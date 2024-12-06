ReadWrite
paint-brush
OpenAI ChatGPT Proን ይጀምራል፡ የ$200 ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋ አለው?@iamarsenibragimov
2,213 ንባቦች
2,213 ንባቦች

OpenAI ChatGPT Proን ይጀምራል፡ የ$200 ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋ አለው?

iamarsenibragimov3m2024/12/06
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESja-flagJAaz-flagAZps-flagPSmk-flagMKeu-flagEUiw-flagIWda-flagDAhr-flagHRam-flagAMsn-flagSNbg-flagBG
AM

በጣም ረጅም፤ ማንበብ

OpenAI በቅርብ ጊዜ **[ChatGPT Pro] የተባለ አዲስ የምዝገባ እቅድ አሳውቋል እቅዱ የላቀውን **o1 ሞዴል ማግኘትን ያካትታል፣ይህም አሁን ምስሎችን የሚደግፍ እና በሂሳብ እና በኮድ የተሻሻለ ችሎታ ያለው። ለ ChatG PT Pro በወር የ200 ዶላር ዋጋ ለእኔ ምክንያታዊ ይመስላል።
featured image - OpenAI ChatGPT Proን ይጀምራል፡ የ$200 ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋ አለው?
A pixelated robot asking for $200 once a month every month until you die Image created by HackerNoon AI Image Generator
iamarsenibragimov HackerNoon profile picture
0-item

OpenAI በቅርብ ጊዜ በወር 200 ዶላር የሚሸጠው ChatGPT Pro የሚባል አዲስ የምዝገባ እቅድ አውጇል። ይህ እቅድ አሁን ምስሎችን የሚደግፍ እና በሂሳብ እና በኮድ የተሻሻለ ችሎታ ያለው የላቀ o1 ሞዴል ማግኘትን ያካትታል። እነዚህን እድገቶች በቅርበት እንደተከታተል ሰው፣ስለዚህ አዲስ አቅርቦት ሀሳቤ እዚህ አለ።


ከ o1 ሞዴል ጋር አስደሳች ዝመናዎች

OpenAI እንደገና እድገት እያደረገ መሆኑ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜ፣ የ AI ልማት ፕላቶ ላይ ወድቋል የሚል ስጋት ነበረው ምክንያቱም ለአነስተኛ ግኝቶች እንኳን ብዙ ተጨማሪ ኃይል ስለሚያስፈልገው። በአዲሱ የ o1 ሞዴል, እነዚህ ፍርሃቶች ይቀንሳሉ. የO1 ሞዴል ምስሎችን የማስተናገድ እና በሂሳብ እና በኮዲንግ የተሻለ ስራ ለመስራት ያለው ችሎታ አስደናቂ ነው። AI አሁንም እየገሰገሰ እና የበለጠ ችሎታ እንዳለው ያሳያል.


ChatGPT Pro ወርሃዊ ክፍያ $200 ዋጋ አለው?

ለ ChatGPT Pro በወር የ200 ዶላር ዋጋ ለእኔ ምክንያታዊ ይመስላል። ይህንን ያለምንም ማመንታት ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በእርግጠኝነት ይኖራሉ። ይሁን እንጂ ትልቁ ጥያቄ አገልግሎቱ ተመዝጋቢዎችን ለማቆየት በቂ ነው ወይ የሚለው ነው። አንዳንድ የመስመር ላይ ግምገማዎች ChatGPT Pro ከመደበኛው ስሪት ጋር ሲነፃፀር በኮድ 11% የተሻለ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ከመደበኛው የደንበኝነት ምዝገባ በ10 እጥፍ የበለጠ ውድ ስለሆነ፣ ለሁሉም ሰው የተሻለው ስምምነት ላይሆን ይችላል። ለአንዳንዶች እንደ ክላውድ 3.5 ያለ ርካሽ አማራጭ የበለጠ ማራኪ ሊሆን ይችላል። የመጨረሻ ፍርድ ከመስጠቴ በፊት የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች ምን እንደሚሉ ለማየት እየጠበቅኩ ነው።


የ o1 Pro ሁነታ ጥቅሞች

o1 ፕሮ ሁነታ መዳረሻ ይበልጥ ውስብስብ ከሆኑ ጥያቄዎች ጋር ለሚሰሩ ተጠቃሚዎች ዋና ፕላስ ነው። ይህ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ፣ በተለይም እንደ ሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ህክምና ባሉ የሳይንስ ዘርፎች ላይ። በበለጠ ኃይለኛ የማመዛዘን ችሎታዎች፣ የ o1 ፕሮ ሁነታ ግኝቶችን ለማሳካት እና አስቸጋሪ ችግሮችን በብቃት ለመፍታት ይረዳል።


o1 ሞዴል አሁን ለሁሉም የሚከፈልባቸው ተጠቃሚዎች ይገኛል።

በመጨረሻም OpenAI የ o1 ሞዴል ለሁሉም የሚከፈልባቸው ተጠቃሚዎች እንዲገኝ ለማድረግ እና ከቅድመ እይታ ደረጃ ለማውጣት ወሰነ። በዚህ ለውጥ በጣም ተደስቻለሁ እናም እሱን ለመሞከር መጠበቅ አልችልም። OpenAI የላቁ ሞዴሎችን የበለጠ ተደራሽ ሲያደርግ፣ ብዙ ሰዎች ከችሎታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲያደርጉ ማየት በጣም ጥሩ ነው።


አዲስ ባህሪያት፡ የድምጽ ሞዱል እና የተሻሉ ምላሾች

ChatGPT Pro ለድምጽ ሞጁሉ ያልተገደበ መዳረሻ እና ለተወሳሰቡ ጥያቄዎች የተሻሻሉ መልሶች ይሰጣል። ሆኖም፣ ያልተገደበ የድምጽ ባህሪን ምን ያህል ተጠቃሚዎች በመደበኛነት እንደሚጠቀሙ እርግጠኛ አይደለሁም። ለአንዳንዶች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለሁሉም ሰው ወሳኝ ላይሆን ይችላል.


የ2,000 ዶላር ወርሃዊ ምዝገባ ወሬ

በወር የደንበኝነት ምዝገባ ስለ $ 2,000 ወሬዎችም አሉ. ይህ ለፕሮፌሽናል፣ ለመንግስታዊ እና ለሳይንሳዊ ተጠቃሚዎች እውን ሆኖ ማየት እችላለሁ። በመደበኛ የድር ስሪት እና በኤፒአይ መዳረሻ መካከል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ምናልባትም ለ AGI (ሰው ሰራሽ አጠቃላይ ኢንተለጀንስ) በተግባራት ላይ ለሰዓታት ሊሰራ ይችላል። ይህ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የደንበኝነት ምዝገባ ለሥራቸው የላቀ AI ችሎታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።


ማጠቃለያ

የOpenAI's ChatGPT Pro አስደሳች አዳዲስ ባህሪያትን እና እንደ o1 ያሉ የተሻሻሉ ሞዴሎችን ያቀርባል፣ ነገር ግን ከፍተኛ ዋጋ ያለው መለያ ለብዙ ታዳሚዎች ማራኪነቱን ሊገድበው ይችላል። ተጠቃሚዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ እና ጥቅሞቹ ወጪውን እንደሚያረጋግጡ ማየት አስደሳች ይሆናል። ለተወሳሰቡ ተግባራት የላቀ AI ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፣ ChatGPT Pro ትልቅ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ ሌሎች ከመጀመሪያዎቹ አሳዳጊዎች ተጨማሪ ግብረ መልስ እስኪያዩ ድረስ በተመጣጣኝ ዋጋ አማራጮች መጣበቅን ሊመርጡ ይችላሉ።

Miro-Leaders
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

iamarsenibragimov HackerNoon profile picture
iamarsenibragimov@iamarsenibragimov
I'm passionate about tech, business, AI
Read my stories

ተንጠልጣይ መለያዎች

purcat-imgtech-stories #open-source-software #ai #chatgpt #sam-altman #openai #chatgpt-pro #chatgpt-200-dollars-a-month #hackernoon-top-story

ይህ ጽሑፍ ቀርቧል...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ተዛማጅ ታሪኮች

Article Thumbnail
Data Ownership & Non Custodial DeFi - Not your keys, Not Your Tokens! With Madalin Muraretiu
by madalinsph
Jan 01, 1970
#noonies2022
Article Thumbnail
ON THE EVE OF THE FETE
by dostoyevsky
Jan 01, 1970
#satire
Article Thumbnail
AMA with Lina Survila, Women in Tech awards nominee
by noonies
Jan 01, 1970
#hackernoon-ama
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas