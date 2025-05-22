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የኦዲዮ ምርት ማረጋገጫ ንድፍ: Aparna Mohan's Framework Revolution

Sanya Kapoor3m2025/05/22
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Aparna Mohan በ Cirrus Logic ውስጥ የተጠቃሚ ማረጋገጫ መስኮት ለመፍጠር ይጀምራል, የኦዲዮ ቻፕ ዲዛይን እና የሽያጭ ፍጥነት ለማሻሻል. በውስጡ ቅርጸት በዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ቅርጸቶች ውስጥ የምስክር ወረቀት, ማረጋገጫ, እና ግምገማዊ ውጤታማነት ያደርጋል.
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በገበያ ጊዜ እና የምስክር ወረቀት ጥራት በቀጥታ የምርት ስኬታማነት ላይ ተጽዕኖ ውስጥ, Aparna Mohan ንድፍ የምስክር ወረቀት መስመር ላይ አንድ ታዋቂ ወረቀት ነው. በ Cirrus Logic ቡድን አንድ ዋና ወረቀት ሆኖ, Aparna Mohan የዲጂታል እና በባህር ምልክቶች የምስክር ወረቀት የምስክር ወረቀት መስመር ለመፍጠር እና መተግበሪያን ተባባሪ ነበር, ይህም ኩባንያው የኦዲዮ ምርት መስመር ሁሉ ውስጥ መደበኛ ነው.


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የ Aparna የኮምፒውተር መቆጣጠሪያ መዋቅር እና መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ ነው. የኮምፒውተር መቆጣጠሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበ


የ Aparna አስተዳደር ውጤታማነት ከባድ ፕሮጀክቱ ውጤታማነት በላይ ይሰጣል. የ Framework በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ምርት መስኮች ውስጥ የፈጠራ ሂደቶች ለማሻሻል, በከፍተኛ ደረጃ የፈጠራ የፈጠራ መቆጣጠሪያ መስኮች ለመፍጠር የሚፈልጉት ጊዜን ይቀንሳል. የ Framework በከፍተኛ ደረጃ የፈጠራ ፕሮጀክቶች ውስጥ የፈጠራ መሐንዲሶች ለመውሰድ ፍላጎት ይቀንሳል. በተጨማሪም በአጠቃላይ የፈጠራ መቆጣጠሪያ ጊዜን ይቀንሳል.


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ለ Aparna Mohan ሰው, ፕሮጀክቱ የቴክኒካዊ መሪነት እና የቴክኖሎጂ ልማት ችሎታዎችን ያስተዋውቃል, ይህም የቴክኒካዊ መቆጣጠሪያ ኢንጂነር (Senior Design Verification Engineer) ደረጃ ለመምረጥ በቀጥታ ተስማሚ ነበር - የ framework's የኢንዱስትሪ ውጤታማነት እና የቴክኒካዊ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አስደናቂ ልምድ.


በ DVCON 2025 Europe Conference ውስጥ የቴክኒካዊ ፕሮጀክቶች ኮምፒውተር ላይ ይሰራል, ይህም የቴክኒካዊ ፕሮጀክቶች እና የቴክኖሎጂ ልምድ ላይ የቴክኖሎጂ ልምድ እና የፈጠራ ቴክኖሎጂዎች ላይ ኢንዱስትሪ ግምገማዎችን ለመፍጠር ይረዳል.


የ SCRS ሰራተኞች እንደ Aparna በሲክሪንግ ማረጋገጫ methodologies ውስጥ የአካል ብቃት ምርምር እና ተግባራዊ መተግበሪያዎችን ይሰጣል. የቴክኒክ ልምድ በላይ, እሱ በ "Rewriting the Code" (የ ኮድ መተግበሪያ) ላይ ጓደኛ ይሰጣል, ይህም የኮሌጅ ተማሪዎች እና በቴክኖሎጂ ውስጥ የመጀመሪያው ካርዶች ሴቶች ለማስተናገድ ይረዳል, የተለያዩ የቴክኒክ ልምድ ቀናት.


በዓለም አቀፍ ኮርፖሬሽኖች ላይ ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር ሰር

በ Aparna Mohan

Aparna Mohan ከ 11 ዓመታት በላይ የ Pre-Silicon Verification እና Methodology Implementation ልምድ ጋር የተመሠረተ ንድፍ ማረጋገጫ ኢንጂነር ነው. የቴክኒካዊ ፓነል በ 14 የተለያዩ መተግበሪያዎች ላይ ውጤታማ የ ASIC ምርቶችን ያካትታል. Aparna Mohan የፈጠራ ማረጋገጫ ልምድ (UVM, System Verilog), SVA, እና የፈጠራ ማረጋገጫ ቴክኖሎጂዎች ላይ ልዩ ነው.

የካርላላ ዩኒቨርሲቲ እና የካርላላ ዩኒቨርሲቲ የካርላላ ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ እና የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላር ዩኒቨርሲቲ የካርላርላ ዩኒቨርሲቲ የካርላርላ ዩኒቨርሲቲ የካርላር

በዓለም አቀፍ ኮርፖሬሽኖች ላይ የተለጠፈው ምርምር ጽሑፎች እና ኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎች ላይ የፈጠራ የኮርፖሬሽኖች methodologies ላይ መደበኛ ልምድ ውስጥ የአካርና Mohan የኮርፖሬሽኖች ልምድ መስፈርቶች ላይ ይሰጣል. Aparna Mohan የኮርፖሬሽኖች ልምድ መስፈርቶች ለማሻሻል እና የኮርፖሬሽኖች ልምድ መስፈርቶች ለማሻሻል ይቀጥላል.

ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ Echospire Media የተለጠፈው ነው.

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