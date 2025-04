Gofaizen & Sherle loods volsiklus CASP-lisensiediens in Litaue, Pole en Spanje

**Tallinn, Estland, 20 Februarie 2025--**Gofaizen & Sherle, 'n toonaangewende fintech- en kripto-konsultasiemaatskappy, het 'n volsiklusdiens bekendgestel vir die verkryging van 'n CASP-lisensie onder MICA-regulasie in Litaue, Pole en Spanje. Hierdie nuwe diens is ontwerp om die lisensieproses te vereenvoudig, om te verseker dat maatskappye voldoening doeltreffend en betyds bereik.

Omvattende ondersteuning vir 'n naatlose lisensieproses

Gofaizen & Sherle verskaf 'n volledige reeks dienste om 'n gladde lisensieproses te verseker:





• Besigheidsontleding en -strategie – Assessering van regulatoriese vereistes in ooreenstemming met die maatskappy se sakemodel.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





“Die proses om 'n CASP-lisensie te bekom kan gemiddeld ongeveer 6 maande duur, wat sleutelstadia dek soos dokumentvoorbereiding, indiening, potensiële aanstelling van vereiste personeel en regulatoriese hersiening. Byvoorbeeld, in Litaue, VASP's wat reeds in die land werksaam is, moet die begin CASP lisensie aansoek so spoedig moontlik. As hulle nie die lisensie teen 31 Mei verkry nie, kan daar van hulle verwag word om hul aktiwiteite op te skort vanaf 1 Julie en totdat dit goedgekeur is. As jy egter 'n nuwe kripto-projek begin, moet jy eenvoudig aansoek doen vir 'n CASP-lisensie. Sodra dit goedgekeur is, kan jy in Litaue se kripto-sektor begin werk,” verduidelik Maxim Gasanbekov, hoof van verkope en geassosieerde vennoot by Gofaizen & Sherle.





Oor Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle is 'n toonaangewende fintech- en kripto-konsultasiefirma gebaseer in Tallinn, Estland. Die maatskappy spesialiseer in regulatoriese nakoming, lisensiëring en besigheidstrukturering, en ondersteun kripto-batediensverskaffers (CASP's) in die navigasie van die ontwikkelende Europese regulatoriese landskap.





Vir verdere inligting oor CASP-lisensie in Litaue, Pole en Spanje, en kundige konsultasie, kontak asseblief:

