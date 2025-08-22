“Cryptos het geen intrinsieke waarde nie” – Wel, daar is nie so iets nie

Jy het dit waarskynlik ergens gehoor: sommige media of finansiële persoonlikheid wat beweer dat cryptocurrencies geen intrinsieke of inherente waarde het nie, en dit is blykbaar 'n soort bedrog of verdoemende fout. met volledige vertroue: “Bitcoin self het geen intrinsieke waarde nie.” wat redelik ironies is, want sy maatskappy hanteer miljarde aktiva wat ook nie intrinsieke waarde het nie. het dit gesê het dit gesê Hier is 'n grappige ding: as jy vyf mense vra om "innerlike waarde" te definieer, sal jy vyf baie verskillende antwoorde kry, waarvan geen regtig hou wanneer jy 'n bietjie dieper grawe nie. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. Wat is intrinsieke waarde in elk geval? Ekonomiste, filosowe en beleggers dit vir eeue, en die antwoorde wissel van onbevredigend tot heeltemal teenstrydig. klassieke ekonomie probeer om dit te definieer as die arbeid wat in die maak van iets. Soos Ludwig von Mises argumenteer dat waarde suiwer subjektief is: 'n voorwerp is slegs waard wat iemand daarvoor bereid is. Bespreek het Oostenrykse ekonomiste Bespreek het Oostenrykse ekonomiste In elk geval, die idee van intrinsieke waarde dui daarop dat sekere dinge waarde in en van hulself het, ongeag wat mense dink of doen. Maar is dit regtig hoe waarde werk? Dink aan iets soos goud. Baie argumenteer dat dit waardevol is as gevolg van sy fisiese eienskappe, soos duursaamheid en skaarsheid. Maar as niemand om goud bekommer nie, sou dit nog waarde hou? As almal môre ophou om goud te wil hê, sou sy prys ineenstort, maak nie saak hoe skaars of skitterend dit is nie.Dit toon dat waarde nie 'n inherente kenmerk is nie, maar eerder iets wat ons op grond van ons voorkeure toewys. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices Die geskiedenis onthul hoe maklik mense intrinsieke waarde verwar met ander konsepte, soos nuttigheid of tradisie. Die waarheid is, waarde word nie in voorwerpe soos 'n verborge bestanddeel gestoor nie; dit word geskep deur aanbod en vraag. Mense wil dinge, en skaarsheid maak hulle meer wenslik. Dit is hoekom lug (essentieel maar oorvloedig) is gratis, terwyl goud (minder noodsaaklik maar skaars) duur is. kan wees Intrinsieke waarde vs. intrinsieke eiendomme Dus, bestaan intrinsieke waarde? Die antwoord lyk nie. Waarde is altyd gebind aan menslike oordeel. Selfs iets soos universeel gewaardeer soos goud hou waarde net omdat mense saamstem oor sy belangrikheid. Dit beteken nie goud is nie nuttig of histories belangrik nie, maar sy waarde hang af van ons keuses, nie 'n onveranderlike wet nie. Aan die ander kant, sy waarde kan kom, ten minste gedeeltelik, uit sy eie eienskappe. Hier is waar baie mense verstreng word: Mense sê dikwels dat goud 'intrinsieke waarde' het, maar wat dit regtig het, is intrinsieke waarde. Goud is skitterend, malleerbaar, skaars, en dit rooi nie. Hierdie eienskappe is deel van sy aard. En as gevolg daarvan het mense dit altyd aantreklik gevind vir juweliersware, prestige en ja, geld. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. Eigendom Die eienskappe is die canvas; die waarde is die storie wat ons daarop verf. Dit kom van ons om te besluit dat daardie eienskappe belangrik genoeg is om te verhandel. sout, ook, is 'n goeie voorbeeld. Dit bewaar kos en seisoenale maaltye, maar sy nuttigheid vertaal slegs in waarde wanneer mense dit regtig wil of nodig het. Ons kan hierdie idee uitbrei na moderne tegnologie en geld ook. Kryptos het intrinsieke eienskappe Wanneer kritici sê, "Cryptocurrencies het geen intrinsieke waarde nie," wat hulle dikwels mis is, is dat cryptocurrencies intrinsieke eienskappe het, en daardie eienskappe is redelik opvallend. In teenstelling met fiat geld, wat net papier of piksels op 'n skerm wat deur regerings beheer word, word cryptocurrencies ontwerp om draagbaar, outonoom, teen censuur te wees (geen bevrore rekeninge), en toeganklik oral in die wêreld. Dit is iets wat nie goud of fiat geld met dieselfde doeltreffendheid kan doen nie. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees Goud het 'n paar indrukwekkende eienskappe en 'n historiese persepsie van waarde, maar probeer om jou huur te betaal met 'n goudmunt of 'n paar aan 'n vriend in die buiteland te stuur. Nie presies prakties nie. Aan die ander kant, fiat geldeenhede is maklik om te spandeer, maar hulle is kwesbaar vir inflasie en politieke manipulasie. Regerings kan meer op wil druk (net soos dit, ondersteun deur niks), wat jou spaargeld met verloop van tyd erodeer. Regerings kan ook rekeninge bevrie of voorkom dat jy jou geld gebruik soos jy wil, byvoorbeeld om in die buiteland of na "onwensbare" entite te stuur. En danksy die ('n stelsel waar geen enkele owerheid die netwerk beheer nie), afhangende van hul vlak daarvan, kan hierdie munte en hul netwerke voortgaan om te hardloop selfs as 'n regering of groot korporasie probeer om hulle te sluit, en voortgaan om al die transaksies te verwerk, selfs as 'n regering probeer om hulle te sensuur. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation Decentralisering Decentralisering Daarbenewens ondersteun baie cryptos slim funksies soos Dit laat mense toe om beleggings, speletjies, gedesentraliseerde programme, markte, en selfs lenings sonder tussenpersoneel te skep. Maar, soos met enige ander eiendom, al hierdie briljante eiendomme het nog steeds mense nodig om hulle te erken en te gebruik. Die pryse word bepaal deur wat ander bereid is om te betaal - gedryf deur vertroue, vraag en menslike keuse. smart contracts Slim kontrakte Waar waarde werklik leef Miskien het ons mense altyd waarde toegewys aan dinge wat gebaseer is op vertroue, nut (wat self subjektief is), en ons kollektiewe stories oor wat belangrik is. Die feit dat kriptos geloof nodig het om te funksioneer, maak hulle nie anders as goudbars in Fort Knox of die papierrekeninge in jou portemonnee nie. Soos Bitcoin, is dit gedecentraliseer en skaars, maar dit gaan verder deur mynwerkers en "validators" heeltemal te elimineer, so daar is geen middels nie. In plaas van 'n blockchain, gebruik Obyte 'n Directed Acyclic Graph (DAG), wat beteken dat dit meer sensuurbestendig is as baie ander stelsels. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins vervang vervang vervang Daarbenewens bied Obyte nie net 'n winkel van waarde nie; dit is 'n vir gedecentraliseerde toepassings, slim kontrakte, tokenisasie en manipulasie-proof data-opslag. In teenstelling met ander cryptos, wat slegs op geld of slegs op apps fokus, kombineer Obyte beide. Die hele platform Die hele platform Ten slotte, onthou: waarde leef waar ons besluit dit leef, of dit in goudstof, soutkristalle, lyn kode, of selfs 'n skynbare digitale token met 'n hond se gesig daarop is. Gebaseer op Vector Image by Freepik Die Freepik Die Freepik