TikSwap om op Bitget gelys te word: 'n Poort na langtermynsukses

Merk jou kalenders: 14 Februarie 2025

Ons is verheug om aan te kondig dat TapSwap, die wêreld se eerste Web3-vaardigheidspeletjieplatform, 'n reusesprong vorentoe neem met sy notering op Bitget op 14 Februarie 2025.





Hierdie mylpaal is 'n opwindende nuwe hoofstuk in ons reis, wat ons verbintenis tot die bou van 'n volhoubare en lonende speletjie-ekosisteem vir miljoene spelers wêreldwyd versterk.

TapSwap: Waar vaardigheid aan Crypto voldoen

In teenstelling met tradisionele speel-om-te-verdien-modelle wat staatmaak op geluk of eentonige slyp, gaan TapSwap alles oor vaardigheid-gebaseerde spel . Spelers word beloon vir hul bemeestering en mededingende voordeel eerder as toeval, wat 'n werklik meritokratiese omgewing skep waar vaardigheid sukses bepaal.





Met 'n deursigtige blokketting-aangedrewe stelsel verseker ons regverdige spel, werklike verdienstegeleenthede en 'n florerende ekonomie gesentreer rondom ons inheemse TAPS-token.





Met meer as 72 miljoen totale gebruikers, 3 miljoen daaglikse aktiewe gebruikers (DAU) en 10 miljoen weeklikse aktiewe gebruikers (WAU), het TapSwap vinnig gegroei tot een van die mees aktiewe Web3-speletjiegemeenskappe.





Of jy nou 'n toevallige speler of 'n e-sport-mededinger is, TapSwap bied 'n platform waar jy kan meeding, verdien en deelneem aan 'n gedesentraliseerde spelervaring soos nog nooit tevore nie.

Die krag van die TAPS-token

Die kern van TapSwap se ekosisteem is die TAPS-teken, wat ontwerp is om die platform se ekonomie aan te dryf en om verskeie weë vir gebruikersbetrokkenheid te bied, insluitend:





Toernooideelname: Neem deel aan vaardigheidsgebaseerde toernooie met TAPS en kompeteer vir aansienlike belonings.

Fight2Earn: 'n Hoë-insette-modus waar spelers veg vir TAPS-belonings wat suiwer op vaardigheid gebaseer is.

Staking & Passive Income: Gebruikers kan TAPS insit om belonings te verdien terwyl hulle bydra tot die ekosisteem se stabiliteit.

Bestuur: Tokenhouers beïnvloed platformbesluite en vorm die toekoms van TapSwap.

In-speletjie-aankope en premiumtoegang: Verbeter jou spelervaring met eksklusiewe velle, avatars en premium-rekeninge.

Waarom die Bitget-lys belangrik is

Ons notering op Bitget, 'n toonaangewende cryptocurrency-beurs, is 'n groot stap in die rigting van langtermyn sukses vir TapSwap en sy groeiende gemeenskap. Hierdie lys:





Verhoog TAPS-likiditeit en toeganklikheid

Maak deure oop vir nuwe beleggers en spelers

Versterk TapSwap se posisie in die Web3-speletjiemark

Skep meer geleenthede vir die TapSwap-gemeenskap om te groei en te floreer





Deur op Bitget te noteer, vergroot ons nie net die reikwydte van die TAPS-token nie – ons skep 'n poort vir miljoene gebruikers om by die TapSwap-beweging aan te sluit en voordeel te trek uit 'n werklik vaardigheidsgebaseerde speletjie-ekonomie.

HEK-GELEENTHEID: Moet dit nie misloop nie

Met die Bitget-lys om die draai, is dit nou die perfekte tyd om betrokke te raak by TapSwap se ekosisteem. Of jy nou 'n gamer, belegger of blockchain-entoesias is, dit is jou kans om deel te wees van 'n revolusionêre Web3-speletjieplatform.





🚨 GROOT NUUS VIR DIE TAPSWAP-GEMEENSKAP! 🚨





Alle TapSwap-gemeenskapslede het pas 10 kaartjies in die TapSwap-mini-toepassing ontvang! 🎟️ Hierdie kaartjies is jou GRATIS toegang tot die GROOT SPEL wat by die bekendstelling van ons Web3-vaardigheidspeletjieplatform plaasvind! 🕹️🔥





🏆 $1 MILJOEN PRYSPOEL—vir die wenners van hierdie epiese kompetisie! 💰💎

Het u nie aan die TapSwap-toepassing deelgeneem nie? Geen bekommernisse nie—jy sal steeds die kans hê om kaartjies te koop en by die speletjie aan te sluit!





Die toekoms van vaardigheidsgebaseerde speletjies is hier, en ons het net begin. TapSwap is een van die eerste tik-om-te-verdien-projekte wat in 'n volwaardige spelplatform verander. Belê, speel en wen met TapSwap!





Lees die volledige besonderhede oor ons Bitget-lys en hoe jy kan neem deel aan die $1M-pryspoel!

