጂ ልማት (Q4 2025) – cross-chain bridges, feature-complete SDKs

አጠቃቀም

ሁሉም የክፍያ ውሂብ, የኮምፒውተር መዋቅር እና የሙከራ ስኬትዎች testnet መጀመር በፊት Venom የ GitHub የግል መዋቅር ላይ ይሰጣሉ. Independent auditors currently review both the security and performance aspects of the update.

The Venom Foundation ስለ ግምገማዎች

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የ Venom ተቋም

የድር ጣቢያ:https://venom.foundation/

https://venom.foundation/

https://x.com/VenomFoundation/

https://x.com/VenomFoundation/

ግምገማዎች: [email protected]

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ሮክቶሮስ ሉይ ሲስ

የ VENOM ተቋም

መኖሪያ ቤት

ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.

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