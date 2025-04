WeFi stel Wenix bekend, 'n telegramspeletjie wat direk bydra tot token-mynbou

**CHARLESTOWN, Saint Kitts en Nevis, 29 Januarie 2025/Chainwire/--**WeFi, die wêreld se eerste Deobank (Decentralized Onchain Bank), het bekend gestel Wenix , 'n mini-speletjie wat inheems vir Telegram ontwikkel is. Wenix integreer mededingende vaardigheidsgebaseerde spel met 'n verdienmeganisme wat aan die WeFi-ekosisteem gekoppel is, wat vermaak met gedesentraliseerde finansies kombineer.





"Wenix is 'n unieke mengsel van innovasie en toeganklikheid, wat daarop gemik is om die gaping tussen gedesentraliseerde finansies en die hoofstroomgehoor te oorbrug," het Roman Rossov, hoofprodukbeampte by WeFi, gesê. Hy het bygevoeg: "Deur Telegram se groot omvang te benut, demonstreer Wenix hoe blockchain-tegnologie boeiend, intuïtief en lonend gemaak kan word vir 'n breë gehoor, of hulle nou DeFi vir die eerste keer verken of ervare deelnemers is."





Wenix stel 'n meganisme bekend waar spelers ITO-punte (IP's) koop met behulp van stablecoins om aan gevegte deel te neem, weddenskappe te plaas en bykomende IP's te verdien deur oorwinnings. Hierdie punte kan omgeskakel word in ITO-eenhede, wat as sentrale nodusse in die WeFi-ekosisteem dien. ITO-eenhede laat gebruikers toe om WFI, die platform se inheemse nutstoken, te myn. Hierdie proses verbind die sukses van Wenix aan die algehele prestasie van die ekosisteem deur die markwaarde van WFI te beïnvloed.





WeFi se missie is om gedesentraliseerde finansies toeganklik, veilig en inklusief te maak deur oplossings te skep wat blokkettingtegnologie kombineer met gebruikersvriendelike platforms. Hierdie volgende generasie digitale bankoplossing sal blokketting- en KI-tegnologie vir finansiële dienste bymekaarbring.





Die breër WeFi se ekosisteem integreer verskeie blokketting-aangedrewe finansiële dienste, met WFI as sy kernnutsteken. Die ITO platform ondersteun deursigtige en gemeenskapsgedrewe fondsinsameling, met die fokus op die bevordering van vroeë aannemers wat aktief aan die ekosisteem deelneem. Spelers verdien IP deur Wenix dra direk by tot die platform se ontwikkeling en funksionaliteit.





Wenix verbeter die tradisionele Telegram-gebaseerde speletjies deur speleraksies in die breër WeFi-ekosisteem in te sluit. Elke interaksie – of dit nou IP in Wenix verdien of bydra tot ander aspekte van die ekosisteem – beïnvloed die aanbod en markprestasie van WFI. Hierdie benadering verbind spel met die platform se finansiële struktuur, wat 'n verenigde stelsel skep waar gebruikersdeelname direk waarde toevoeg.

Vir meer inligting oor Wenix, kan gebruikers by die mini-speletjie aansluit Telegram , of sluit by die amptenaar aan Telegram Aankondiging Kanaal , die Wenix Gemeenskapskanaal en besoek Wenix's webwerf .

WeFi is die wêreld se eerste Deobank - Gedesentraliseerde Onchain Bank. Dit maak gebruik van Blockchain-tegnologie om DeFi-ervaring te vereenvoudig terwyl dit vinnig, veilig en doeltreffend gehou word. Bo en behalwe al die tradisionele finansiële dienste soos virtuele kaarte, lenings en bate-oordrag, stel WeFi nie-bewaringsrekeninge en stablecoin-verdienste voor wat deur KI-agente aangedryf word.

Meer inligting kan hier gevind word: Webwerf | X

