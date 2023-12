웹 개발 글쓰기 콘테스트: 2차 결선 진출자가 발표되었습니다!

너무 오래; 읽다

People Mentioned

상위 10명의 최종 후보는 다음과 같습니다. @leandronnz의 JavaScript 속기 마스터하기 TypeScript의 강력한 활용: 표준 라이브러리 유형 개선 by @nodge ChatGPT, Google Cloud, Python (@shanglun 제작)을 사용하여 문서 분석기 구축 40세 이상이고 기술적인 배경 지식이 없는 제가 2주 만에 프런트엔드 프레임워크를 배운 방법입니다 by @codingjourneyfromunemployment React의 useEffect Hook 이해: 심층 분석 by @lastcallofsummer 40세 이상, 기술적인 배경 지식 없이 2주 만에 Javascript를 배운 방법 by @codingjourneyfromunemployment AI가 당신을 도청하고 있나요?: @induction으로 AI 키 입력 패턴 감지로부터 비밀번호를 보호하세요 Java 11에서 Java 17로 마이그레이션하는 것이 가치가 있나요? 작성자: @sergeidzeboev @raymondcamden의 Alpine.js 및 Deck of Cards API를 사용하여 블랙잭 게임을 만드는 방법 웹사이트 성능 향상: 파일 압축 및 최적화를 위해 Webpack 활용 by @fed4wet 상위 10명의 결선 진출자들을 축하합니다. 두 분 모두 상금 $2000를 받게 되실 것입니다!