የእርስዎን ቀጣይ ስሜት ቤት መሣሪያን የሞባቶችን ይወዳሉ: Bzigo Iris ጋር ይወዳሉ

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ጥሩ ዜና ነው, አንድ አዲስ ፍለጋ የተገነባው ነው, በእያንዳንዱ ቀን ጊዜ, ሻጋታዎች ለመፍጠር ቀላል ለማድረግ. Innovative technology company Bzigo የተገነባው አንድ የፈጠራ ቴክኖሎጂየኮምፒውተር ማረጋገጫይህ የ Bzigo Iris ነው.
“እኛ የኬሚካል-እጅም ምርቶች በባህር, የጤና-እጅም ቴክኖሎጂ ጋር ይቀላቀሉ,” ኩባንያው CEO Tzuki Friedman እንዲህ ይላል.
የቴክኒካዊ መፍትሔዎች ከባድ ጓደኞችን መቁረጥ አይችልም
የቀድሞው, የሙዚቃዎች ለማሳየት አነስተኛ መተግበሪያ አላቸው, እነርሱም በዚህ መንገድ እና ከዚያ ላይ ይሸፍናል. በተጨማሪም በጣም የተመሠረተ ሰው በቀላሉ የሙዚቃ ቅርጸትን መውሰድ ይችላሉ. እነርሱን ለመውሰድ በእርግጥ በእርግጥ በእርግጥ ቀላል ነበር, እነርሱም በጣም አስደናቂ ናቸው እና የሙዚቃን ለመርዳት.
በተጨማሪም, እንደ ስፕሪንግ እናየ insect repellants በኬሚካሎች ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይችላል.በተለይም ለስላሳዎች እና ለስላሳዎች.
The New York Times ያውቃል,የ Zappers ከባድ bugs ይወዳሉ“የእነርሱም በእርግጥ በእርግጠኝነት መድሃኒት መድሃኒት ሊያስከትል ይችላል እና በአጠቃላይ የአካባቢን ከባድ ሊያስከትል ይችላል,” ይህ ጽሑፍ ያውቃል. “እነርሱም የኤሌክትሮኮክሽን ኃይል በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ ክፍሎች በሃይድሮሊክ ንጥረ መድሃኒት ሊያስከትል ይችላል.”
ጥሩ ዜና ይህ ነው, በ Bzigo, አሁን ጥሩ መንገድ ነው.
"እኛን የሞክሲዮ መቆጣጠሪያ ስርዓት ለማሻሻል ፡፡ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም የሞክሲዮን መቆጣጠሪያ ስርዓት ለማሻሻል ከሁሉም የሞክሲዮን መቆጣጠሪያ ስርዓት ለማሻሻል ከሁሉም የሞክሲዮን መቆጣጠሪያ ስርዓት ለማሻሻል ከሁሉም የሞክሲዮን መቆጣጠሪያ ስርዓት ለማሻሻል ይቻላል ፡፡ ከሁሉም ጊዜ የሞክሲዮን ማሻሻል ይቻላል ፡፡"
AI Innovation & Detection: የ Bzigo Iris እንዴት ይሰራል
Bzigo በ 2019 የተቋቋመ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው, ከባድ መቆጣጠሪያዎች እና የኮምፒውተር ቪዛ ውስጥ ባለሙያነት በመጠቀም የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች ዓለም ለማሻሻል, የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች helyett የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች በመጠቀም የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች ዓለም ለማሻሻል, የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች በመጠቀም የኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎችን በመጠቀም የቴክኖሎጂ ኩባንያው የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው.
Bzigo Iris የ start-up የመጀመሪያው ምርት ነው, እና ይህ የኮምፒውተር ዓይነት ከባድ ተመልካቾች ለስላሳ ነው.
"Bzigo Iris ስርዓት በዓለም ላይ የመጀመሪያው የ AI-powered mosquito detector ነው," Friedman ያካትታል. "እርሱ አንድ ቦታ ይታያል, mosquitoes ይታወቃል, እና አንድ የሌዘር ጋር ትክክክለኛ ቦታ ይታወቃል."
እነዚህ የኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂዎችን በመተግበሪያው በኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ በመተግበሪያው ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ በመተግበሪያው ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ በመተግበሪያው ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ቪዛ ቴክኖሎጂ ከኮም
እነዚህ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች በጣም, በጣም ትክክለኛ ናቸው. በ Wired መሠረት, "Bzigo's fulcrum የቴክኒክ ኢንጂነሪት ሥርዓት ነው, ይህም መሳሪያውም በጣም ትንሽ የሞባይልን መውሰድ ይችላሉ."
እያንዳንዱ ጊዜ, እርስዎ የአካባቢው ንጹህ ነው ወይም እርስዎ አንድ አስደሳች ጋር ተስማሚ ከሆነ ያውቃሉ. በዚያ ጊዜ, እርስዎ ነገሮችን በእርግጠኝነት መውሰድ ይችላሉ.
የኮምፒውተር ማመልከቻዎች, ማመልከቻዎች ያግኙ
“እኛ ኩባንያው ተጀምሯል, ምክንያቱም የእኛን ተመሠረተ ሰዎች አንዱ ለስላሳ, የኬሚካል-ነጻ, ውጤታማ መፍትሔ ለማግኘት ተሞክሮ ነበር, ይህም የኮምፒውተር አግኝተዋል, “Friedman እንዲህ ይላል. “እኛ አንድ አግኝተናል ጊዜ, እኛ አንድ አግኝተዋል. Bzigo Iris የእኛን አጠቃላይ ልምድ ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ ነው, የእኛን የኮምፒውተር አግኝተዋል.በዓለም ላይ በጣም አስደናቂ ሕንፃአግኙን
የምስክር ወረቀት: የሞላሪያ, የፀሐይ ዱቄት, እና የዲንጂን ዱቄት እንደ ምስክር ወረቀት የሚመከሩ የሞላሪያ, የዲንጂን ዱቄት እና የዲንጂን ዱቄት እንደ ምስክር ወረቀት ነው.በየዓመቱ ከ 1 ሚሊዮን ሰዎች ይወዳሉይህ ከብዙ በላይሻጋታዎችበየዓመቱ ከ 10 በላይ ሰዎች ይወዳሉ, ወይምሻጋታዎችበየዓመቱ ከ 140,000 ተሞክሮዎች የሚሆን ነው.
የ Bzigo Innovation ወደ Wi-Fi የተገናኙ ሊሆን ይችላል, እና እርስዎ ስልክዎን ማውረድ ይችላሉ. "የ ስርዓት በእርግጥ ጊዜ ይሰራል እና እርስዎ እባክዎን ማረጋገጥ ይሆናል," Friedman እንዲህ ይላል. "እርስዎን ደብዳቤ ውስጥ, የመኖሪያ ቤት, ወይም ሌሎች ውስጣዊ ቦታዎች ውስጥ ምን ይሆናል, እርስዎ ሁልጊዜ ማወቅ ይችላሉ.
የኒው ቴክኖሎጂ አንድ ጊዜ ለሁሉም ጊዜ የኮምፒውተርን ይወዳል
እርስዎ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ
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