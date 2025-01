Arcana Network stel Chain Abstraction Wallet bekend, lei 'n nuwe era van multi-kettingtransaksies in

DUBAI, Verenigde Arabiese Emirate, 21 November 2024/Chainwire/--Arcana Network is verheug om die bekendstelling van die Arcana Wallet Beta aan te kondig, wat nou beskikbaar is in die Chrome Winkel, wat 'n nuwe standaard stel in blokkettingtoeganklikheid en gebruikerservaring deur sy baanbreker-ketting Abstraksieprotokol.





Arcana Wallet, wat gebou is as die eerste beursie van eksterne besit (EOA) om kettingabstraksie te benut, maak 'n wrywinglose, multi-ketting ervaring moontlik waar gebruikers bates oor Ethereum, Basis, Veelhoek, Arbitrum en Optimisme naatloos kan spandeer, met 20+ nuwe kettings wat kom. binnekort. Die Chrome-uitbreidingsbeursie is beskikbaar by www.arcana.network/wallet

Eenvormige balans: Spandeer jou bates wat oor kettings gehou word, in 1-klik, sonder om te oorbrug

Arcana Wallet bied 'n reeks kenmerke wat ontwerp is om fragmentasie uit te skakel en gebruikers vaartbelynde toegang tot gedesentraliseerde finansies te bied. Deur Arcana se Chain Abstraction-protokol kan gebruikers nou hul saamgestelde USDC-, USDT- en ETH-saldo's oor verskeie netwerke bestuur, alles in 'n enkele beursie-koppelvlak, en hierdie fondse onmiddellik op enige ondersteunde ketting spandeer sonder die behoefte aan oorbrugging.





"By Arcana is ons doel om die bruikbaarheid van blokketting te herdenk deur die kompleksiteite wat met multi-ketting interaksies gepaardgaan, te abstraheer. Arcana Wallet bied 'n intuïtiewe en moeitelose ervaring wat gebruikers in staat stel om met dApps oor kettings heen betrokke te raak, sonder tegniese hindernisse,” het Mayur Relekar, stigter en uitvoerende hoof van Arcana Network, gesê.

Sleutelkenmerke van Arcana Wallet

Verenigde saldo's: Arcana Wallet versamel bates in 'n enkele saldo oor ondersteunde kettings, wat naatlose besteding moontlik maak sonder om te oorbrug. Gebruikers wat byvoorbeeld USDT op Arbitrum en Optimism hou, sien 'n gekombineerde saldo wat gereed is om op Polygon of Base te spandeer.

EOA-beursie-gebaseerde orkestrasie: Gebruikers kan hul bestaande EOA-adres saambring of 'n nuwe een skep, om selfbewaring te verseker. Fondse bly in die gebruiker se beursie, sonder om toe te sluit of deposito's na 'n ander adres te vereis, wat batesekuriteit en kruistoepassing-toeganklikheid handhaaf.

Universele adrestoeganklikheid: Anders as beursies wat app-spesifieke opstellings benodig, behou Arcana Wallet bates binne een beursie, wat dit toeganklik maak oor alle toepassings - selfs dié sonder inheemse kettingabstraksieondersteuning.

Doeltreffende gasbetalings: Gasfooie kan outomaties in stablecoins (USDT of USDC) gefinansier word, wat die behoefte uitskakel om inheemse tokens op elke ketting te hou. Arcana se geoptimaliseerde protokol hou gasfooie tot 10X laer as tradisionele oplossings wat slim kontrakrekeninge gebruik.

Byna onmiddellike kruiskettingtransaksies: Arcana Wallet se argitektuur laat transaksies toe om binne sekondes uit te voer, wat dit een van die vinnigste kruiskettingtransaksie-instrumente maak wat beskikbaar is. Gebruikers kan bates op verskeie kettings spandeer met een-klik-transaksies, wat voordeel trek uit verbeterde likiditeit en bruikbaarheid.

Brei dApp- en kettingversoenbaarheid uit

By sy Beta-bekendstelling ondersteun Arcana Wallet gewilde dApps, insluitend Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid en Jumper, met versoenbaarheid vir bykomende toepassings en kettings op die horison. Van die huidige ondersteuning van Ethereum, Base, Polygon, Optimism en Arbitrum, is die protokol daarop gemik om ondersteuning te skaal tot +20 EVM en nie-EVM L1s, L2s en appchains. Deur gebruikers toe te laat om fondse van enige van die geïntegreerde netwerke te bestuur, sal dit 'n belangrike stap wees in die rigting van 'n verenigde blokketting-ekosisteem.

Arcana's Chain Abstraction SDK

Om voorsiening te maak vir die ontwikkelaargemeenskap, stel Arcana Network ook die Chain Abstraction SDK bekend, wat ontwikkelaars in staat stel om Arcana se Chain Abstraction-kenmerke in hul eie dApps te implementeer. Die SDK is bedoel om 'n veelsydige gereedskapstel vir ontwikkelaars te verskaf om kettinglose gebruikerservarings te bou en blockchain-interaksies vir eindgebruikers te vereenvoudig, wat help om Arcana se visie van 'n verenigde Web3 UX te laat groei.

Sluit aan by die Arcana-gemeenskap

Soos die Arcana Wallet Beta deur sy Testnet-fase beweeg, sal terugvoer van gebruikers en vennote help om die volgende generasie blokketting-interaksies te vorm.

Gebruikers kan Arcana Wallet van die Chrome Winkel aflaai en die krag van Chain Abstraksie ervaar: Arcana Wallet Chrome Winkel

Oor Arcana Network

Arcana Netwerk is 'n toonaangewende Chain Abstraction Protocol, aangedryf deur 'n Appchain, met die missie om die Web3 UX te transformeer.

Sedert sy ontstaan in 2021, het Arcana Network produkte bekendgestel wat web3 moeiteloos maak, met meer as 4 miljoen beursies wat gegenereer is, 500 000 aktiewe gebruikers en 6 miljoen transaksies tot op hede. Die komende Chain Abstraction Protocol gebou op 'n Cosmos Appchain en aangedryf deur $XAR, is die volgende evolusie in die vereenvoudiging van Web3.





$XAR is die nutstoken wat protokolfooie vaslê, die netwerk beveilig, vroeë aannemers aanmoedig en hulpbronverskaffers beloon.

Arcana Network se innoverende tegnologie word gerugsteun deur prominente beleggers, insluitend Balaji S., Polygon-stigters, John Lilic, Santiago Roel, en beleggingsfondse soos Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital en ander.

