Perch 2.0: Bioakustiese model vir spesiesidentifikasie

Die kruising van kunsmatige intelligensie en omgewingsbehoud brei vinnig uit, wat ongekende gereedskap bied om sommige van die planeet se mees dringende ekologiese uitdagings aan te spreek. Die nuutste vooruitgang op hierdie gebied, veral met modelle soos Google DeepMind se Perch, toon 'n oortuigende verhaal oor die diepgaande impak van gespecialiseerde AI en die nuantierige realiteiteite van AI-ontwikkeling in wetenskaplike domeine. Introducing Perch 2.0: 'n Leap in Bioacoustics Konservationeurs het histories 'n uitdagende taak gekonfronteer: om 'n sin te maak van groot klankdatasette wat uit wilde ekosisteme versamel is. Hierdie opnames, dik met vocalisasies van voëls, kikkers, insekte, walvis en vis, bied waardevolle wenke oor diere teenwoordigheid en ekosisteem gesondheid. Dit is waar Perch, 'n AI-model wat ontwerp is om bioakustiese data te analiseer, stap in. Die opgedateerde Perch 2.0-model verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang, wat beter state-of-the-art voorspellings vir buitelandse voëlspesies bied as sy voorganger. Belangriker, dit kan meer doeltreffend aanpas by nuwe omgewings, insluitend uitdagende onderwaterinstellings soos koraalriffe. Sy opleidingdataset is byna twee keer so groot as die vorige weergawe, wat 'n breër verskeidenheid diere vocalizations insluit, insluitend soogdiere en amfibieë, saam met antropogene geluid van openbare bronne soos Xeno-Canto en iNaturalist. Hierdie uitgebreide opleiding laat Perch 2.0 toe om komplekse akustiese scènes oor duisende of selfs miljoene uur van klankdata uit te brei. Die verbintenis tot oop wetenskap is duidelik, aangesien Perch 2.0 open-source is en beskikbaar is op Kaggle, wat wydverspreide aanvaarding deur die wetenskaplike gemeenskap bevorder. sedert sy aanvanklike lancering in 2023, is die eerste weergawe van Perch meer as 250,000 keer afgelaai, wat sy open-source oplossings integreer in gereedskap vir werkende bioloë, soos Cornell se BirdNet Analyzer. Perch het reeds beduidende ontdekkings vergemaklik, insluitend 'n nuwe bevolking van die elusiewe Plains Wanderer in Australië, wat die tangibele impak van AI in bewaring demonstreer. Die "bitter les" in bioakustiek: die volhardende krag van toesig 'N Belangrike insig wat uit die ontwikkeling van Perch 2.0 ontstaan, stel 'n oorheersende tendens in die breër AI-landskap uit: die oorheersing van groot, selfbeheerde fundamentmodelle. In gebiede soos natuurlike taalverwerking (NLP) en rekenaarvisie (CV), het vooruitgang grootliks gekom van selfbeheerde modelle wat op groot hoeveelhede onbemerkte data opgelei is, wat aanpasbaar is aan verskeie downstream-taak met 'n minimale fine-tuning. Hierdie waarneming dui daarop dat selfs groot bioakustiese datasets soos Xeno-Canto en iNaturalist magtig is, maar hul sukses dikwels afhang van ongelooflik groot modelle en ongemerkte datasette, soms honderde miljoene voorbeelde. In teenstelling hiermee, is selfs groot bioakustiese datasette soos Xeno-Canto en iNaturalist orde van magnitude kleiner. Die domein bioakustiek, egter, is veral goed geskik vir toegewyde leer. Perch 2.0 is opgelei op meer as 1.5 miljoen gemerkte opnames. Navorsing dui daarop dat wanneer voldoende gemerkte voorbeelde beskikbaar is, word dit steeds moeiliker om toegewyde modelle te oorskry. Bioakustiek hanteer inherent meer as 15.000 klasse, wat dikwels onderskeidings tussen spesies binne dieselfde geslag vereis; 'n hoogs fijnkorrelige probleem. Die vermindering van die granulariteit van etikette in toegewyde opleiding het getoon dat dit die oordrag leerprestasie verminder. Die groot diversiteit van voëllied en universele meganismes van klankproduksie in terrestriale vertebriete dra ook by tot die suksesvolle oordrag van modelle wat op voëlvoering opgelei is na 'n verrassend breë verskeidenheid ander bioakustiese domeine. Hierdie analitiese perspektief dui daarop dat vir domeine met ryk, fijnkoring gelabeld data en spesifieke eienskappe, goed aangepaste beheerde modelle state-of-the-art prestasie kan bereik sonder die behoefte aan massiewe, algemene-doeleindes self-opvolgde voorafopleiding. Onder die Hood: Perch 2.0 se architektuurinnovasies Die model is gebaseer op EfficientNet-B3, 'n konvolusionele residuele netwerk met 12 miljoen parameters, wat groter is as die oorspronklike Perch-model om die verhoogde opleiding data te hanteer, maar bly relatief klein deur moderne masjienleerstandaarde, wat berekeningsdoeltreffendheid bevorder. Hierdie kompakte grootte laat praktisyns in staat om die model op verbruikersklasse-hardware uit te voer, wat robuuste klustering en naaste naburige soektogte faciliteer. Die opleiding metodologie sluit in: \n \n \n \n Generalized Mixup: 'n data-augmentasie tegniek wat meer as twee kilders meng om samestelde signale te skep.Dit moedig die model aan om al die vocalisasies in 'n klank venster met hoë vertroue te herken, ongeag die hardheid. Self-destilleer: 'n proses waar 'n prototype leer klassifikator optree as 'n "leraar" vir die lineêre klassifikator, wat sagte doelwitte genereer wat die algehele prestasie van die model verbeter. Bronvoorspelling: 'n selfbeheerde hulpverlies wat die model opleiding om die oorspronklike bronopname van 'n klank venster te voorspel, selfs van nie-overlappende segmente. Perch 2.0 is opgelei op 'n multi-taxa dataset wat Xeno-Canto, iNaturalist, Tierstimmenarchiv en FSD50K kombineer, wat byna 15 000 verskillende klasse, hoofsaaklik spesiesetikette, omvat. Die model se evalueringsprosedure toets streng sy veralgemeningsvermoë oor voëlklinkers, nie-spesiesidentifikasie take (bv, oproep-type), en oorgang na nie-voëlklinkers (rotte, mariene soogdiere, muggies), met behulp van benchmarks soos BirdSet en BEANS. Agile Modeling: Revolusioneer bewaringswerkstrome Verder as die model self, het Google DeepMind Agile Modeling ontwikkel, 'n algemene, skaalbare en data-effektiewe stelsel wat gebruik maak van Perch se vermoëns om nuwe bioakustiese herkeners in minder as 'n uur te ontwikkel. Die kernkomponente van Agile Modeling sluit in: \n \n \n \n Hoogveraliseerbare akustiese embeddings: Perch se vooropleide embeddings dien as 'n statiese bioakustiese basismodel, wat optree as funksie-ekstrakters wat data honger verminder. Dit is noodsaaklik omdat as die embeddingsfunksie tydens opleiding verander het, sal die herverwerking van massiewe datasette dae neem, wat skaalbaarheid belemmer. Statiese embeddings laat 'n ononderbroke aktiewe leerloop toe, wat soek- en klassifikasietye tot sekonde verminder. Geïndexeerde Audio Soek: Dit laat die doeltreffende skep van klassifikator opleiding datasette. 'N Gebruiker bied 'n voorbeeld audio klip, wat ingebed word en dan vergelyk teen vooraf bereken embeddings om die mees soortgelyke klanke vir aantekening te oorleef. Hierdie "vektor soek" kan meer as 'n miljoen embeddings per sekonde (ongeveer 1500 uur van klanke) op 'n persoonlike rekenaar verwerk, wat 'n doeltreffende alternatief bied vir brute-krag menslike hersiening, veral vir seldsame signale. Effektiewe Aktiewe Leerloop: 'n eenvoudige (vaak lineêre) klassifikator word op die aangedui embeddings opgelei. Omdat embeddings voorbereken en statisch is, neem opleiding minder as 'n minuut, sonder spesialiseerde hardeware. Die aktiewe leerloop maak dan nuwe kandidate vir aantekening, wat voorbeelde kombineer met die beste punte met diegene van 'n wye verskeidenheid van punte kwantiele ("top 10 + kwantiele"), wat beide akkuraatheid en diversiteit in data-insameling verseker. Hierdie stelsel verseker dat klassifikasies vinnig en aanpasbaar ontwikkel kan word, wat dit moontlik maak vir domeine-eksperte om nuwe bioakustiese uitdagings doeltreffend aan te spreek. Real-World Impact: gevalstudies in aksie Die doeltreffendheid van Perch en Agile Modeling is gedemonstreer in verskeie, werklike bewaringsprojekte: Hawaiiaanse Honeycreepers: Opsporing van bedreigde spesies Hawaiiaanse honingreppers word ernstige bedreigings ondervind deur voëlmalaria, wat deur nie-inheemse muggies versprei word. Monitoring van juveniele vocalisasies kan dui op verminderde siektevoorkoms en reproduktiewe sukses, maar hierdie oproepe is dikwels moeilik om te onderskei. Die LOHE Bioacoustics Lab by die Universiteit van Hawai'i het Perch gebruik om honingrepperspopulasies te monitor, geluide te vind byna 50 keer vinniger as hul gebruiklike metodes, wat hulle toelaat om meer spesies oor groter gebiede te monitor. In 'n direkte timing eksperiment het die handmatige skanning van 7 uur klank vir Red-billed Leiothrix liedjies meer as 4 uur geneem, wat 137 positiewe monsters lewer. Agile Modeling het die ontwikkeling van klassifikasies vir volwasse en juveniele vocalisasies van bedreigde ‘Akiapōlā’au en ‘Alaw̄ı moontlik gemaak, wat hoë akkuraatheid (0.97–1.0) en ROC-AUC-punte (≥ 0.81) bereik het. Koraalriwe: Ontdek die gesondheid van onderwater-ekosisteem Die klankscape van 'n koraalriff is 'n belangrike aanduiding van sy gesondheid en funksie, wat die werwing van juveniele vis en korale bemiddel. Agile Modellering is gebruik om klassifikators te skep vir nege vermoedelike vis sonotipes in 'n koraalriff omgewing in Indonesië. Embeddings is geëxtraheer met behulp van SurfPerch, 'n variant van Perch wat geoptimaliseer is vir koraalriwe-audio. Menslike etikettering vir hierdie nege sonotipes het 'n kumulatiewe 3.09 uur geneem, wat hoogs akkurate klassifikasies met 'n minimum ROC-AUC van 0.98 lewer. Die analise het 'n hoër oorvloed en diversiteit van vis sonotipes op gesonde en herstelde plekke geopenbaar in vergelyking met afgebreide plekke, veral aangedryf deur "Pulse-trein" en "Rattle" sonotipes. Kersfees-eiland: Skaleer monitoring vir seldsame voëls Die monitoring van voëls op afgeleë eilande soos Christmas Island is noodsaaklik vir bewaring, maar uitdagend as gevolg van ontoeganklikheid en die gebrek aan bestaande akustiese data vir baie endemiese spesies. Ten spyte van uiters beperkte aanvanklike opleiding data, het iteratiewe aktiewe leer hoë gehalte klassifikers vir al drie spesies, met ROC-AUC groter as 0,95, in minder as 'n uur analistiese tyd per klassifikator geproduseer. Praktiese insig vir praktisyns Simuleerde eksperimente wat saam met die gevalstudies uitgevoer is, het verdere praktiese aanbevelings gegee: \n \n \n \n Embedding Function Quality: Die kwaliteit van die embedding funksie beïnvloed aansienlik agile modelprestasie. Modelle wat op bioakustiese spesifieke data opgelei is, soos BirdNet, Perch en SurfPerch, verteenwoordig konsekwent meer algemene klankrepresentasies. Aktiewe leerstrategie: Die "top 10 + kwantum" aktiewe leerstrategie bied 'n robuuste balans oor verskillende data reëls (lae, medium, hoë oorvloed), wat effektief gebruik word van die sterkte van beide "meest vertroue" en "kvantum" strategieë. Call Type Management: Vir spesies met verskeie oproep tipes, 'n "gebalanseerde soektog" (wat een vocalisering van elke oproep tipe bevat) gevolg deur spesies-vlak aantekening, verbeter gewoonlik prestasie op minderheid oproep tipes sonder om die algehele species-vlak akkuraatheid te offer. Gemiddeld was die menslike oorsig tyd vir voorbeelde 4,79 sekondes per 5 sekondes klip, wat beteken dat 'n oorsiger ongeveer 720 voorbeelde per uur kan verwerk, voldoende om goeie gehalte klassifikateurs vinnig te produseer. Sluitende gedagtes: Die toekoms van AI in bewaring Die werk op Perch 2.0 en Agile Modeling demonstreer die breë doeltreffendheid van AI in bioakustiek, voldoen aan kritieke kriteria vir doeltreffendheid, aanpasbaarheid, skaalbaarheid en gehalte in ekologiese navorsing en bewaring. Die naadloze integrasie van opsporingsdata van nuwe klassifikasies in die begrip van ekosisteme, soos gesien met koraalriwe en Christmas Island, markeer 'n beduidende stap vooruit. Alhoewel aansienlike vooruitgang gemaak is, sluit die weg vir toekomstige werk in die insluiting van ongeveer naaste buurman (ANN) soektog vir selfs groter datasette, verfyning van klankvertonings vir bioakustiek om die prestasie in die ergste gevalle te verbeter, en die ontwikkeling van meer gesofistikeerde strategieë vir die hantering van spesies met verskeie vocalization types.