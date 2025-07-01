IPinfo PLUS: ከፍተኛ ጥራት የ IP ደህንነት ውሂብ ለከፍተኛ ደህንነት

Seattle, WA, 26th June— IPinfo, የአውተርኔት ውሂብ ኩባንያ, ዛሬ መጀመር ይሰጣልየ IPINFO Plus, አንድ አዲስ ምርት, ከፍተኛ-የተቀላቀትን የ IP intelligence በመስጠት የተመሠረተ, ከፍተኛ-የተቀላቀትን የ риска ሞዴል, ጓደኝነት ማረጋገጫ, እና ትክክለኛነት እርምጃዎችን ለመስጠት.
የ IPinfo Plus ለኮርፖሬሽኖች የተገነባው እና ከባድ ስዕሎች እና መደበኛ ቦታ ውሂብ በላይ የሚፈልጉትን, በይነመረብ ማረጋገጫ, አውታረ መረብ ኢንዱስትሪ, የሞባይል አቅርቦት ውሂብ እና ASN ውሂብ ላይ ከባድ ውሂብ ይሰጣል.
“የ IPinfo Plus ጋር, የእኛን የ IPinfo CEO Ben Dowling እንዲህ ይላል. “የ IP intelligence ከ ግምገማዎችን ለመፍጠር በጅምላ ዝርዝር, የተረጋገጠ ውሂብ በመስጠት ነው. አንድ IP በ anonymization ቴክኖሎጂን ይጠቀማል ከሆነ ብቻ መውሰድ helyett, እነርሱ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገ
32 የተመሠረተ የ IP ባህሪያት ጋር, IPinfo Plus ከባድ የ IPs ወደ ቀላል የይነገጽ ይቀየዳል, ስለዚህ የክፍያ, ደህንነት, እና ጥገና ቡድን ከሁለቱም አግኝተዋልም ሊሆን ይችላል:
- ትክክለኛውን በይነገጽ ትክክለኛነት እና በኬሚሜሎች ውስጥ ትክክለኛነት ዲያሜትር ጋር በይነገጽ ትክክለኛነት ያውቃል, በይነገጽ ውሂብ በይነገጽ መስፈርቶች እና በይነገጽ ትክክክለኛነት መስፈርቶች ለማሟላት ይረዳዎታል.
- Privacy Clarity: ትክክለኛ የይነገጽ ክፍሎች እና አቅራቢዎችን (VPN, proxy, Tor, relay) በይነገጽ ባሕር helyett, የተመሠረተ መቆጣጠሪያዎችን ያደርጋል.
- የኮርፖሬሽን ዝርዝር: የኮርፖሬሽን ስም እና MCC / MNC ኮድ, ስለዚህ የኮርፖሬሽን-ተኮር-ተኮር መስፈርቶች ለመፍጠር, የ SIM-swap ፍላጎት ማረጋገጥ ወይም ብቻ በባህር መግቢያ ክፍያዎችን ለማቅረብ ይችላሉ.
- የ Network Change Detection: የቅርብ ጊዜ የተቀየደው የጅምላ ቦታ እና የ ASN ውሂብ ለ የ IP አካባቢዎች እና የፕራስቴክኖሎጂ ውሂብዎችን ለመውሰድ ይረዳል: የቅርብ ጊዜ የተቀየደው የ IP አካባቢዎች ላይ የፈጠራ ጥቅሞች ወይም ደህንነት ጥቅሞች ለመውሰድ አስፈላጊ ነው.
- Infrastructure Identification: በይነገጽ, anycast, እና በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ
IPinfo Plus Use Cases Include:
- የ VPN እና የ proxy አገልግሎቶች የምስክር ወረቀት: የተመሠረተ ደህንነት ፖሊሲዎች እና መዳረሻ መቆጣጠሪያዎችን ለመፍጠር የተመሠረተ anonimization አገልግሎቶች እና አቅራቢዎችን ማረጋገጥ
- የ IP reassignment detection: የ Monitor geo እና ASN የይነገጽ ሰዓቶች ይቀየዳል, በይነገጽ የይነገጽ የይነገጽ የይነገጽ ሰዓቶች ይቀየዳል.
- ተንቀሳቃሽ አቅራቢ ጥገና መከላከያ: MCC / MNC ኮዶች እና ተንቀሳቃሽ አቅራቢ ስምዎችን በመጠቀም ተንቀሳቃሽ አቅራቢ-SIM-swap መዳረሻዎችን ለመቆጣጠር ወይም በይነመጡ አውታረ መረብዎች ላይ በቀጥታ መክፈል ይቻላል.
- ትክክለኛነት ዲያሜትር ይጠቀማል, በይነገጽ ትክክለኛነት ቁጥጥር ቁጥጥር ቁጥጥር መስፈርቶች ለማሟላት, የክፍያ, ወይም ውሂብ መኖሪያ ቤት
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IPinfo Plus ከ $ 62 / ወር (አንድ ዓመት ትዕዛዞች ጋር) ለ 150,000 API ትዕዛዞች ይቻላል, ከ 1M ትዕዛዞች እስከ 1M ትዕዛዞች ላይ ተስማሚ ዋጋዎች ይሰጣል.Snowflake ገበያ, ወይም የ Google Cloud Marketplace (የእኛንእናየአሜሪካአግኙን
መተግበሪያዎች ዛሬ በ API ላይ ለመጀመር መግዛት ይችላሉ.የ IPINFO.IO / ተጨማሪአግኙንጽሑፍከሁለት ደቂቃዎች ውስጥ መጀመር ይችላሉ.
የ IPinfo በዓለም ላይ በጣም ትክክለኛ የ IP ውሂብ ያቀርባል, በይነገጽ እና የሞባይል አቅርቦት ከ, በይነገጽ እና በይነገጽ እና በይነገጽ እና በይነገጽ እና በይነገጽ እና በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በጣም ትክክለኛ የ IP ውሂብ ያቀርባል. የ IPinfo ከ Developers እስከ Fortune 500 ኩባንያዎች ከ 500,000 በላይ ተጠቃሚዎች በይነገጽ ውሂብ ይጠቀማሉ, የ IP ውሂብ ይጠቀማሉ, ደህንነት ጥቅሞች ለመቀነስ, መደበኛ ጥገና ለማረጋገጥ, እና የተሻለ ደንበኞች ልምድ ለማረጋገጥ. የ IPinfo ጠንካራ እና ደህንነቱ የተጠበቀ API በየዓመቱ ከ 1 ቢሊዮን በላይ ጥያቄዎች ያካትየ IPinfo.io.
የምስክር ወረቀት: Meghan Prichard
ስልክ ቁጥር: 1 (800) 731-7893
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