Venmo's Friends List የዩናይትድ ስቴትስ ደህንነት አስተዳዳሪ ይሰጣል - እና እርስዎ ሊሆን ይችላል

የእርስዎን ጓደኞች ምንድን ነገር ያውቃሉ. እና በአጠቃላይ የዲጂታል ዓለም ውስጥ የእርስዎን ጓደኞች ምንድን ነው የሚታወቀው የግል ጓደኛዎች በእርስዎ አንድ ዋና ደህንነት ጓደኛ ሊሆን ይችላል. the recent scandal of US national security adviser Michael Waltz’s exposed Venmo Friends List Venmo, አንድ ታዋቂ የአሜሪካ ተንቀሳቃሽ የክፍያ መተግበሪያ በ PayPal አጠቃቀም, ተጠቃሚው ከሌሎች ከባድ ስልክ ወደ መተግበሪያ ላይ በመስመር ላይ እንደ "ወደቶች" ያካትታል. እነዚህን ጓደኞች ከዚያም ተጠቃሚው "ወደቶች ዝርዝር" ወደ መተግበሪያ ውስጥ ያካትታል, ተጠቃሚው በቀላሉ የ Venmo መለያዎችን ለማግኘት አይፈልጉም. መተግበሪያዎች ከባድ ስልክ መውሰድ ለማግኘት በአጠቃቀም እና አጠቃቀም ተስማሚ ሊሆን ይችላል, Venmo ማህበራዊ ሜዳሚካል ባህሪያት ይህ ባህሪያት ምናባዊ ነው, ምክንያቱም የእርስዎን ጓደኞች ዝርዝር, ነገር ግን ሁሉ የእርስዎን መለያዎች, እንደ የእርስ





በ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Mehrota እና Tim Marchman እንደ Waltz 'Mehrota እና Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Mehrota እና Tim Marchman እንደ Waltz 'Mehrota እና Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo 'Venmo Friends List' እንደ Waltz 'Venmo' እና Tim Marchman እንደ Waltz 'Mehrota እና Tim Marchman እንደ Waltz 'Venmo “ማተሮች, ግፊት ነጥቦች, ወይም አንድ መንገድ” Mehrota እና Marchman እንደ Venmo's Friends List እንደ ባህሪያት የግል ደህንነት ፍላጎት ይሰጣሉ: የመስመር ላይ ግንኙነትዎችን የግል እና ተመልካች በማድረግ, እነዚህ የፕሮግራምዎች “እነርሱም ከባድ ስሜት ከባድ ስሜት ከባድ ስሜት ከባድ ስሜት ከባድ ነው.





የ Waltz’s Friends List በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካዊ ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካል ኡሁ መለያዎች በከፍተኛ የቴክኒካል





የምስክር ወረቀት ማረጋገጫ የዲጂታል የኮምፒውተር ማረጋገጫ የዲጂታል የኮምፒውተር ማረጋገጫ የዲጂታል የኮምፒውተር ማረጋገጫ “አንድ የኮምፒዩተር ሳይንስ አንድ የኮምፒዩተር ሳይንስ ነው, ይህም የኤሌክትሮኒካዊ መንገድ የተጠበቀ መረጃን ለመታወቅ, ማግኘት, መተግበሪያ, ልማት እና ማረጋገጫ ላይ ያተኮረ ነው.” በኤሌክትሮኒካዊ እና የዲጂታል ምርቶች ከታች የሚከተሉትን የዲጂታል የምስክር ወረቀትን ያውቃል ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ በይነገጽ እና በኮርፖሬሽኖች በይነገጽ ላይ ይጠቀማል ፡፡ የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት እና የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት እና የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት እና የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት እና የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት እና የዲጂታል የምስክር ወረቀት የምስክር ወ





በዚህ ተጽዕኖ ላይ, እኔ በዚያ ላይ የተለጠፈው አንድ ጥቁር ጽሑፍ ላይ ተመልከት. የ Venmo የ iOS ዲጂታል forensics በ 2021 ውስጥ ይጀምራል በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ, በ Venmo ውስጥ የተመሠረተ ውሂብ ዓይነት እና ማንኛውም ተጠቃሚ በ iPhone ውስጥ የተመሠረተ ውሂብ ዓይነት ያውቃል. ለምሳሌ, የ "Friends List" ባህሪያት ያውቃል. የ "Waltz's Friends List" ውስጥ የ "Venmo" ስምዎች እና የ "Friends List" መለያዎች ማግኘት ይችላሉ. ነገር ግን, በ "Friends List" ባህሪያት ከ ብዙ ተጨማሪ ውሂብ አሉ, ማንኛውም ተጠቃሚዎች የ "Friends List" ባህሪያት ውስጥ የተመሠረተ ይሆናል. የ "Friends List" ባህሪያት ያውቃል, የ "Friends List" ባህሪያት ያውቃል, የ "Friends List" ባህሪያት ያውቃል, የ "Friends List" ባህ





ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነው. Venmo በ 2019 ላይ በ Mozilla እና Electronic Frontier Foundation (EFF) የተመሠረተ የግል ደህንነት ጓደኞች ዝርዝሮች እና ጓደኞች ዝርዝሮች በመውሰድ የግል ደህንነት ጓደኝነት ያውቃል. እነርሱ Venmo ለመ 1) ትክክለኛውን ትክክለኛነት የግል ለማግኘት, እና 2) ተጠቃሚዎች የእርስዎን ጓደኞች ዝርዝር ላይ የግል መተግበሪያዎችን ይሰጣሉ. የ BuzzFeed News በ 2021 መጨረሻው የ Venmo ተጠቃሚዎች በ Open Letter ውስጥ ብቻ የ 2 ደረጃን ለማሟላት የ "Friends List" መውሰድ አማራጮች ይሰጣል. Venmo ለሁለት ዓመት ለሁሉም ተጠቃሚዎች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች ጓደኞች





የ "Venmo's disregard for its users' privacy" (የ Venmo's ተጠቃሚዎች ደህንነቱ የተጠበቁ ስሜት) የ "Mozilla" እና "EFF" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" እና "EFF" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" እና "EFF" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "Mozilla" የተመሠረተ "M





ይህ ምርት ቡድን የምስክር ወረቀት እንደ የንግድ ስቴትሪት, ምንም ጥንካሬ መስፈርቶች አይደለም. Cory Munchbach, BlueConic ደንበኞች ውሂብ ፕላስቲክ ጂ.ኤስ. “አሁኑ ጊዜ ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች ደንበኞች”. እሱ የግል መረጃን “የተግበሪያ ደንበኞች ፍላጎት ለማግኘት የፈጠራ ኃይል” እና ደግሞ አንድ ብራንድ ተለዋዋዋጭ ነው. የግል መረጃን በዋናነት ፕሮጀክቶች ውስጥ ያካትታል, ኩባንያዎች “የመግል መረጃን ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት ከከፍተኛ ፍላጎት” ሊሆን ይችላል.