From Legacy to Insight: Web Analytics Platforms ለይነገጽ ጥቅሞች

Still Holding On? ይታያል ይሆናል? ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁ እርስዎ መጠቀም ይችላሉ. እርስዎ መጠቀም ይችላሉ. እርስዎ መጠቀም ይችላሉ. እርስዎ መጠቀም ይችላሉ. እርስዎ መጠቀም ይችላሉ. አግኝቷል, ነገር ግን, እሱ ውስጥ የተመሠረተ ነገር ሁሉ መውሰድ. Your Old Data Isn’t Junk የእርስዎን የቅርብ ውሂብ ከባድ አይደለም ሰዎች የፀሐይ ስርዓቶች እንደ የዱቄት የዱቄት መሣሪያዎች ናቸው. ነገር ግን እነዚህን ውሂብ ውስጥ ዋጋ አሉ. ይህ ሞዴሎች, ፈጠራዎች, ተጠቃሚ ፍላጎቶች ዓመታት ናቸው. ሁሉም ከፍተኛዎች እና ዝቅተኛዎች. ይህ ምንም ነገር አይደለም, እርስዎ ከታች መውሰድ ይችላሉ እና እርግጠኛ ይሆናል. በዚያ ላይ ያውቃሉ. ይህ ካሬም ላይ የሽያጭ ዝቅተኛ ይሆናል. እርስዎ ከዓመቱ በፊት በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ወይም ከዓመቱ በፊት ምን ይሆናል? የእርስዎን ታሪክ አይሆንም, እርስዎ ብቻ ምንም ምንድን ቁጥር ይመልከቱ. እና ይህ በእርግጥ መውሰድ አይደለም. ይህ ብቻ የሽያጭ ነው. በተጨማሪም, ቡድን እነዚህን ታሪካዊ ውሂብ ጋር ተስማሚ ይሆናል. እነርሱ እንዴት ያውቃሉ, እንዴት ጋር ሥራ እንደሚቻል ያውቃሉ. በተጨማሪም ስርዓት ከባድ ከሆነ, ይህ ተስማሚ ነው. በጣም ፈጣን ያውቃሉ, እና ከዚያም ሁሉም ነገር ይወዳሉ. የቴክኒካዊ ጓደኝነት በላይ ይመዝገቡ. የእርስዎን አስተማማኝነት ይወዳሉ. Moving Isn’t Just “Moving” “ወደ” ብቻ “ወደ” አይደለም. ይህ በይነገጽ ላይ ነው. የይነገጽ ብቻ "የአውሮፕሬሽን" ጠቅ ያድርጉ እና ፋይሎች ወደ አዲስ መሣሪያ ያውቃሉ. የቀድሞው የፕሮፕላስቲክዎች የጉርሻዎች, ብጁ መለያዎች, የፋስቲክ ማጣሪያዎች, እና ሌሎች ምን ያውቃል. አንዳንድ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ ድረስ, በይነገጽ ውስጥ መውሰድበት ጊዜ, በቂ ዓመታት ውስጥ አይቆጠሩ. ከዚያም መጠን አለብዎት. አንተ ብቻ ሁለት የፕላስቲክ ፎቶዎችን መውሰድ አይችሉም. በአብዛኛው የጎማዎች, የሙዚቃ ውሂብ, ተጠቃሚ ጉዞዎች ጋር ተስማሚዎት. ሁሉም ነገር መቁረጥ, ማተሚያ, እና የተመሠረተ መሆን አለበት. የንግድ ይጀምራል. ሰዎች ደግሞ በዚህ ጓደኝነት በመርዳት ለመርዳት ይፈልጋሉ. ይህ ብዙ ነው. Don’t Do It All at Once ሁሉም ነገር አንድ ጊዜ ማድረግ አይችልም ይህ አስደናቂ ይሆናል ከሆነ, ይህ ሊሆን ይችላል. ነገር ግን እዚህ ነገር ነው - እርስዎ ሁሉም ነገር አንድ ጊዜ መጠቀም አይፈልግም. አነስተኛ ይጀምራል. የእርስዎን መተግበሪያን አንድ ክፍሎች ይግኙ. እርስዎ ጣቢያዎን ውሂብ መካከል አንድ ክፍሎች ብቻ መተግበሪያ ይችላሉ. ወይም አንድ ሳምንታት መጠን ጋር ፈተና ይጠቀሙ. እርስዎ የ Sandbox እንደ ይህ ይጠቀሙ. ምን መጫወት ነው, ምን ያውቃል. አንድ ጊዜ እርስዎ አንድ ፍላጎት አግኝቷል, እርስዎ የሚፈልጉትን ነገር ለመፍጠር. የእርስዎን አዲስ ሥርዓት ለመፍጠር በተመሳሳይ መንገድ ለመፍጠር ይሆናል. ቀጣይ መዋቅር ለመክፈት አይደለም. አሁን በእርግጥ የሚፈልጉትን ነገር ይመልከቱ. ከሁሉም ዓመት ከሁሉም ጊዜ የሚፈልጉትን ነገር ይመልከቱ. እና ከባድ ቁሳቁሶች - የእርስዎ ሪፖርቶች, የእርስዎን መከታተል ፍለጋዎች - ከባድ ቁሳቁሶች ለመውሰድ ጊዜ ነው. የእርስዎ ቡድን ከባድ እና አዲስ ቁሳቁሶች ለመውሰድ ይሆናል. የእርስዎን ፍለጋን ለመውሰድ ይሆናል. ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ይሆናል. መጨረሻው ጊዜ, ሙሉ ስኬት ለመፍጠር የተሻለ ይሆናል. ነገር ግን የቀድሞው ስርዓት ላይ ወደብ መቁረጥ አይችሉም. ከባድ ውስጥ ከባድ ይጫወታሉ. እርስዎ ያገኛሉ. What Happens Next Feels Better ቀጣይ ምን ይሆናል ቀጣይ ምን ይሆናል ልዩነት ብቻ የቴክኒክ አይደለም. ይህ እንዴት ነው አዲስ ስርዓት ውስጥ ይሰራል. አግኙን ማረጋገጫዎች ፈጣን ይጫወታሉ. ቁጥርዎች አስቸጋሪ ናቸው. ሰዎች የቴክኒክ ስብሰባዎች ከባድ ይጫወታሉ. እነርሱ የሚያውቁትን ነገር ያረጋግጣሉ. እነርሱ የተሻለ ጥያቄዎችን ይጀምራል. እናንተ የእርስዎን የቅርብ ውሂብ ጋር አግኝቷል, እርስዎ ምንም ነገር አግኝቷል. በእርግጥ, እርስዎ አዲስ ነገር አግኝቷል - clarity.The past is still there, but now it’s easier to understand, easier to act on. ይህ በይነገጽ ውስጥ ይጀምራል. ብቻ ማረጋገጫ ብቻ አይደለም. ብቻ መከታተል አይደለም. እውነተኛ ጥንካሬ. እና አንድ ጊዜ ቡድን ይህን አግኝቷል, እነርሱም መሄድ አይፈልግም. One Last Thing አንድ መጨረሻ ነገር ይህ ቀላል ነው, እነርሱም መጠቀም አይችልም, እነርሱም መግዛት ቀላል ነው, ነገር ግን መግዛት አይችልም. እርስዎ የፕላኔቲክ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ እርስዎ የሚፈልጉትን ነገር ይጠቀማል, ነገር ይጠቀማል, ነገር ይጠቀማል, ነገር ይጠቀማል. ይህ መሳሪያዎች ብቻ አይደለም, ነገር ግን መጨረሻው, እርስዎ ያውቃሉትን ነገር ያውቃሉ - እና በመጨረሻም ያውቃሉትን ነገር ያውቃሉ. Social Links የ LinkedIn \n \n ይህ ታሪክ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ በ Sanya Kapoor የተለጠፈው ነው. ይህ ታሪክ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ በ Sanya Kapoor የተለጠፈው ነው.