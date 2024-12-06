OpenAI ChatGPT Proን ይጀምራል፡ የ$200 ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋ አለው?

OpenAI በቅርብ ጊዜ በወር 200 ዶላር የሚሸጠው ChatGPT Pro የሚባል አዲስ የምዝገባ እቅድ አውጇል። ይህ እቅድ አሁን ምስሎችን የሚደግፍ እና በሂሳብ እና በኮድ የተሻሻለ ችሎታ ያለው የላቀ o1 ሞዴል ማግኘትን ያካትታል። እነዚህን እድገቶች በቅርበት እንደተከታተል ሰው፣ስለዚህ አዲስ አቅርቦት ሀሳቤ እዚህ አለ።
OpenAI እንደገና እድገት እያደረገ መሆኑ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜ፣ የ AI ልማት ፕላቶ ላይ ወድቋል የሚል ስጋት ነበረው ምክንያቱም ለአነስተኛ ግኝቶች እንኳን ብዙ ተጨማሪ ኃይል ስለሚያስፈልገው። በአዲሱ የ o1 ሞዴል, እነዚህ ፍርሃቶች ይቀንሳሉ. የO1 ሞዴል ምስሎችን የማስተናገድ እና በሂሳብ እና በኮዲንግ የተሻለ ስራ ለመስራት ያለው ችሎታ አስደናቂ ነው። AI አሁንም እየገሰገሰ እና የበለጠ ችሎታ እንዳለው ያሳያል.
ለ ChatGPT Pro በወር የ200 ዶላር ዋጋ ለእኔ ምክንያታዊ ይመስላል። ይህንን ያለምንም ማመንታት ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በእርግጠኝነት ይኖራሉ። ይሁን እንጂ ትልቁ ጥያቄ አገልግሎቱ ተመዝጋቢዎችን ለማቆየት በቂ ነው ወይ የሚለው ነው። አንዳንድ የመስመር ላይ ግምገማዎች ChatGPT Pro ከመደበኛው ስሪት ጋር ሲነፃፀር በኮድ 11% የተሻለ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ከመደበኛው የደንበኝነት ምዝገባ በ10 እጥፍ የበለጠ ውድ ስለሆነ፣ ለሁሉም ሰው የተሻለው ስምምነት ላይሆን ይችላል። ለአንዳንዶች እንደ ክላውድ 3.5 ያለ ርካሽ አማራጭ የበለጠ ማራኪ ሊሆን ይችላል። የመጨረሻ ፍርድ ከመስጠቴ በፊት የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች ምን እንደሚሉ ለማየት እየጠበቅኩ ነው።
የ o1 ፕሮ ሁነታ መዳረሻ ይበልጥ ውስብስብ ከሆኑ ጥያቄዎች ጋር ለሚሰሩ ተጠቃሚዎች ዋና ፕላስ ነው። ይህ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ፣ በተለይም እንደ ሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ህክምና ባሉ የሳይንስ ዘርፎች ላይ። በበለጠ ኃይለኛ የማመዛዘን ችሎታዎች፣ የ o1 ፕሮ ሁነታ ግኝቶችን ለማሳካት እና አስቸጋሪ ችግሮችን በብቃት ለመፍታት ይረዳል።
በመጨረሻም OpenAI የ o1 ሞዴል ለሁሉም የሚከፈልባቸው ተጠቃሚዎች እንዲገኝ ለማድረግ እና ከቅድመ እይታ ደረጃ ለማውጣት ወሰነ። በዚህ ለውጥ በጣም ተደስቻለሁ እናም እሱን ለመሞከር መጠበቅ አልችልም። OpenAI የላቁ ሞዴሎችን የበለጠ ተደራሽ ሲያደርግ፣ ብዙ ሰዎች ከችሎታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲያደርጉ ማየት በጣም ጥሩ ነው።
ChatGPT Pro ለድምጽ ሞጁሉ ያልተገደበ መዳረሻ እና ለተወሳሰቡ ጥያቄዎች የተሻሻሉ መልሶች ይሰጣል። ሆኖም፣ ያልተገደበ የድምጽ ባህሪን ምን ያህል ተጠቃሚዎች በመደበኛነት እንደሚጠቀሙ እርግጠኛ አይደለሁም። ለአንዳንዶች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለሁሉም ሰው ወሳኝ ላይሆን ይችላል.
በወር የደንበኝነት ምዝገባ ስለ $ 2,000 ወሬዎችም አሉ. ይህ ለፕሮፌሽናል፣ ለመንግስታዊ እና ለሳይንሳዊ ተጠቃሚዎች እውን ሆኖ ማየት እችላለሁ። በመደበኛ የድር ስሪት እና በኤፒአይ መዳረሻ መካከል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ምናልባትም ለ AGI (ሰው ሰራሽ አጠቃላይ ኢንተለጀንስ) በተግባራት ላይ ለሰዓታት ሊሰራ ይችላል። ይህ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የደንበኝነት ምዝገባ ለሥራቸው የላቀ AI ችሎታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ማጠቃለያ
የOpenAI's ChatGPT Pro አስደሳች አዳዲስ ባህሪያትን እና እንደ o1 ያሉ የተሻሻሉ ሞዴሎችን ያቀርባል፣ ነገር ግን ከፍተኛ ዋጋ ያለው መለያ ለብዙ ታዳሚዎች ማራኪነቱን ሊገድበው ይችላል። ተጠቃሚዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ እና ጥቅሞቹ ወጪውን እንደሚያረጋግጡ ማየት አስደሳች ይሆናል። ለተወሳሰቡ ተግባራት የላቀ AI ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፣ ChatGPT Pro ትልቅ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ ሌሎች ከመጀመሪያዎቹ አሳዳጊዎች ተጨማሪ ግብረ መልስ እስኪያዩ ድረስ በተመጣጣኝ ዋጋ አማራጮች መጣበቅን ሊመርጡ ይችላሉ።