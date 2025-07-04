እኔ BS ይደውሉ: እንዴት በጣም ጥሩ የመስመር ላይ ኮርስ ይምረጡ

Tonya አንድ የዲጂታል ማሸጊያ ባለሙያ ነው. በዚህ ዓመት, እሱም የክፍያ ለማግኘት መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ ነው.
የእኛን ጓደኛን ታሪክ ይመልከቱ እና አንድ የመስመር ላይ ኮርሶች ስሜት ነው ከሆነ እንዴት ያውቃሉ.
Red Flags #1: Institutes of Nowhereville በዩናይትድ ስቴትስ
የእርስዎን የመስመር ላይ ኮርስ ለማግኘት የመስመር ላይ ኮርስ መቆጣጠሪያ ለመጀመር እባክዎን እባክዎን ይሰጣል. ዝቅተኛ, የእርስዎን የመስመር ላይ ትምህርት ቤት እና የመስመር ላይ የንግድ ንግዶች ለ ቀለም ቀለም ዝርዝር ያገኛሉ.
ሁሉም ዝርዝሮች ዝርዝሮች እውነተኛ ድር ጣቢያዎች ስሪት ፎቶዎች አይደለም እና እነዚህን ፎቶዎች ላይ የጽሑፍ እውነተኛ ድር ጣቢያዎች ላይ የተመሠረተ አይደለም.
Disclaimer:ሁሉም ዝርዝር ዝርዝሮች እውነተኛ ድር ጣቢያዎች ስሪት ፎቶዎች አይደለም, እና እነዚህን ፎቶዎች ላይ ጽሑፍ እውነተኛ ድር ጣቢያዎች ላይ የተመሠረተ አይደለም.
የመስመር ላይ ትምህርት ቤት
እንደ Coursera, Skillshare, Udemy እንደ የመስመር ላይ ትምህርት ላይ ብዙ ታዋቂ ፕላስቲክዎች አሉ. እነዚህ ፕላስቲክዎች ላይ የተመሠረተ የመስመር ላይ ኮርሶች ለመውሰድ አንድ ተመሳሳይ ደህንነት አማራጮች ነው. ነገር ግን እነዚህ የመስመር ላይ ኮርሶች ለመሸጥ ብቻ ድርጅቶች አይሆንም - እና ትንሽ, ዝቅተኛ ታዋቂ የመስመር ላይ ኮርሶች አንዳንድ ምልክት ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይችላል.
እዚህ እባክዎ የሚፈልጉትን ነገር ነው:
- የዩኒቨርሲቲው ስም አንድ ታዋቂ ብራንድ ጋር አንድ ታዋቂ ምናሌ ነው, ይህም አንድ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ወይም በይነመረብ ትምህርት ቤት ስም ነው.
- በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተሰራ ኮርሶች ይመልከቱ ከሆነ, በዚህ ኮርሶች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተሰራ ኮርሶች ይመልከቱ ከሆነ, ይህ ኮርሶች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተሰራ ኮርሶች ይመልከቱ ከሆነ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተመሠረተ ኮርሶች ይመልከቱ.
- የ CPD ወይም ሌሎች ድርጅቶች በፈጠራው አይደለም. የ CPD ዝርዝር ላይ የኮርፖሬሽን አቅራቢዎን ለማየት ይችላሉ, ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ የመስመር ላይ ኮርፖሬሽን ማረጋገጫን ይሰጣል. እርስዎ የኮርፖሬሽን አቅራቢዎን ማግኘት አይችልም, እንደ ECICEL, ICE, ወይም ሌሎች ድርጅቶች እንደ ሌሎች ማረጋገጫዎችን ይመልከቱ. ምንም ማረጋገጫ የኮርፖሬሽን ፍላጎት አይደለም. ነገር ግን, እነዚህ ድርጅቶች መካከል አንዱ ከፈጠራው ለረጅም ጊዜ "የተግበሪያ ዲግሪዎች" አስፈላጊ ነው.
የንግድ
አንዳንድ ጊዜ ኩባንያዎች የእርስዎን የእርስዎን የመስመር ላይ ኮርሶች መጀመር ወይም በኒክስ ውስጥ የእርስዎን ባለሙያዎችን ለማሳየት ወይም የቤት ውሂብ ውፅዓት ለመፍጠር መንገድ ነው.
አንድ የመስመር ላይ ኮርሶች በ non-educational ንግድ የተመሠረተ ከሆነ, ይህ ኮርሶች እርስዎ ማንኛውም ነገር ለመሸጥ ይሆናል ማለት አይደለም. ለምሳሌ, የ Google Workspace መሣሪያዎች ውስጥ ነፃ ኮርሶች በ Google Workspace
መግቢያ በፊት እነዚህ የሩቅ ፎቶዎችን ይመልከቱ:
- ከ 6 ወራት በፊት ተጀምሯዊ ኩባንያው ከበርካታ ዓመታት የንግድ ገበያ መቆጣጠሪያውን የኮርፖሬሽን ጋር ተመሳሳይ ልዩነት ማቅረብ አይችልም.
- ኩባንያው ምርቶች እና አገልግሎቶች ጥሩ አይደለም. ግምገማዎች እና ማህበራዊ አውታረ መለያዎች ይመልከቱ.
- ኩባንያው የግል የግል የግል መለያዎች አላቸው. የግል የግል የግል መለያዎች የ LinkedIn መለያዎች እና የግል የግል የግል መለያዎች አላቸው.
- ኩባንያው በይነገጽ የተመሠረተ አይደለም. የሽያጭ ቅርጸት የንግድ አገሮች ላይ የተወሰነ ነው.
- ይህ ኩባንያ ላይ ብዙ ዝቅተኛ ዜናዎች እና አስተያየቶች አሉ. በተለይም ይህ ትልቅ ኮርፖሬሽን አይደለም ከሆነ, በአካባቢው ዜናዎችን ይመልከቱ እና በ subreddits እና የ X ሬድሮች ላይ ምላሽ ይመልከቱ.
Red Flags #2: ራስ-የተታወቀው “የተኮር”
ቶኒያ በአብዛኛው ጊዜ አስደናቂ ነው - እሱም ትምህርት ቤትን ይመልከቱ, ነገር ግን ጥሩ ትምህርት ቤቶችም ከባድ ተማሪዎች ሊሆን ይችላል. እና የኮርፖሬሽኖች ምን ይሆናል? አንተ ቶኒያን እንደ ነዎት, ከባድ አይደለም, እኛ ለእርስዎ ያካትታል.
የእርስዎን መኖሪያ ገጽ በመርዳት ጊዜ, ማህበራዊ አውታረ መረብ አገናኞች እና የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ባለሙያ ልምድ እንዴት ያካትታል ይመልከቱ.
እዚህ ይመልከቱ የሚፈልጉት ጥቁር ፎቶዎች ናቸው:
- ምንም ማህበራዊ አውታረ መረብ አገናኞች, 특히 LinkedIn አገናኞች የለም ወይም ይህን ሰው ማንኛውም ምልክቶች ወይም መለያዎች በ Google መጠቀም አይችልም.
- "የንግድ ባለሙያ" ወይም "የንግድ ባለቤት" እንደ "የንግድ ባለሙያ" ወይም "የንግድ ባለቤት" - ማን የንግድ ነው እና አንተ ባለሙያ ነኝ?
- እንደ "የተዋወቂያ ባለሙያ" እንደ Wacky የስራ ስምዎች.
- የኮርፖሬሽኖች ስም ወይም እውነተኛ ስም, ነገር ግን ሰው በእርግጥ በኮርፖሬሽኖች ላይ ይሰራል መሆኑን አያስፈልግም.
Red Flags #3 - የሽያጭ ገበያ
የመስመር ላይ ኮርስ ማረፊያ ገጾች በ Conversions ውስጥ የተመሠረተ ናቸው.እንዴትየኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች እና የኮርፖሬሽኖች ያቀርባል.
የፈጠራ ውጤቶች
Tonya አንድ የንግድ ባለሙያ ነው, እሱ ምናልባት ምናባዊ መሬት ገጾች ሊሆን ይችላል እንዴት ያውቃል. እሱ አሁን የኮርፖሬሽን ይዘት እንደዚህ ተመልከት ነበር ምክንያቱም አንዳንድ ኮርፖሬሽኖች ከታች ተመልከት:
እዚህ በዚህ ገጽ ላይ ሁሉም ነገር ከባድ ናቸው:
- የ "Rages-to-Riches" ትዕዛዞች እና ትዕዛዞች - አንድ ኮርስ ፈጣን ግምገማን ይሰጣል ወይም መግቢያዎን ይደሰቱ ከሆነ, ይህ በጣም ታክሏል.
- የ "የመጀምሯዊ ከ PRO" አቅርቦት - ከሁለት ወራት ወይም ከሁለት ወራት ይከናወታል ከሁለት ወራት ከሁለት ወራት ከሁለት ወራት ከሁለት ወራት ይከናወታል.
- የ "ጥፍ የመጀመሪያ መግዛት" አቅርቦት - ምንም አቅራቢ ማንኛውም ኮርሶች በኋላ አንድ ሥራ ማግኘት ማረጋገጫ አይችልም, እነዚህ ትዕዛዞች ትክክለኛ ነው, ዝቅተኛው.
- የ "የሽያጭ ማረጋገጫ" የ "የሽያጭ ማረጋገጫ" ፍላጎቶች - ውጤት ይበልጥ ቀላል ይሰጣል, በጣም ጥሩ ነው.
ኮርሶች Info
ቀጣይ ነገር ይመልከቱ ምን አቅራቢዎች የእርስዎን ኮርስ ስለ ያውቃሉ:
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No or vague descriptions of the program and structure. Both should raise suspicions. The best-case scenario is, the full program of the course, including tasks and assessments, is available.
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No free demo. This implies that you don’t know what you’ll be paying for.
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The outdated program. This one is especially relevant for old online courses that have existed for years. Look for outdated instruments and methods in the program description. These can include tutorials on the non-supported versions of Google Analytics, tips on how to promote your business on non-existent social media platforms, and so on.
Red Flags #4: The Untrustworthy ግምገማዎች
ይህ “በባድ ግምገማዎችን ለመመልከት” እንደ ቀላል አይደለም – እነርሱ አስፈላጊ ናቸው, ነገር ግን ይበልጥ ጥቁር ፎቶዎች አሉ:
- በ TrustRadius, Quora ፎቶዎች, ጦማር እና ማህበራዊ አውታረ መረብ ያሉ ጣቢያዎች ላይ ግምገማዎች እና ግምገማዎች ይመልከቱ.
- ብዙ ዝርዝር ግምገማዎች አንድ ተመሳሳይ ችግሮች ላይ ያካትታሉ ከሆነ, ይህ አንድ ቀዝቃዛ ነው.
- በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች ወይም ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች በክፍያው ላይ የተመሠረተ ግምገማዎች
ቶኒያ ይህን ግምገማ ምክንያት የተወሰኑ ኮርሶች መካከል አንዱ መውሰድ አይችልም:
Red Flags #5: የክፍያ አጠቃቀም
"እናንተ አንድ ጠንካራ ነጻ ክፍል አሉ, ሌሎች ቁሳቁሶች ደግሞ በጣም ጥሩ ይሆናል, እና እኔ በዋናነት አንድ ሻጋታ ውስጥ አንድ ሻጋታ ያግኙ አይደለም, "Tonya አሁን ይምረጡ.
ቢሆንም, ይገኛል ፕሮግራም ዝርዝር, ግምገማዎች, እና የሽያጭ አስተዳዳሪዎች ጋር ችግሮች በመስመር ላይ እርስዎ የኮርፖሬሽን ንጥረትን አንድ አጠቃቀም አግኝቷል - እና እርስዎ ገንዘብ የሚፈልጉ ከሆነ.
በእርግጥ ምንም የክክብካቤ ተግባር አንድ ዋና የሩብ ባሕር ነው - ይህ ኮርስ በ YouTube የቁማር ዝርዝርን ይመልከቱ ከሌሎች አይሆንም.
እዚህ ሌሎች ነገሮች ይመልከቱ:
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Focus on one format. Online courses offer different types of practical tasks, such as tests, portfolio-ready projects, and simulators.
The problem is, tests, even with open-ended questions, are good for assessing your memory but not how well you understand the material — and whether you can use it for your work-related tasks. And simulators, if fully automated, are not a good choice for newbies in the niche.
- የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ቴክኖ
Red Flags #6: No Shoulder To Cry On (የተኮር አግኝቷል)
እንደ እኛ እንዲህ አለን, ማህበረሰብ የክፍያ የመስመር ላይ ኮርሶች ላይ በጣም አስፈላጊ ነገሮች መካከል አንዱ ነው.
ቀጣይነት ይመልከቱ:
- ለምሳሌ, የቴክሬተር ተማሪዎች ቡድን ቻት ውስጥ አይደለም, ብቻ 2-3 የንግድ ቀናት ውስጥ ኢሜይል መልስ, ወዘተ.
- የ አቅራቢ ተማሪዎች ለgrup chats መፍጠር አይችሉም, እና እነርሱ ላይ ምንም መመልከት አይችሉም - የሙዚቃ ሂደት ውስጥ እርስዎ መጨረሻ ላይ አጠገብ ይሆናል.
- ምንም ቡድን ተግባሮች እና ፕሮጀክቶች. እነዚህን አያስፈልግም አንድ ጥቁር ባሕር አይደለም, ነገር ግን ኮርስ ጥቁር ችሎታዎች ውስጥ አንዳንድ የተሻሻለትን ያደርጋል ከሆነ, አንዳንድ ዓይነት ቡድን ሥራ አስፈላጊ ነው.
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ይህ የተቋቋመ ነው, የክፍያ ችሎታ ባለሙያ Yanna-Torry Aspraki, እና እርስዎ መውሰድ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ያካትታል - በ 10 ነጥቦች የኦሪጂናል መቆጣጠሪያ ዝርዝር ያካትታል.
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