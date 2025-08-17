የምስክር ወረቀት: በ CoinMarketCap ላይ ትክክለኛውን ዋጋ ለማረጋገጥ አይችልም

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko, እና ተመሳሳይ ጣቢያዎች crypto ዓለም ውስጥ በጣም ታዋቂ መሣሪያዎች መካከል አንዳንድ ናቸው. እርስዎ አንድ መኪና ወይም ቶኬን ስም ውስጥ መክፈት ይችላሉ, እና ቦም: አንድ ቀላል ካርታ እና አንድ ዋጋ በእርስዎ ላይ ይመልከቱ, ብዙውን ጊዜ ወደ ቶኬን ወደ. እርስዎ የሚከተሉትን ዋጋ እንደ እርስዎ ይህ ቶኮን አግኝቷል ወይም አግኝቷል ከሆነ እርስዎ አግኝቷል ዋጋ ነው. እነዚህን ዋጋዎች እንደ እርስዎ አግኝቷል እንደ ትክክለኛ አይደለም. እና እርስዎ ጥንካሬ አይደለም ከሆነ, እርስዎ ስዕሎች ላይ የተመሠረተ አማራጮች (እርስዎ ገንዘብ አግኝቷል) ሊሆን ይችላል. እነዚህ ዋጋዎች በእርስዎን መውሰድ ይችላል እና እንዴት እርስዎ እና የእርስዎ ገንዘብን ለመጠበቅ ይችላሉ. እንዴት Aggregators ዋጋዎች ማረጋገጫ (እና ለምን ይህ ምቹ አይደለም) እንደ CoinMarketCap እና CoinGecko እንደ ጣቢያዎች ዋጋዎችን ከረጅም አየር መፍጠር አይችሉም. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). አነስተኛ አነስተኛ መጠን አነስተኛ አነስተኛ መጠን አነስተኛ አነስተኛ መጠን ነገር ግን, እነርሱ ሁሉንም መተግበሪያዎች ሁሉንም መተግበሪያዎች አጠቃቀም አይደለም, እና ሁሉንም መተግበሪያዎች ተመሳሳይ ዋጋ ተመሳሳይ ጊዜ አይደለም. ለምን? ለምሳሌ, አንድ የኮንክሪንግ አንድ ጊዜ ብቻ, አንዳንድ አነስተኛ ልውውውጥ ላይ ይሸፍናል. አንድ ሰው አንድ አነስተኛ ልውውውጥ ላይ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ይሸፍናል ከሆነ, ይህ የኮንክሪንግ CoinGecko ወይም CMC ላይ ካለዎት የ "አክሬዲት" ዋጋን ይነጻል. ይህ የኮንክሪንግ ልውውውውውጥዎን በዚያ ከፍተኛ ዋጋ ላይ ሊሸፍ ይችላል ማለት አይደለም - ቀጥተኛ ፍላጎት ብቻ አይችልም. አንዳንድ ጊዜ የኮርፖሬሽኖች በእርግጥ ከፈለጉ በላይ ታዋቂ እና ዝርዝር ይመልከቱ. የኮርፖሬሽኖች ከፈለጉ ከፈለጉ ከፈለጉ ከፈለጉ ከፈለጉ የኮርፖሬሽኖች ከፈለጉ የኮርፖሬሽኖች ከፈለጉ የኮርፖሬሽኖች ይመልከቱ. የምስክር ወረቀት ማረጋገጥ እና የክፍያ ማረጋገጥ እንዴት እንደሚቻል እንዴት እርስዎ ለመጠበቅ ይችላሉ? የክፍያ መጠን አነስተኛ ከሆነ, ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ደህንነት ነው, ምክንያቱም ብቻ አንድ ትራንስፖርት ደግሞ በከፍተኛ መጠን ሊሆን ይችላል. ነገር ግን, የክፍያ መጠን በከፍተኛ ከሆነ, በክፍያ ሊሆን ይችላል. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. ከዚያም ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን ትክክለኛውን የተሻለ ዋጋዎችን እና የተሻለ የክፍያዎችን ይሰጣሉ (እውነርሱም ዋጋን በጣም ብዙ ይሞክሩ ወይም ለመግዛት ቀላል ነው). አስተማማኝ ልውውጥ አስተማማኝ ልውውጥ በተጨማሪም, ትዕዛዞች መጽሐፍ ይመልከቱ. ይህ ብቻ አንድ ልውውውጥ ላይ በአሁኑ የሽያጭ እና የሽያጭ አቅርቦት ዝርዝር ነው. አንድ ሌሎች ባህሪያት ያውቃል slippage ነው: የቅርብ ጊዜ የንግድ ዋጋ እና የንግድ መጨረሻው ጊዜ በእርግጥ ማግኘትበት ዋጋ መካከል ልዩነት. ዝቅተኛ የሽያጭ ቶኮች ላይ, slippage በፊት ጥሩ ትዕዛዞን እንደወረድን ይችላሉ. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. ተጨማሪ ምክሮች አንድ ተጨማሪ ተስማሚ ጠቃሚ ምክሮች: አንተ አዲስ ቶኮን ወይም አዲስ ልውውጥ ለመሞከር ከሆነ, ትንሽ መጠን ጋር ይጀምራል. የመጀመሪያው የንግድ ውስጥ የእርስዎን ሙሉ የክፍያ መውሰድ አይችሉም. የፕሮጀክት ሥራ እና ዋጋ እርስዎ የሚፈልጉትን ተስማሚነት ለማረጋገጥ በጣም ትንሽ መጠን ለመርዳት ይሞክሩ. በተጨማሪም በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ ስህተት ሊሆን ይችላል, እና በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ላይ በክፍያዎች ሊሆን ይችላል. እርስዎ ለመግዛት በፊት ከሌሎች የፕላስቲክ ላይ ዋጋዎችን ተለዋዋጭ ይመልከቱ. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. ውስጥ የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች በመጠቀም የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች ይጠቀማሉ. ለምሳሌ, በ 28 Obyte-compatible ቶኪን, WBTC, MATIC, BNB, USDC, እና የቅርብ ጊዜ ያካትታል ያካትታሉ. የእርስዎን አውታረ መረብ, GBYTE ለ, decentralized እና centralized አማራጮች አሉ. እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች ናቸው. መተግበሪያ Oswap.io ከተማ ቶኪን ቪዲዮዎች አግኙን.io መተግበሪያ መግቢያ.io ከተማ ቶኪን ቪዲዮዎች አግኙን.io የ Vector Image በ Freepik ፎቶዎች ፎቶዎች