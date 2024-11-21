DegenLayer የመጀመሪያውን Memecoin ተኮር Blockchainን አስተዋውቋል

** ሉክሰምበርግ፣ ሉክሰምበርግ፣ ህዳር 21፣ 2024/Chainwire/--**DegenLayer፣ አዲስ የጀመረው memecoin ተኮር blockchain እና የንግድ ተርሚናል መተግበሪያ ስብስብ፣የቴስትኔት መልቀቁን አስታውቋል፣ ይህም ለመጪው የሜይንኔት ጅምር ቁልፍ እርምጃ ነው። የመሳሪያ ስርዓቱ የ 20 ቢሊዮን ዶላር ፈሳሹን በኦፕቲዝም ሱፐርቼይን ስነ-ምህዳር ውስጥ ጥቅም ላይ በማዋል ዜሮ ማዋቀር memecoin ንግድ እና መፍጠርን ለማመቻቸት ያለመ ነው።
የፕሮጀክቱ አዘጋጆች በቀን DEX የንግድ መጠን 200 ሚሊዮን ዶላር በመገመት በቀን 1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ በETH ያቅዱ። በዝቅተኛ የግብይት ክፍያዎች እና በተሳለጠ የተጠቃሚ በይነገጽ፣DegenLayer ለዋና ተጠቃሚዎች በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የንግድ ልውውጥ እና ፈጠራ ላይ እንዲሳተፉ መግቢያ በር ለማቅረብ ይፈልጋል።
የፕሮጀክቱ ተወላጅ ማስመሰያ $DELAY ባለፈው ሳምንት በ Uniswap ላይ ፍትሃዊ ነበር የጀመረው እና በሚቀጥለው ሳምንት ከከፍተኛ 15 CoinGecko-ደረጃ ልውውጦች በአንዱ ላይ ሊዘረዝር ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለ10 ሚሊዮን+ ተጠቃሚ ማህበረሰባቸው ማስመሰያውን ማግኘት ይችላል።
ፕሮጀክቱ ከ60+ ሰው ቡድን የተጎላበተ ሲሆን ከታዋቂ ስኬቶች ጀርባ ነው።
የጋራ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ጃኮብ Rylko "በሁለቱም በዌብ3 እና በጨዋታ ላይ ያለን የተረጋገጠ ሪከርድ አጓጊ የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን ለማቅረብ ያለንን ችሎታ ያሳያል" ብለዋል። "በDegenLayer፣ ጉዲፈቻን ለማፋጠን አሁን ያለውን የ3 ሚሊዮን+ ተጠቃሚዎችን በቴሌግራም ሚኒ አፕ በFirecoin እያዋጣን ነው።"
የDegenLayer አጀማመር የMemecoin ንግድን ለዋና ተጠቃሚዎች ተደራሽ በማድረግ የተቋቋመውን የኦፕቲዝም መሠረተ ልማትን በማጎልበት ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል፣ ይህም በCoinbase's BASE Layer 2 ጥቅም ላይ ይውላል።
ስለ DegenLayer እና ለ memecoin ግብይት አብዮታዊ አቀራረብ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ።
ዋና ሥራ አስፈፃሚ
ያዕቆብ Rylko
DegenLayer
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይረዱ