የሶፍትዌር መሐንዲሶች አጠቃቀም የቴክኒካዊ ልምድ, የንግድ ልምድ እና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ መፍትሔዎችን ማጥፋት ችሎታ አንድ ልዩ ተኳሃኝ ያስፈልጋል. በይፋ ስርዓቶች ውስጥ አፈጻጸም ለማሻሻል ወደ ደንበኞች-መደበኛ መድረኮች ለመፍጠር ፈጣን መተግበሪያዎች ላይ, ዛሬ የቴክኖሎጂ መሪዎች የንግድ ውጤቶች ላይ ጠንካራ መተግበሪያ ይጠበቃል. የቴክኒካዊ ልምድ እና የንግድ ልምድ በዚህ መጋቢት በከፍተኛ ደረጃ ላይ የዲጂታል ገበያ ውስጥ ሶፍትዌር መጀመር ተመሠረተትን አዲስ ጥቅሞች ልምድ ይሰጣል. አብዛኞቹ ውጤታማ ኢንጂነሪንግ ተመሠረተ ባለሙያዎች አብዛኞቹ አካባቢዎች, በከፍተኛ ደረጃ ውስጥ ኢንቨስትመንት ማሻሻያ ከ በሽያጭ ምርቶች ልማት ድረስ, የእርስዎን ችሎታዎችን ይሰጣሉ. እነዚህ ባለሙያዎች የቴክኒካዊ ፍጹምነት ብቻ አይችልም; ውጤታማ ሶፍትዌር መፍትሔዎች ተጠቃሚዎች ፍላጎቶች, ገበያ ልምድ, እና ቀላል ወደ ገበያ ጉድጓድ ለማወቅ ያስፈልጋቸዋል. የንግድ-ማካይ ኢንጂነሪንግ ፍላጎቶች እና የንግድ-ማካይ ኢንቨስትመንት ልምድ መካከል ተስማሚ ሊሆን የሚችል ችሎታ ዛሬ የቴክኖሎጂ ገበያ ውስጥ ያስፈልጋቸዋል. በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች እና አስደናቂ ኢንዱስትሪ ኩባንያዎች መካከል አንዳንድ በላይ ልምድ ጋር, Dung Le በ Google, Citadel, Facebook, እና Tesla ውስጥ የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሻጋታ ከ የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሻጋታ ወደ የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሻጋታ ወደ የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሻጋታ ወደ የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር ሻጋታ ወደ የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር ነው. በከፍተኛ ደረጃ ላይ አፈጻጸም optimization በከፍተኛ-ጥራት ስርዓቶች ለመፍጠር ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ለማሟላት የሚፈልጉት መተግበሪያዎች ማረጋገጫ, ትክክለኛነት እና ኢንዱስትሪ አስተዳደር ይፈልጋሉ. በጣም ውጤታማ መፍትሔዎች በይነገጽ ጊዜ አፈጻጸም ማረጋገጫ እና የኮምፒውተር ልምድ ጋር ተኳሃኝ ይሆናል. የ Go Tools ቡድን ላይ የ Go Tools ቡድን ላይ የ Go Tools መተግበሪያ መሣሪያዎች መፍጨት ውጤታማነት ለማግኘት እንዴት እንደሚቻል ያደርጋል ፡፡ Dung Le በ Go Tools መተግበሪያ መሣሪያዎችን ለመፍጨት የ Go Language Server መፍጨት መሣሪያዎችን ለመፍጨት ልምድ ላይ ያተኮረዋል ፡፡ "እኔ የ Go Tools መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች ለ Go Tools መተግበሪያዎች መተግበሪያዎችን ለመፍጨት መሣሪያዎችን ለመፍጨት ልምድ ላይ ያተኮረ ፡፡ "እኔ የ Google Cloud Platform ለ ብዙ አስፈላጊ አገልግሎቶችን ለመፍጨት የ Go መተግበሪያ መሣሪያዎችን ለማሳየት ሁሉንም አዲስ ቋንቋ ባህሪያትን ከባድ መስፈርቶች ጋር ተመሳሳይ ይህ አፈጻጸም ትክክለኛነት ትክክለኛነት ለማሻሻል የፈጠራ ልምድ እና የምርትነት ያካትታል. የ IDE መሣሪያዎች, የኮምፒዩተር ማረጋገጫ, እና በይነገጽ ማረጋገጫ ጨምሮ ዋና ባህሪያት መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች በመተግበሪያ በኩል, የፈጠራዎች ሚሊዮንዎች በ Go ጋር መተግበሪያዎችን እንዴት ያካትታል. የ Data Processing እና Analytics Infrastructure ማሻሻያ የቅርብ ጊዜ ውሂብ ሂደት ፍላጎቶች የሙዚቃ ውሂብ አጠቃቀም አጠቃቀም እና የሙዚቃ አፈጻጸም እና ስርዓት ትክክለኛነት ለመጠበቅ የሙዚቃ ውሂብ አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም ያስፈልጋቸዋል. በጣም ተስማሚ መተግበሪያዎች የተመሠረተ የኮምፒዩተር ቅርጸቶች ጋር ተስማሚ የሙዚቃ መፍትሔዎች ጋር ተስማሚ ስርዓቶች ለመፍጠር, ተስማሚ አፈጻጸም ባህሪያት ጋር ቢሊዮን ተጽዕኖዎችን ለመክፈል ይችላሉ. የ Dung Le ባለብዙ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ውስጥ ልምድ የተለያዩ መተግበሪያዎችን ይሰጣል. በ Tesla, ለ IoT የቴሌሜቲክ ውሂብ ቤቶች ለ ምርት-ጥፍ ሞዴል ማምረቻ ባህሪያት አዘጋጅቷል, በየዓመቱ ከ 1 ቢሊዮን ተፅዕኖዎችን በመተግበሪያ እና ከሁለት ሰከንዶች በኋላ ትግበራ አፈጻጸም ለመጠበቅ. "እያንዳንዱ ጊዜ ከ 2 ሚሊዮን የቴክኖሎጂ መኪናዎች በዩናይትድ ስቴትስ ሮድ ላይ ይሰራሉ እና ሚሊዮን የኃይል መሣሪያዎች (የቤት ባትሪዎች, የፀሐይ / inverters, እና የሽያጭዎች) የመስመር ላይ ናቸው. የቴሌሜቲክ ከሰነቶች እና ካሜራዎች ከ የቴክኒካዊ መተግበሪያው የተመሠረተ ውሂብ ክፍሎች መተግበሪያዎች ያካትታል, የ Spark Executors ውስጥ workloads በተመሳሳይነት ለማሳደግ እና በከፍተኛ ደረጃ ውሂብ መተግበሪያዎችን ለመቀነስ predicate push-down optimization መተግበሪያዎችን መተግበሪያዎችን ያካትታል.This multi-layered approach to optimization, combined with careful Spark cluster parameter tuning, enabled significant performance improvements whileining data integrity across massive data sets. በፌስቡክ ውስጥ, ተመሳሳይ ባህሪያት ወደ analytics infrastructure development ተተካተዋል, Dung Le UPM Analytics Libraries ለ Cube Library ተተካተዋል. ይህ ሥርዓት ከሁለቱም ደረጃዎች ላይ ውጤታማ አጠቃቀም ሜካኒካሎች እንደ አጠቃቀም መተግበሪያዎችን እና ታዳቦርድ ተግባራዊነት ለማስተዋወቅ ይሰራል. ይህ መተግበሪያ በ Raptor, Presto ለ Facebook's columnar storage engine, ወደ ውሂብ አጠቃቀም ለሁለተኛ ደረጃ አጠቃቀም መተግበሪያዎች በመጠቀም ትክክለኛነት ለመቀነስ የኮምፒዩተር ትክክክለኛነት ባህሪያት ጋር ተስማሚ መተግበሪያዎችን ያካትታል. የሽያጭ ተስማሚ መድረኮች እና ልምዶች ለመፍጠር የኮርፖሬሽን ሶፍትዌር ከ የኮርፖሬሽን ሶፍትዌር ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች እና የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች ወደ የኮርፖሬሽን ምርቶች እና የኮርፖሬ Dung Le's ኢንዱስትሪ ልምድ ውጤታማ ይህ ልውውውጥ ያስተዋውቃል. Licensed To Glow Co-founder እና CTO ሆኖ, እሱ የሽያጭ ላይ የተመሠረተ ፕላስቲክ ለመፍጠር ያስተዋውቃል. "እኛ አንድ ፕላስቲክ አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር አሰራር ያስተዋውቃል," እሱ $1.8 ሚሊዮን አጠቃቀም በኋላ ያውቃል. "የቴክኒካዊ ልምዶች በይነገጽ ጊዜ ማከማቻ እና በይነገጽ የተለያዩ የቴክኒካል ሶፍትዌር አጠቃቀም በባህሮችዎን በመጠቀም, የጊዜ መስኮት ውሂብ, ተጠቃሚዎች PII እና የክፍል የ Platform Architecture በ Next.js ለ frontend ልማት, Supabase ለ backend, እና AWS EKS እና Porter በ Kubernetes ካምፓስ ላይ ራስ-ስኬብል ለማሻሻል እና ማሻሻል ያካትታል. ይህ ቴክኖሎጂ ጥቅል ፈጣን ልማት ኬብሎች ይሰጣል እና በእርግጥ የሚፈልጉትን መተግበሪያዎችን ለማሻሻል ይሰጣል. አብዛኛውን ጊዜ, Dung Le በ Tènten, ከ $ 500k+ መዳረሻ ጋር ዘመናዊ ቪቴን ምግብ ቤት ውስጥ ተመሠረተ እና የተወሰነ ተስማሚ ተስማሚ ነው, የቴክኒካዊ ችሎታ በቴክኒካዊ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ተግባራዊ ፍጹምነት ለማስተዋወቅ እንዴት ያስተዋውቃል. የኮምፒውተር መተግበሪያው የቁማር, የሽያጭ ንግድ, ማረጋገጫ አስተዳደር, የቤት መዋቅር, አቅራቢ አቅርቦት, እና የቴክኒካዊ መሣሪያዎች መተግበሪያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ያካትታል, ይህም ሁሉም ምግብ ቤት ተግባሮች ላይ ውጤታማነት ያካትታል. የኮምፒዩተር ኮምፒዩተር እና የኮምፒዩተር የኮምፒዩተር ኮምፒዩተር አስደናቂ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በመጀመሪያ ክፍሎች ጋር ይጀምራል: ችግሮች መቁረጥ, ትክክለኛነት ማረጋገጫ እና ትክክክለኛነት ማረጋገጫ. የኮምፒዩተር ፕሮግራም በከፍተኛ ደረጃ እነዚህን ችሎታዎች ለማጠናቀቅ ነው: optimization, mathematical reasoning, and performance-conscious coding that transfers directly to production systems. የ Dung Le በ "Hack the Interview II - USA" ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒውተር ኮምፒው እነዚህ ስኬቶች ብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ የሙዚቃ ክወናዎች, Hanoi Open Mathematics Olympiad ውስጥ የሙዚቃ ሜዲል ጨምሮ, በ 8 አገሮች ከ 487 ተማሪዎች መካከል የ 15 ኛው ቦታ, እና የሙዚቃ ሜዲል በAsia-Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools (APMOPS), የ Hwa Chong Institution of Singapore for Australia, Brunei, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, and the Philippines የተመሠረተ ዓለም አቀፍ የሙዚቃ ክወና የሙዚቃ ክወና ነው. የኮምፒዩተር መተግበሪያ ችሎታዎች ወደ ኢንዱስትሪ መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች መተግበሪያዎችን በ Dung Le የሙያ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓ የቴክኖሎጂ መተግበሪያዎች እና ዘመናዊ ልማት ዘዴዎች በአሁኑ ጊዜ ሶፍትዌር ልማት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ጥቅሞች, ከ frontend frameworks ወደ backend ስርዓቶች ወደ distribute systems infrastructure ወደ ተንቀሳቃሽነት ያስፈልጋል. በጣም ውጤታማ መሐንዲሶች ፕሮግራም ቋንቋዎች, መዋቅር ንድፍ, እና ልማት methodologies ላይ ተስማሚነት ማረጋገጫ, እንዲሁም ኮድ ጥራት እና ስርዓት አስተማማኝነት ውስጥ ተመሳሳይነት ለመጠበቅ. Dung Le የቴክኒካዊ ልምድ በ TypeScript, JavaScript, C/C++, Go, Python, እና Java ጨምሮ በርካታ ፕሮግራም ቋንቋዎች ያካትታል, እንዲሁም የቴክኒካዊ ልምድ እና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር ሙሉ በሙሉ ልምድ ያካትታል. የ Toolkit በ TypeScript/Next.js (ምርት ውፍረት, edge APIs), Go (የከፍተኛ የኮምፒውተር አገልግሎቶች), Python (የተግበሪያ መሣሪያዎች) እና C/C++ ወይም Java (እኛን ዝቅተኛ ፍጥነት ወይም የ JVM ኢኮስቴክኖሎጂ ፍላጎት), እንዲሁም በከፍተኛ ፍጥነት የቴክኖሎጂዎች ጋር ልዩነት ያካትታል. በ Kubernetes ላይ በ containerized builds ላይ, canary እና blue-green ማውጫዎች ይጠቀማል, እና በ Terraform ውስጥ የኮምፒውተር መሳሪያዎችን ያካትታል. በ Dung Le Dung Le አንድ ታዋቂ ሶፍትዌር መሐንዲሶች እና ኢንዱስትሪ ነው. በአሁኑ ጊዜ በ Google, Facebook, Tesla, Amazon እና Citadel ውስጥ የሶፍትዌር መሐንዲሶች እንቅስቃሴዎችን ያካትታል. በ Google, Facebook, Tesla, Citadel እና Citadel ውስጥ የሶፍትዌር መሐንዲሶች እንቅስቃሴዎችን ያካትታል. በ ACM-ICPC National Finals ውስጥ የ ACM-ICPC National Finals ውስጥ የመጀመሪያው ቦታዎችን ያካትታል, በ ACM-ICPC National Finals ውስጥ የመጀመሪያው ቦታዎችን ያካትታል. በኮምፒዩተር ሳይንስ, በኮምፒዩተር ሳይንስ እና በኮምፒዩተር መረጃ ሳይንስ በኮምፒዩተር ሳይንስ በኮምፒዩተር ሳይንስ በኮምፒዩተር ሳይንስ በኮምፒዩተር ሳይንስ በኮምፒዩተር