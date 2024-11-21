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DegenLayer የመጀመሪያውን Memecoin ተኮር Blockchainን አስተዋውቋል@chainwire
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DegenLayer የመጀመሪያውን Memecoin ተኮር Blockchainን አስተዋውቋል

Chainwire2m2024/11/21
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

DegenLayer, a newly launch memecoin focus on blockchain & trading terminal app suite, testnet መለቀቁን አስታውቋል። የፕሮጀክቱ ተወላጅ ማስመሰያ $DELAY ባለፈው ሳምንት በ Uniswap ላይ ፍትሃዊ ነበር የጀመረው እና በሚቀጥለው ሳምንት ከከፍተኛ 15 CoinGecko-ደረጃ ልውውጦች በአንዱ ላይ ሊዘረዝር ተዘጋጅቷል። DegenLayer በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የንግድ ልውውጥ እና ፈጠራ ላይ እንዲሳተፉ ለዋና ተጠቃሚዎች መግቢያ በር ለማቅረብ ይፈልጋል።
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** ሉክሰምበርግ፣ ሉክሰምበርግ፣ ህዳር 21፣ 2024/Chainwire/--**DegenLayer፣ አዲስ የጀመረው memecoin ተኮር blockchain እና የንግድ ተርሚናል መተግበሪያ ስብስብ፣የቴስትኔት መልቀቁን አስታውቋል፣ ይህም ለመጪው የሜይንኔት ጅምር ቁልፍ እርምጃ ነው። የመሳሪያ ስርዓቱ የ 20 ቢሊዮን ዶላር ፈሳሹን በኦፕቲዝም ሱፐርቼይን ስነ-ምህዳር ውስጥ ጥቅም ላይ በማዋል ዜሮ ማዋቀር memecoin ንግድ እና መፍጠርን ለማመቻቸት ያለመ ነው።


የፕሮጀክቱ አዘጋጆች በቀን DEX የንግድ መጠን 200 ሚሊዮን ዶላር በመገመት በቀን 1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ በETH ያቅዱ። በዝቅተኛ የግብይት ክፍያዎች እና በተሳለጠ የተጠቃሚ በይነገጽ፣DegenLayer ለዋና ተጠቃሚዎች በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የንግድ ልውውጥ እና ፈጠራ ላይ እንዲሳተፉ መግቢያ በር ለማቅረብ ይፈልጋል።


የፕሮጀክቱ ተወላጅ ማስመሰያ $DELAY ባለፈው ሳምንት በ Uniswap ላይ ፍትሃዊ ነበር የጀመረው እና በሚቀጥለው ሳምንት ከከፍተኛ 15 CoinGecko-ደረጃ ልውውጦች በአንዱ ላይ ሊዘረዝር ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለ10 ሚሊዮን+ ተጠቃሚ ማህበረሰባቸው ማስመሰያውን ማግኘት ይችላል።


ፕሮጀክቱ ከ60+ ሰው ቡድን የተጎላበተ ሲሆን ከታዋቂ ስኬቶች ጀርባ ነው። PunksClub.io የ CryptoPunk ማህበራዊ አውታረ መረብ ፣ Music.com (ከPharrell ዊሊያምስ ጋር የተገነባ)፣ እና እንደ The Witcher 3 እና Dying Light 2 ያሉ የAAA ጨዋታዎች። መስራች ቡድኑ ቀደም ሲል በSuperBid አስደናቂ ስኬት አስመዝግቧል፣ በ2021 ከ$0.01 ወደ $12 ነበር።


የጋራ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ጃኮብ Rylko "በሁለቱም በዌብ3 እና በጨዋታ ላይ ያለን የተረጋገጠ ሪከርድ አጓጊ የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን ለማቅረብ ያለንን ችሎታ ያሳያል" ብለዋል። "በDegenLayer፣ ጉዲፈቻን ለማፋጠን አሁን ያለውን የ3 ሚሊዮን+ ተጠቃሚዎችን በቴሌግራም ሚኒ አፕ በFirecoin እያዋጣን ነው።"


ቁልፍ ባህሪዎች እና ትንበያዎች

  • ለቫይራል ተጠቃሚ ሽልማቶች የተመደበው 50% ገቢ ያለው የፈጠራ "የፓምፕ ቴክኖሎጂ"፣ የ$DELAY እና የ memecoin ግዢዎች
  • የቫይራል ሪፈራል ፕሮግራም 100,000 ዶላር በየቀኑ የሽልማት ስርጭቶችን ያሳያል
  • እንከን የለሽ ውህደት ከቴሌግራም 1B+ የተጠቃሚ መሰረት በትንሽ መተግበሪያ
  • አንድ ጠቅታ memecoin መፍጠር እና የንግድ በይነገጽ ላልሆኑ ተጠቃሚዎች
  • ከ$0.01 በታች የሆኑ የግብይት ክፍያዎች ከ2,000 TPS አቅም ጋር


የDegenLayer አጀማመር የMemecoin ንግድን ለዋና ተጠቃሚዎች ተደራሽ በማድረግ የተቋቋመውን የኦፕቲዝም መሠረተ ልማትን በማጎልበት ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል፣ ይህም በCoinbase's BASE Layer 2 ጥቅም ላይ ይውላል።

ስለ DegenLayer

DegenLayer የ memecoin ግብይት ለዋና ተጠቃሚዎች ተደራሽ ለማድረግ የተነደፈ የንግድ ተርሚናል እና Ethereum Layer 2 blockchain ነው። በOptimism ቴክኖሎጂ ላይ የተገነባው መድረክ ዝቅተኛ ወጪ፣ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ግብይቶችን እና ለ memecoin ንግድ እና ፈጠራ ዜሮ ማዋቀር በይነገጽ ያቀርባል። በዌብ3፣ በጨዋታ እና በመዝናኛ ችሎታ ባለው ቡድን የተደገፈ DegenLayer አዳዲስ የብሎክቼይን መፍትሄዎችን ለአለም አቀፍ ገበያ ለማምጣት ያለመ ነው።


ስለ DegenLayer እና ለ memecoin ግብይት አብዮታዊ አቀራረብ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ። https://degenlayer.wtf . የሚዲያ ጥያቄዎች ሊመሩ ይችላሉ። [email protected] .

ተገናኝ

ዋና ሥራ አስፈፃሚ

ያዕቆብ Rylko

DegenLayer

[email protected]

ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይረዱ እዚህ


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