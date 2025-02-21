በስራ ቦታ የሚያገኟቸው ሁለት አይነት የመረጃ መሐንዲሶች

የውሂብ ምህንድስና ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ልዩ ልዩ ባለሙያዎችን ያካተተ የውሂብ ሥነ-ምህዳር ወሳኝ አካል ነው. የሥራው ርዕስ ተመሳሳይ ሊሆን ቢችልም, ባለፉት ዓመታት እንዳየሁት, የመረጃ መሐንዲሶች ብዙውን ጊዜ በሁለት የተለያዩ ጥንታዊ ቅርፆች ውስጥ ይወድቃሉ: "ቢዝነስ" የውሂብ መሐንዲስ እና "ቴክ" ዳታ ኢንጂነር እኔ ልጠራቸው. በዚህ ብሎግ ልኡክ ጽሁፍ፣ እነዚህን ሁለት ጥንታዊ ቅርሶች፣ ባህሪያቸውን እና ለዳታ ምህንድስና አለም ያበረከቱትን አስተዋጽዖ እንመረምራለን።
የቢዝነስ መረጃ መሐንዲስ
እነዚህ ሰዎች የንግድ ችግሮችን መፍታት ላይ ናቸው. መለኪያዎችን ለመከታተል፣ ለቁልፍ አፈጻጸም አመልካቾች (KPIs) እና በይነተገናኝ ዳሽቦርዶችን በመገንባት ፍቅር አላቸው። ብዙውን ጊዜ፣ ሰፊ የSQL ልምድ ያላቸው እና እንደ Python ባሉ ሁለገብ ቋንቋዎች ውስጥ ኮድ የማድረግ ችሎታ አላቸው፣ ይህም ለመረጃ አያያዝ እና ትንተና ተስማሚ ነው።
ኃላፊነቶች ፡ ዋና ትኩረታቸው የንግድ ፍላጎቶችን ወደ የውሂብ መፍትሄዎች በመተርጎም ላይ ነው። መረጃን ለመሰብሰብ፣ ለመለወጥ እና ለመጫን የመረጃ ቧንቧዎችን ይገነባሉ፣ ይህም ለውሳኔ ሰጭዎች ትርጉም ያለው ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል። እነዚህ ባለሙያዎች ብዙውን ጊዜ የንግድ ኢንተለጀንስ (BI) መሐንዲሶች ተብለው ይጠራሉ.
ዕለታዊ ተግባራት ፡ የተለመደ ቀን ከባለድርሻ አካላት መስፈርቶችን መሰብሰብን፣ ዳሽቦርዶችን መንደፍ፣ መረጃ ለማውጣት እና ለመለወጥ በ Python ወይም SQL ውስጥ ስክሪፕት ማድረግ እና ከንግድ ቡድኖች ጋር በመተባበር በውሂብ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መስጠትን ሊያካትት ይችላል።
የቴክ ዳታ መሐንዲስ
በሌላ በኩል፣ የቴክ ዳታ መሐንዲሶች ሚዛን ችግሮችን ለመፍታት ይሳባሉ። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማሰስ እና በመተግበር ላይ ያድጋሉ፣ እና ብዙ ጊዜ እንደ Scala ወይም Java ባሉ ቋንቋዎች ኮድ ማድረግን ይመርጣሉ። ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን ማስተናገድ የሚችሉ ሊሰፋ የሚችል የመረጃ ቧንቧዎችን የመገንባት ኃላፊነት አለባቸው።
ኃላፊነቶች ፡ የቴክ ዳታ መሐንዲሶች ጠንካራ የመረጃ መሠረተ ልማትን በመገንባት እና በመጠበቅ ላይ ያተኩራሉ። የውሂብ ቧንቧዎች ሊለኩ የሚችሉ፣ አስተማማኝ እና ትላልቅ የውሂብ ስብስቦችን የማስተናገድ ችሎታ ያላቸው መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። እንደ Apache Spark፣ Apache Flink እና Apache Airflow ባሉ መሳሪያዎች የተካኑ ናቸው፣ ይህም እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ለመስራት እና የደመና መሳሪያዎችን ውስብስብነት የሚያውቁ ናቸው።
ዕለታዊ ተግባራት ፡ ለቴክኖ ዳታ መሐንዲስ የተለመደ ቀን የመረጃ ቧንቧዎችን ማመቻቸትን፣ የአፈጻጸም ችግሮችን መላ መፈለግ፣ በአዳዲስ የመረጃ ማከማቻ እና ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂዎች መሞከር እና የማሽን መማሪያ ሞዴሎችን ለማሰማራት ከዳታ ሳይንቲስቶች ጋር መተባበርን ሊያካትት ይችላል።
ክፍተቱን ማስተካከል
እነዚህ ሁለት ጥንታዊ የመረጃ መሐንዲሶች የተለያዩ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች ቢኖራቸውም፣ አብረው ሲሰሩ ትልቅ አቅም አላቸው። የቢዝነስ ዳታ መሐንዲሱ የንግድ መስፈርቶችን የመረዳት እና የመተርጎም ችሎታ የቴክ ዳታ መሐንዲሱ ሊሰሉ የሚችሉ መፍትሄዎችን በመገንባት ያለውን እውቀት ያሟላል። ነጋዴዎቹ ሱቹ ምን እንደሚፈልጉ ይገነዘባሉ፣ እና ቴክኖሎጅዎቹ እነዚያን ፍላጎቶች ለመደገፍ የመረጃ ሃይሉን ይገነባሉ። በእነዚህ ሁለት የመረጃ መሐንዲሶች መካከል ያለው ትብብር በመረጃ ላይ የተመሰረቱ ኃይለኛ መፍትሄዎችን ወደመፍጠር ሊያመራ ይችላል። የቡድን ሥራ ሕልሙ እንዲሠራ ያደርገዋል, አይደል?
አሁን፣ ነገሩ ይሄ ነው፤ አብዛኛው የመረጃ ምህንድስና ስልጠና በቴክኖሎጂው ዘርፍ ላይ ያተኩራል፣ ይህም ለቢዝነስ ዳታ ኢንጂነር ክፍተት ይተወዋል። ሚናቸውን የሚያሳዩ፣ ተስማሚ የስራ ማስታወቂያዎችን ለመለየት ግለሰቦችን የሚረዳ እና በመማር ጉዟቸው ላይ የሚመራ ይዘት እንፈልጋለን።
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