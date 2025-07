Bitunix በ CoinTracking ጋር ተስማሚነት ይረዳል, ተጠቃሚዎች ቀላል መሳሪያዎች እና ፋይሎችን መቆጣጠር ይረዳል

Bitunix exchange is pleased to announce a new partnership with CoinTracking, one of the most trusted tools for crypto tax reporting and portfolio tracking. This integration is now live, allowing Bitunix users to easily sync their trading data and manage their entire crypto portfolio with greater accuracy and convenience.

CoinTracking በዓለም ዙሪያ ከ 1.9 ሚሊዮን ሰዎች ይጠቀማል እና ከ 300 በላይ መተግበሪያዎች እና ቦርሳዎች ከ ውሂብ መተግበሪያዎችን ያቀርባል. ይህ crypto ደንበኞች የንግድ ታሪክ, የሽያጭ እና የሽያጭ ፍላጎቶች, እና በአጠቃላይ አፈጻጸም ከሁሉም ጊዜ ወይም ከሁሉም ጊዜ የንግድ ያቀርባል.

ይህ መተግበሪያ Bitunix የንግድ ልምድ ለሁሉም ሰዎች ለስላሳ እና ይበልጥ አጠቃቀም ለመፍጠር በተደጋጋጋሚ ልምድ ክፍል ነው. Crypto ግምገማዎች, በተለይም በተደጋጋጋሚ የንግድ, የተመሠረተ መተግበሪያዎች, እና መሳሪያዎች በፓርኔት እና የንግድ ልውውውውጥ ላይ ይሰጣሉ. CoinTracking በመተግበሪያ መረጃን ለመርዳት ይረዳል, ስለዚህ ተጠቃሚዎች የንግድ ላይ ይበልጥ እና የፕላስቲክ ወረቀት ላይ ይመዝገቡ.

በ Bitunix ተጠቃሚዎች ብቻ ጥቂት ግምገማዎች በ API መዳረሻ ወይም የንግድ ታሪክ በሽያጭ ላይ በመጠቀም ወደ CoinTracking መለያዎን መገናኘት ይችላሉ. ይህ ሂደት ደህንነት, ደህንነት እና ተጠቃሚ ደህንነት ነው.

“Bitunix ላይ, እኛ ሁልጊዜ የእኛን ተጠቃሚዎችን ያካትታሉ.”KX Wu, Bitunix COO እንዲህ ይላል.“አንድ ቀላል ጥያቄ ከጀመረ ነው: እንዴት የንግድ ተጫዋቾች ሕይወት ቀላል ሊሆን ይችላል? CoinTracking መተግበሪያው ቀላል መልስ ነበር.”

በ CoinTracking, Bitunix ተጠቃሚዎች በአሁኑ ጊዜ የፕሮጀክት መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ መለያ

ቀላል የክፍያ ሪፖርት ለመፍጠር, CoinTracking የቪዛ ፓነል መሣሪያዎች, በየቀኑ snapshots, እና ራስ-ሰር አፈጻጸም ጥቅሞች ይሰጣል. Bitunix ተጠቃሚዎች ይችላሉ ውሂብ መውሰድ በቂ ደቂቃዎች ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ API ቁልፍዎችን ይጠቀማል, ይህም በአጠቃላይ የኮርፖሬሽን ውሂብዎችን በቀላሉ ለመውሰድ እና ለመውሰድ ተጠቃሚዎችን ያደርጋል.

ይህ ኩባንያው Bitunix የኮምፒውተር ትክክለኛነት ለመፍጠር እና ተጠቃሚዎች መሣሪያዎችን ያቀርባል.

Bitunix በ 2021 ውስጥ የተቋቋመ የዓለም አቀፍ የኮፒፒውተር ውፅዓት ልውውውጥ ነው, እና ተጠቃሚዎች ወደ ቀላል, ደህንነቱ የተጠበቀ, ቀላል እና የክፍያ አገልግሎት ይሰጣል. Bitunix ከ 800 በላይ የንግድ ጓደኞች እና ከ 125x በላይ የንግድ ጓደኞች ጋር የ Spot Trading እና Perpetual Futures ላይ ልዩ ነው.

በ 24/7 ደንበኞች ድጋፍ, እና የ regulatory compliance ተስማሚ ጋር, Bitunix በዓለም አቀፍ crypto ማህበረሰብ ለማረጋገጥ አስተማማማኝ የንግድ ልምድ ለማቅረብ ቀጣይነት ነው. Bitunix ከ 100 አገሮች ከ 2,000,000 በላይ ደንበኞች አግኝቷል, በፕላስቲክ ላይ በየቀኑ $ 5 ቢሊዮን በላይ የንግድ መጠን ይሰጣል.

CoinTracking ስለ

CoinTracking የእርስዎን crypto ጉዞን ቀላል ለመፍጠር ትክክለኛ መፍትሔ ነው. የእኛ የፕላስቲክ የእርስዎን ትራንስፖርት እና ግምገማዎች እና የፕላስቲክ ግምገማዎች በቻይና ውስጥ በቻይና ውስጥ ይጠቀማል. የእርስዎን ግምገማዎች እና ግምገማዎች በቻይና ውስጥ ይጠቀማሉ. crypto ግምገማዎች አግኝቷል, ተጨማሪ, የእኛ Full-Service በ CoinTracking ለሁሉም ነገር ሊሆን ይችላል ጊዜ በፕላስቲክ ፎቶዎች ላይ መተግበሪያው ጊዜ መውሰድ የሚፈልጉትን የክሬዲት ባለሙያዎች ጋር ይገናኙ - በክሬዲት ፍላጎቶች ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም በክሬዲት ፍላጎቶች ከሁለቱም ከሁለቱም በክሬዲት ፍላጎቶች ጋር ይገናኙ የ CoinTracking .